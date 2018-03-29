Какие женщины отпугивают мужчин?

Немного пошарив по этим уголкам, мужчина быстро понимает, с кем имеет дело, и бежит от женщины бегом (или хотя бы отходит на безопасное расстояние), если сталкивается с одним из типажей, которые мы рассмотрим нижу, пишет Dvorec.ru.

Предвижу стандартные возражения вроде: «Ерунда все эти ваши типажи — я как раз такая, и мужчины вокруг меня так и вьются!» Но мужчины разные бывают, и цели у них разные… И даже если сейчас женщина уверена, что мужчины, проявляющие к ней интерес, являются прекрасными и замечательными, через какое-то время она сможет убедиться в обратном.

Ну что ж, теперь переходим к самим типажам. Мужчины обходят женщину стороной, если это…

Типаж № 1. Дева в беде

Дева в беде — это персонаж, который без конца разыгрывает модель поведения невинной жертвы.

Эта женщина будет постоянно рассказывать мужчине о своих неудачных отношениях, о друзьях или родственниках, которые её предали, о бойфрендах, которые обвели её вокруг пальца или изменили, и т. д., и т. п.

В её стиле делить людей только на две категории: хорошие и плохие. Причем поначалу многих мужчин она причислит к категории «Героев». На какое-то время он сможет почувствовать себя «Единственным достойным» или даже «Спасителем».

Но ненадолго. Обычно каждый «Спаситель» через некоторое время пополняет список плохих парней, о которых она будет рассказывать уже следующему «Единственному достойному».

Такие женщины часто зацикливаются на своих физических недугах, личных травмах и семейных неурядицах. Создается впечатление, что в жизни её интересует только одна сторона, и она не самая светлая.

Очевидно, что после знакомства, в процессе ухаживаний люди раскрываются друг перед другом, делятся своими историями из жизни, и многие из них не обходятся без болезненных воспоминаний. Вопрос лишь в том, извлекают ли такие женщины уроки из травмирующих опытов.

Девы в беде наслаждаются ролью жертвы и практически никогда не говорят о том, чему они научились на примере прошлых ошибок и страданий. Их базовую установку можно описать следующими словами: «Все и каждый входят в мою жизнь, только чтобы сделать мне плохо».

Когда мужчина считывает данную мыслительную конструкцию, он не хочет оказаться следующим в списке обидчиков и тихо растворяется на горизонте.

Типаж № 2. Принцесса

Бывают принцессы «правильные» и «неправильные». Обратим наши взоры на второй вариант и посмотрим, что присуще таким женщинам.

Она считает себя выше всех. Она плохо обращается с людьми. С любыми. С официантами, с обслуживающим персоналом, с незнакомцами и даже со своей бабушкой.

Она ведет себя так, словно люди вокруг гораздо ниже её классом, статусом и ценностью.