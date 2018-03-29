Дыхание весны: пять ароматов с самыми яркими цветочными нотами

Создатели парфюмерных новинок этой весны сделали ставку на свежие и мягкие цветочные ноты. А чтобы было нескучно, в каждой из композиций их дополнили интересными акцентами: освежающими ледяными, бодрящими травяными или теплыми шоколадными.

1. Аромат Live Irresistible Blossom Crush, Givenchy

Нежный и чистый аромат строится вокруг цветочного аккорда, в котором сплелись роза и пион. Цветочный букет дополняет неожиданная нота какао-бобов, которая придает композиции легкую горечь темного шоколада. А в завершение ольфакторной пирамиды звучит густой и теплый мускусный шлейф.

2. Аромат So Real Cheap&Chic, Moschino

Свежая и искрящаяся композиция открывается нотами цитрусов – горьковатого апельсина и сладкого мандарина, а в продолжении звучит прохладная нота сорбета из малины и черной смородины. В сердце аромата первую скрипку играют цветы: розовый пион, жасмин и магнолия. Завершает композицию насыщенная теплая база из кедра, дубового мха и кристаллов амброксана. Нам особенно нравится дизайн флакона: он давно знаком поклонникам линии & разрабатывал никто иной как креативный директор бренда Джереми Скотт – получилось, как всегда, свежо и ярко.

3. Аромат Dylan Blue Pour Femme, Versace

Создательница нового парфюма называет его «сильным, чувственным и рафинированным». И это абсолютная правда: композиция получилась одновременно нежной и насыщенной, бодрящей, окутывающей, страстной. Ее открывает аккорд из черной смородины и яблок сорта «Гренни Смит». На средней ступени пирамиды звучат ноты диких цветов, которые в шлейфе сменяются древесными нотами: тут и стиракс, и белая древесина, и теплые мускус с пачули.

4. Аромат Mon Paris Eau de Toilette, Yves Saint Laurent

Туалетная вода, как и ее одноименная версия в концентрации парфюма, была создана тремя мастерами парфюмерного дела: Оливье Креспом, Дорой Багриш и Гарри Фремоном. Вся композиция строится вокруг букета белых цветов, звучащих в сердце аромата: жасмина, туберозы и пиона. Их дополняют ноты дурмана, сочного бергамота, малины и черной смородины. А трио из белого мускуса, теплой амбры и пачули составляют обволакивающую и стойкую базу аромата.

5. Аромат Ever Bloom Sakura Art Edition, Shiseido