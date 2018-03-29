Как пережить мужскую депрессию?

Сие заверение не возымело ожидаемого эффекта, зато вызвало легко-истеричную реакцию. Милый нервно подпрыгнул и ледяным голосом попросил оставить его в покое. Я разобиделась и ушла страдать от мужской черствости в ванную. Отмокнув и наведя красоту, через часа полтора я вернулась в свет. Страдавший мачо уже отнюдь не страдал, а возлежал на диване, смачно чавкая бутерами с колбасой, и нежным взглядом смотрел на голкипера «Спартака». Глаза были чисты, как лесные озера, и не замутнены никакими излишними страданиями.

Я деликатно не тревожила его еще часа полтора. Отлежавшись в свое удовольствие и откормившись печеньем, любимый соизволил поведать о причине своих страданий. Причиной были небольшие рабочие проблемы, и отнюдь не вселенского масштаба. Я, конечно, возмутилась, а почему же нельзя было выдать эту информацию раньше, дабы я не изводилась, строя предположения о всех возможных несчастьях сего бренного мира. На что был получен ответ, что ему нужно было подумать, чтобы понять, как действовать, и выработать стратегию. «Ну и как, подумал?» – язвительно поинтересовалось я. «Угу!» – бодро и лаконично ответствовал недавний страдалец, плотоядно поглядывая одним глазом на бутерброд, другим на меня.

Из вышеописанной ситуации я почерпнула несколько выводов, и заодно пополнила запас знаний по прикладной мужской психологии.

Во-первых, они не такие, как мы с вами. Если женщине вполне хватает нажаловаться на тяготы и лишения этого мира своим доверенным подружкам, дабы полегчало, то мужчины уж никак не станут собирать вокруг себя группу поддержки для обсуждения проблем. Мужчина предпочтёт на момент трудностей побыть в одиночестве. Они в это время, знаете ли, думают. Возможно, над решением проблемы. А если даже и не думают, то во время пребывания в молчаливо-мрачном состоянии у них происходит что-то сродни перезагрузке компьютера. Процесс, требующей времени и сосредоточенности.

А значит, об эту пору грузящегося мужчину желательно обходить окольными путями. Или временно раствориться в мировом пространстве. А если и скользить мимо – то исключительно на цыпочках. В зависимости от сложности свалившейся проблемы, время возвращения из черной дыры на землю занимает от пары часов до нескольких дней. Если мрачное состояние духа зашкаливает за неделю, и не ваши истеричные заламывания рук, ни пирожки с капустой на состояние пациента никак не влияют, то, видимо, вы столкнулись с затяжной формой хандры, и в таком случае от вас требуется все то же чувство такта, терпение, выдержка и стальные нервы врача-психиатра. Вооружившись всеми этими качествами, есть неплохой шанс победить в войне с мужскими загрузами.

Итак, при обнаружении симптомов депрессии можно использовать следующий алгоритм действий: запеленговали страдающего мужчину – сразу ушки на макушке, близко не подходим, но смотрим ласково, говорим тихо, и ждем, пока подойдет сам, одновременно всем своим видом выражая готовность помочь и положить все таланты на алтарь его благополучия и спокойствия.

Поверьте, он оценит ненавязчивость и вашу деликатность. В конце концов, если мужчина устроен иначе, не стоит ждать от него тех же моделей поведения, что и у нас. Наименее болезненно и наиболее выгодно принять как данность особенности мужских страданий и особенно не заморачиваться риторическими вопросами а-ля «почему он страдает молча?».

При удачно разыгранной партии по истечении депрессивного состояния вы заслужите признательный чмок в щеку и репутацию умной женщины. К тому же нервные излишние переживания портят свежий цвет лица. Поэтому наиболее выгодная политика – это «Спокойствие и только спокойствие!», как рекомендовал один известный и крайне обаятельный мужчина.

Поэтому стараемся понимать и принимать своего мужчину со всеми особенностями его тонкой душевной организации.