Какие женщины отпугивают мужчин?

Вы замечали, что у некоторых женщин, какими бы привлекательными и миловидными они ни были, отношения никак не клеятся? Уверен, что не раз. А раз так, значит, дело не только во внешнем облике, а скорее, в душевных особенностях, спрятанных в потайных уголках женского сердца.
Немного пошарив по этим уголкам, мужчина быстро понимает, с кем имеет дело, и бежит от женщины бегом (или хотя бы отходит на безопасное расстояние), если сталкивается с одним из типажей, которые мы рассмотрим нижу, пишет Dvorec.ru.
Предвижу стандартные возражения вроде: «Ерунда все эти ваши типажи — я как раз такая, и мужчины вокруг меня так и вьются!» Но мужчины разные бывают, и цели у них разные… И даже если сейчас женщина уверена, что мужчины, проявляющие к ней интерес, являются прекрасными и замечательными, через какое-то время она сможет убедиться в обратном.
Ну что ж, теперь переходим к самим типажам. Мужчины обходят женщину стороной, если это…
Типаж № 1. Дева в беде
Дева в беде — это персонаж, который без конца разыгрывает модель поведения невинной жертвы.
Эта женщина будет постоянно рассказывать мужчине о своих неудачных отношениях, о друзьях или родственниках, которые её предали, о бойфрендах, которые обвели её вокруг пальца или изменили, и т. д., и т. п.
В её стиле делить людей только на две категории: хорошие и плохие. Причем поначалу многих мужчин она причислит к категории «Героев». На какое-то время он сможет почувствовать себя «Единственным достойным» или даже «Спасителем».
Но ненадолго. Обычно каждый «Спаситель» через некоторое время пополняет список плохих парней, о которых она будет рассказывать уже следующему «Единственному достойному».
Такие женщины часто зацикливаются на своих физических недугах, личных травмах и семейных неурядицах. Создается впечатление, что в жизни её интересует только одна сторона, и она не самая светлая.
Очевидно, что после знакомства, в процессе ухаживаний люди раскрываются друг перед другом, делятся своими историями из жизни, и многие из них не обходятся без болезненных воспоминаний. Вопрос лишь в том, извлекают ли такие женщины уроки из травмирующих опытов.
Девы в беде наслаждаются ролью жертвы и практически никогда не говорят о том, чему они научились на примере прошлых ошибок и страданий. Их базовую установку можно описать следующими словами: «Все и каждый входят в мою жизнь, только чтобы сделать мне плохо».
Когда мужчина считывает данную мыслительную конструкцию, он не хочет оказаться следующим в списке обидчиков и тихо растворяется на горизонте.
Типаж № 2. Принцесса
Бывают принцессы «правильные» и «неправильные». Обратим наши взоры на второй вариант и посмотрим, что присуще таким женщинам.
Она считает себя выше всех. Она плохо обращается с людьми. С любыми. С официантами, с обслуживающим персоналом, с незнакомцами и даже со своей бабушкой.
Она ведет себя так, словно люди вокруг гораздо ниже её классом, статусом и ценностью.
Она практически никогда не благодарит, если перед ней открыть дверь, подать пальто или пододвинуть стул. Ведь он же холоп — с какой стати говорить ему слова благодарности?
Ей все должны. И уж тем более мужчины, которые каким-то неведомым образом начали за ней ухаживать. Важной особенностью такой особы является тот факт, что она прямо-таки требует от мужчины солидных финансовых вложений в себя в качестве доказательства серьёзности своих намерений.
У Принцессы на счет практически любого мужчины есть нереальные, сильно завышенные ожидания. Опять же, поначалу, на первой волне ухаживаний, мужчина может стать её Принцем, однако в итоге всё равно окажется в категории «нижестоящих» — это лишь вопрос времени.
Мужчина чувствует это и покидает Принцессу в поисках более адекватной особы, способной проявлять к другим людям эмпатию и, как минимум, элементарную вежливость. Нормальному мужчине абсолютно не интересно терпеть унижения из-за болезненного желания Принцессы казаться выше на фоне других людей.
Типаж № 3. Конкурентка
Следующий женский персонаж, рядом с которым адекватные мужчины надолго не задерживаются — это Конкурентка.
У этой дамы на первом месте стоит собственный успех. Общаясь с ней, мужчина постоянно слышит рассказы о её победах и достижениях, в то время как жизнь и успехи мужчины ее практически не интересуют.
В её поведении из ряда мелочей выстраивается общая линия: она старается получить некое преимущество как перед мужчиной, так и перед всеми остальными людьми, которые её окружают. Она постоянно находится в состоянии конкуренции, причем не только внешней, но и внутренней. Конкуренция её захватывает, в результате чего она фоново излучает раздражительность и гораздо чаще настроена на обострение конфликтов, чем на их конструктивное решение.
Конкурентка нередко использует флирт с другими мужчинами, чтобы спровоцировать на ревность своего нынешнего кавалера. Таким способом она хочет показать мужчине, что ему дико повезло, что она вообще обратила на него внимание.
Женщины такого типа наслаждаются чужими ошибками. Подобно некоторым спортсменам (с «неспортивными чувствами»), она испытывает удовольствие, когда кто-то «сходит с дистанции».
Она контролирует себя и хочет контролировать других, при этом в ней велика склонность к перфекционизму, ведь поддержание себя в «конкурентной форме» требует самодисциплины.
Распознать Конкурентку можно также по трудностям выражения радости и удовольствия и даже по такой особенности поведения, как чрезмерная избирательность в еде.
Одним словом, мужчинам рядом с такой женщиной будет сильно неуютно, и они постараются не задерживаться рядом с ней, как только поймут, с кем имеют дело.
Типаж № 4. Паникерша
Драмы и хаос — вот её постоянные спутники. Её жизнь словно соткана из череды проблем и чрезвычайных ситуаций. Причем задача мужчины — естественно, все их быстренько порешать. Не спорю, для мужчин это необходимый фактор роста. Но только до тех пор, пока это имеет разумные пределы.
У неё кончился бензин в машине, её выселяют из дома, «бывшие» угрожают ей расправой, ее собачке утром кто-то сломал хвост — и всё это ложится на мужчину, с которым она знакома от силы пару недель.
При этом она нередко пропускает 2-3 стаканчика горячительного по вечерам, считает скучным времяпрепровождение без гулянок и спиртного, а её суженные или расширенные зрачки чем-то напоминают глаза безумных профессоров из фильмов.
Если резюмировать, то Паникерша — это объект для великих трудов и вообще персона с многочисленными «заскоками», которые могут неожиданно проявляться в процессе общения практически на ровном месте.
Очевидно, что подавляющее большинство мужчин к этому не готовы и пройдут мимо, тем более, если Паникерша считает, что в её жизни всё в порядке и меняться незачем.
Вывод
Понятно, что в четыре описанных выше типажа не вместить все женские типы, которые не сильно востребованы у мужчин. Но самое главное в этой области психологии отношений мы охватили.
Как правило, мужчины не связываются с такими женщинами надолго. Немного поразвлечься в поисках более подходящего варианта — да. Для продолжительной совместной жизни и создания семьи — нет.
Мужчина не будет строить долгих отношений с такими женщинами, потому что их характеры сигнализируют о серьёзных личностных расстройствах.
Очень тонка грань между:
• типажом Дева в беде и диагнозом пограничной психопатии;
• типажом Принцесса и клиническим диагнозом нарциссизма;
• типажом Паникерша и проблемами зависимости.
Ну, а Конкурентка — просто не очень приятный человек.
Надеюсь, что вы не нашли себя в описанных типажах. Ну, а если что-то есть, то в ваших руках приложить все разумные усилия и провести работу над ошибками, чтобы с большей вероятностью привлекать мужчин, настроенных на создание крепких долгосрочных отношений и семьи.