Беременная Хилария Болдуин пожаловалась на мужа

Супруга 59-летнего Алека Болдуина, которая совсем скоро должна родить ему уже четвертого ребенка, рассказала о распределении обязанностей в семье. Как призналась Хилария, она с утра до вечера занимается с детьми, а когда пытается уговорить мужа ей помочь, он всегда реагирует одинаково: «Ты — мать, значит о них должна заботиться ты, а я приду почитать им сказку на ночь…»

«Я понимаю, нас разделяет разница в возрасте в целых 26 лет. Так что у нас неизбежно разные представления о воспитании детей. Алек относится к старой школе, так что мне проще добиться помощи от моей матери. Но она не всегда свободна. А ведь мне приходится непросто, и я, честно говоря, уже устала быть беременной и заниматься, при этом, с тремя детьми… » — призналась 34-летняя миссис Болдуин. А ведь в то время, когда они только познакомились, Алек, как утверждает Хилария, был просто одержим стремлением завести детей.