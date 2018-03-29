Как найти принца?

У принца есть важная способность: быть в нужное время в нужном месте. Он умеет радоваться жизни. Принц живет настоящим. Он заботится о том, как сделать сегодняшний день счастливым. Какая женщина не мечтает быть счастливой!?

Самое главное: принц умеет восхищаться женщиной, ухаживать за ней. Принц не боится проявлять своих чувств и признает право за нами, женщинами, выражать свои эмоции. Это не является игрой. В общем, он – самый лучший мужчина. Если бы не одно «но»…

Мало кто знает, что не все принцы – красавцы. Их может устраивать лысина, пивной животик, кривые ноги. Это не мешает им получать наслаждение от жизни. Они могут из своих недостатков даже получать выгоду, если вы готовы смириться с изъянами внешности, потому что материальный достаток компенсирует любой недостаток.

Вы ошибаетесь! Принцем может быть не только олигарх, но и электрик, милиционер или сантехник, который ищет себя в этой профессии. Ведь принц занимается тем, к чему лежит его душа.

Принц – это состояние души, отношение к жизни, жизненная позиция. Принц не привык жаловаться, винить окружающих в своих проблемах. Для него проблема – это возможность. Разумеется, принц всегда изыщет возможность обеспечить свою семью всем необходимым.

Если у вас возникло желание посмотреть на принца, то оглянитесь по сторонам. Как Вы понимаете, узнать принца по одежде не получится. Не все принцы одеваются в бутиках, но их одежда опрятна и аккуратна.

Прислушайтесь к речи окружающих мужчин. «Если бы, как бы, а то бы, но» – это похоже на лягушечье кваканье. Якает только эгоист. Нытик ноет.

Речь принца отличается уверенностью, оптимистичностью. Он замечает настроение собеседницы, проявляет сочувствие, делясь своим оптимизмом. При этом принц смотрит в глаза во время беседы.

В критических ситуациях принц видит несколько возможных вариантов решения проблемы, потому что он умеет всесторонне анализировать. Поэтому ему легче сделать правильный выбор.

Если вы молоды, то не спешите вешаться на шею юному Грею. Как известно, не Ассоль приплыла за своим принцем на корабле с алыми парусами, а он за ней. Наберитесь терпения дождаться своего принца.

В мечтах найти своего принца девушка забывает о том, что ему нужна принцесса. Девушка, которая целыми часами проводит у зеркала, вряд ли заинтересует его.

Принцесса умеет стильно одеваться, следит за своим имиджем. С ней приятно оказаться в кругу друзей за столом, который был собран и накрыт ею. Во взгляде принцессы чувствуется нежность и любовь, а не желание разбогатеть.