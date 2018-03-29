Как пережить мужскую депрессию?

Способ побыть слабым.
Мрачный взгляд исподлобья, недовольная мина и кислое физиономие.
Поза: горизонтально-лежачая, обездвиженная. Атрибутика: пульт ТВ и полуснятый носок. Дополнительную изюминку придает скорбное выражение лица вкупе с нервным поскребыванием или постукиванием пальцами по обшивке дивана.
Это все поверхностные симптомы мужской депрессии, пишет Dvorec.ru. Как с сей напастью бороться и возможно ли выжить при этом свалившемся на вашу прелестную головку катаклизме? На такие размышления меня сподвигло периодическое созерцание субъекта, изволившего время от времени страдать депрессиусом обыкновениусом, или хандрой, если проще.
Хандра у мужчин – это своего рода способ расслабиться, побыть хоть немного слабым, забыв о том, что он добытчик, герой и должен быть способен одной рукой забить мамонта. Открыто страдать не позволяет статус мужчины и крепко вбитая в голову истина, что большие мальчики не плачут. Но мужчины тоже человеки, и, по статистике ушлых психологов и психотерапевтов, еще более подвержены стрессам и нервным расстройствам, нежели чем мы – женщины.
И если среднестатистическая женщина способна и коня на скаку остановить, и в горящую избу влететь, а потом еще и в салон на маникюр с укладкой, то среднестатистического мужчину такой набор подвигов уложит, как минимум, на сутки с последующим непростым периодом реабилитации.
Но, опять же, вслух стенать о отсутствии равноправия в плане выражения эмоций сильному полу по этикету непозволительно, поэтому 95 процентов мужского населения предпочитает переживать все треволнения молча, сурово сжав зубы, аки коммандос на задании. И не ждите от своего благоверного подробного слезливого рассказа за чашкой чая о наболевшем – это, слава Богу, прерогатива исключительно женского пола. Максимум – это «Потом расскажу!». Потом, может, и расскажет. Двумя-тремя предложениями. Вот тогда и сможете откомментировать со всеми соответствующими ситуации ахами-охами.
И – чур вас сунуться с риторическим вопросом: «Милый что случилось?»! Скорее всего, милый окинет вас ледяным взором монарха в изгнании и буркнет что-нибудь маловразумительное и столь же малоприятное. При проявлении упорства и настойчивости в выяснении причин вселенской скорби на его лице он лишь станет коварно отмалчиваться или с надрывом в голосе отвечать, что ничего не случилось. От этого леденящего душу «Ничего!» вы, скорее всего, запаникуете и вообразите все возможные и невозможные несчастья – начиная от внезапной кончины любимой канарейки до обострения экономического кризиса в стране. Не отступайте. Упорством города брали.
Конечно, когда мы находимся в положении несведущего, и нам неведомо, что же произошло на самом деле, мы волнуемся, переживаем и начинаем воображать все несчастья в десятикратном размере. Но не так страшен черт... Так что, девы, не пугаемся, а учимся на манер спартанца лицом к лицу встречать опасность – в нашем случае Хандру Мужскую обыкновенную.
К тому же опыт ведения психологической войны в домашних условиях определенно пригодится в дальнейшей жизни. Отношения никогда не бывают идеально гладкими, так что, если хотите заиметь статус верной боевой подруги, придется научиться проявлять лояльность и терпение в моменты слабости вашего мужчины.
В первый раз столкнувшись с мужской хандрой и будучи абсолютно не подготовленной к подпольной войне с этой напастью, я была слегка шокирована.
Если в конфетно-букетном периоде мужчина сиял оптимизмом и энергией, то при близком сожительстве на одной территории обнаружились некоторые недоработки характера. А именно: возлежание на диване с отсутствующим ликом, склонность к капризам (не так намазано масло, и чай размешивать против часовой стрелки надо было).
Вышеупомянутые дурные настроения чередовались с раздражительностью разной степени тяжести и с последующим уходом в депрессивное состояние.
Первая депрессия прошла у нас весьма болезненно. Милый зашел в квартиру с хмурой, слегка перекошенной физиономией и, трагически шаркая тапками, камнем рухнул на диван. Я, естественно, поинтересовалась, а что, собственно, случилось. В ответ милый начал воротить нос в сторону стенки, нервно постукивая пяткой и прикрываясь газеткой.
Фраза «Нет, я вижу что-то случилось! Только ты скрываешь!», произнесенная с должным надрывом, тоже не оказала требуемого воздействия. Депрессивный страдалец послал в мою сторону скорбный и выразительный взгляд, принял позу умирающего лебедя, поудобнее примостился на кушетке, а на предложения откушать борща, рябчика в сметане и ананасов в шампанском, отвечал горестным вздохом.
Редко какая женщина выдержит вероятную угрозу голодовки. Моё живое воображение сразу нарисовало хладное отощавшее тело с прижатым к солнечному сплетению телевизионным пультом и исхудалыми пальцами на кнопочке вкл/выкл. Начал подступать первый приступ паники. Я с шустростью цирковой мартышки приплясывала вокруг диванчика, заботливо заглядывая в глаза любимому, в надежде прочесть в томных очах депрессующего приговор или весть о каком-либо грядущем Апокалипсисе.
Мозг со скоростью продвинутого пентиума просчитывал варианты дурного настроения: забастовка на работе... кинули поставщики... магнитные бури... прыщ на пятке... он меня больше не любит!!! Ааааааааа...!!! Точно, разлюбил! ...Поэтому и смотрит на меня, как фининспектор на злостного неплательщика. И есть отказывается. Ну все, прошла любовь, и никакими котлетами дело не поправишь.
Я предприняла еще одну отчаянную попытку выяснить, что, собственно, произошло в нашей доселе спокойной жизни. Для выяснения подробностей пришлось применить военную хитрость. С подносом, полным печенья для увещевания, в одной руке и поллитровой чашкой чая наперевес в другой я бойко прогарцевала вдоль лежбища, выразительно отставляя ножку и зазывно улыбаясь.
Милый заинтересованно скосил глаза сначала на поднос, потом на меня, но, своевременно вспомнив о имидже страдальца, мужественно отказался от предлагаемых печенюшек. Мое человеколюбие уменьшалось на глазах и в какой-то момент мне очень захотелось слегка приложить страдальца этим самым подносом. Однако, вспомнив о чувстве такта, я проглотила злой комок в горле и вкрадчивым голосом, выжимая крупную крокодилью слезу, сообщила, что я с ним и в горести и в радости, и в Сибирь как жена декабриста, босиком по снегу.
Сие заверение не возымело ожидаемого эффекта, зато вызвало легко-истеричную реакцию. Милый нервно подпрыгнул и ледяным голосом попросил оставить его в покое. Я разобиделась и ушла страдать от мужской черствости в ванную. Отмокнув и наведя красоту, через часа полтора я вернулась в свет. Страдавший мачо уже отнюдь не страдал, а возлежал на диване, смачно чавкая бутерами с колбасой, и нежным взглядом смотрел на голкипера «Спартака». Глаза были чисты, как лесные озера, и не замутнены никакими излишними страданиями.
Я деликатно не тревожила его еще часа полтора. Отлежавшись в свое удовольствие и откормившись печеньем, любимый соизволил поведать о причине своих страданий. Причиной были небольшие рабочие проблемы, и отнюдь не вселенского масштаба. Я, конечно, возмутилась, а почему же нельзя было выдать эту информацию раньше, дабы я не изводилась, строя предположения о всех возможных несчастьях сего бренного мира. На что был получен ответ, что ему нужно было подумать, чтобы понять, как действовать, и выработать стратегию. «Ну и как, подумал?» – язвительно поинтересовалось я. «Угу!» – бодро и лаконично ответствовал недавний страдалец, плотоядно поглядывая одним глазом на бутерброд, другим на меня.
Из вышеописанной ситуации я почерпнула несколько выводов, и заодно пополнила запас знаний по прикладной мужской психологии.
Во-первых, они не такие, как мы с вами. Если женщине вполне хватает нажаловаться на тяготы и лишения этого мира своим доверенным подружкам, дабы полегчало, то мужчины уж никак не станут собирать вокруг себя группу поддержки для обсуждения проблем. Мужчина предпочтёт на момент трудностей побыть в одиночестве. Они в это время, знаете ли, думают. Возможно, над решением проблемы. А если даже и не думают, то во время пребывания в молчаливо-мрачном состоянии у них происходит что-то сродни перезагрузке компьютера. Процесс, требующей времени и сосредоточенности.
А значит, об эту пору грузящегося мужчину желательно обходить окольными путями. Или временно раствориться в мировом пространстве. А если и скользить мимо – то исключительно на цыпочках. В зависимости от сложности свалившейся проблемы, время возвращения из черной дыры на землю занимает от пары часов до нескольких дней. Если мрачное состояние духа зашкаливает за неделю, и не ваши истеричные заламывания рук, ни пирожки с капустой на состояние пациента никак не влияют, то, видимо, вы столкнулись с затяжной формой хандры, и в таком случае от вас требуется все то же чувство такта, терпение, выдержка и стальные нервы врача-психиатра. Вооружившись всеми этими качествами, есть неплохой шанс победить в войне с мужскими загрузами.
Итак, при обнаружении симптомов депрессии можно использовать следующий алгоритм действий: запеленговали страдающего мужчину – сразу ушки на макушке, близко не подходим, но смотрим ласково, говорим тихо, и ждем, пока подойдет сам, одновременно всем своим видом выражая готовность помочь и положить все таланты на алтарь его благополучия и спокойствия.
Поверьте, он оценит ненавязчивость и вашу деликатность. В конце концов, если мужчина устроен иначе, не стоит ждать от него тех же моделей поведения, что и у нас. Наименее болезненно и наиболее выгодно принять как данность особенности мужских страданий и особенно не заморачиваться риторическими вопросами а-ля «почему он страдает молча?».
При удачно разыгранной партии по истечении депрессивного состояния вы заслужите признательный чмок в щеку и репутацию умной женщины. К тому же нервные излишние переживания портят свежий цвет лица. Поэтому наиболее выгодная политика – это «Спокойствие и только спокойствие!», как рекомендовал один известный и крайне обаятельный мужчина.
Поэтому стараемся понимать и принимать своего мужчину со всеми особенностями его тонкой душевной организации.
И будет вам счастье, барышни!