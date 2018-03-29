Мужчина - переходящее красное знамя? Забирайте, мадам!

И оно зачем-то переходило и переходило, и всех это устраивало. Но для его завоевания, а тем паче удержания, надо было очень-очень ударно валять. Благ оно само по себе, правда, особых не приносило, разве что краткое моральное удовлетворение, сообщает Dvorec.ru.

Так вот, я открою вам большой секрет Полишинеля – есть в эмиграции такой феномен. Знамя, то есть. Даже, я бы сказала, знамена. Большие и маленькие. Еще вполне новенькие и уже весьма подержанные. И все как одно – переходящие. И до такой степени быстро переходящие, что некоторые счастливицы и в ударницах-то не успевают походить со знаменем, помахать им с чувством и толком, как оно – раз! – и перешло. Или было передано.

Переход обычно добровольный. Древко из рук соседний цех не вырывает, что вы. Бывает, конечно, но очень редко. Чаще наоборот – обладательница столь эффектного, громоздкого, шумно шуршащего, громко и неожиданно падающего, трудного в уходе, в хозяйстве э-э-э... не слишком нужного предмета спустя некоторое время эйфории спешит передать его по эстафете. Ну, согласитесь, в тесном общении со знаменами нужен же какой-то навык.

Так вот, переходящим красным знаменем называют в эмиграции мужчину, кочующего от одной дамы к другой, а от нее к третьей – ну и далее везде. Явление довольно распространенное. Название это настолько прижилось, что обрело даже аббревиатуру – ПКЗ. Дорогие мужчины, умные, добрые и славные, спешу вас обрадовать или огорчить – стать ПКЗ может далеко не каждый.

Талант и готовность ощущать себя Знаменем – это сюр, это Кафка, это синдром Кандинского-Клерамбо в легкой форме. Так психотерапевты говорят.

Мужчина-знамя обладает рядом признаков, свидетельствующих о яркой незаурядности натуры. Первый признак – якобы нервная и тонкая душевная организация. Настолько нервная и настолько тонкая, что говорит он только о ней, своей Душе, ее поисках, метаниях, страданиях, не слыша никого и ничего, как глухарь на току.

Страдания души могут быть вылечены ею, Женщиной Единственной, но ее он еще не встретил. И в тридцать не встретил, и в сорок, и в пятьдесят... И жены, и семьи – первая, вторая и третья (а часто и четвертая, и пятая) – это лишь черновые варианты идеального Гнезда Глухаря. Поэтому ищем единственную и пространными рассказами о своей офигительной душевной тонкости и чуткости, комплексах, фобиях и маниях грузим каждую мало-мальски симпатичную встреченную на пути даму, не давая ей и слова сказать.

Ключевая фраза – «Мы с вами люди нежные и очень тонко чувствующие, такая редкость здесь, вдали от отечества...» Понятное дело, каждой даме хочется, чтобы в ней видели нежную, свежераспустившуюся, сентиментальную фиалку, а не засушенный прошлым летом и помещенный в гербарий поникший чертополох.