Список женских мифов о мужчинах

К сожалению, пользы мифы никакой в себе не несут. Скорее, вред, ибо побуждают человека вести себя неправильно. Ниже приведен список из самых популярных женских мифов о мужчинах, мифов, которые затрудняют и без того нелегкую жизнь слабого пола. Поэтому, мужики, поможем нашим милым дамам избавится от подобной мифической ерунды.

Миф о том, что мужчинам нравится маникюр и педикюр

Большинство моих знакомых (и я сам) испытывает генетический ужас при виде длиннющих кроваво-красных ногтей. Это также эротично, как ершик уролога. Страшно, что вы этими своими штуками покалечите. И вообще, если честно, то большинство из нас предпочитают обычные человеческие ногти - чем естественнее, тем лучше. Почему вы выбрали для покраски именно их? Почему вы не красите локти, например? Было бы, по крайней мере, смешнее.

Миф о магнетической силе большой женской груди

Видел, участвовал, изучал. Действительно очень притягивает - ничего не поделаешь.

Абсолютно правдивый миф, и это ли не прекрасно? Но не следует забывать, что основа женской красоты, конечно же, в гармонии. Главное - удачное сочетание всего со всем.

Миф о пожизненном стремлении к свободе

У большинства из нас наступает такой момент, когда очень хочется завести семью. Честно. Хочется найти свою вторую половину, родить спиногрызов, купить домик в горах и выращивать имбирь под тихое журчание ручья и радостный детский визг... (это уже сопли или еще нет?) Кого-то этот кошмар накрывает раньше, кого-то позже, но это факт - исключения лишь подтверждают правила. Иначе стали бы мы менять свободу на еду?

Миф о том, что все мужчины мечтают о сексе с лучшей подругой своей девушки

Не все. Хотя многое, конечно, зависит от самой подруги. Моя женщина, например, дружит с огромной усатой армянской тетей - первое же знакомство пресекло все мои эротические иллюзии на корню. Хотя, если бы она побрилась и похудела...

Миф о том, что мужчина боится женских гигиенических прокладок

Врете вы всё - чего их бояться? Вот если бы они выделяли при открытии серную кислоту или играли марш Мендельсона... Кроме того, ими можно мыть машину на даче. Они делают мир чище - этого не надо бояться.

Миф о том, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок

Ну уж, не настолько мы примитивны! Для того, чтобы быстро добиться нужного эффекта нужна многоканальная стимуляция - пищевая, эротическая и психологическая. Мужик должен быть сыт, удовлетворен сексуально и доволен собой. Именно в такой последовательности. Иначе, мы с легкостью прожрем весь её с мамой годовой бюджет просто для того, чтобы разнообразить свой пельменно-макаронный рацион.

Миф о том, что джентльмены предпочитают блондинок

Нет, есть, конечно, маньяки, которые циклятся на цвете волос, но в целом - это не главное. А для современной женщины это вообще не проблема, так что вопрос снимается. Женской голове достаточно быть мытой, без проваленного носа, потайных рычажков и бакенбардов.

Миф о том, что мужикам нравятся стервы

Стервы, товарищи женщины, никому не нравятся. Как и всякую суку, их хочется контузить. Красивые стервы - вызывают внимание, но не томление. Красивые стервы с красивой фигурой - дают сил закрыть глаза на вопиющесть их сучности и учат смирению. Смиритесь.

Заключительный миф: миф о том, что все мужики - козлы