четверг, 29 марта 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу

Беременная Хилария Болдуин пожаловалась на мужа

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Instagram/Instagram

Актриса немного устала от своих сорванцов.

Супруга 59-летнего  Алека Болдуина, которая совсем скоро должна родить ему уже четвертого ребенка, рассказала о распределении обязанностей в семье. Как призналась Хилария, она с утра до вечера занимается с детьми, а когда пытается уговорить мужа ей помочь, он всегда реагирует одинаково: «Ты — мать, значит о них должна заботиться ты, а я приду почитать им сказку на ночь…»

«Я понимаю, нас разделяет разница в возрасте в целых 26 лет. Так что у нас неизбежно разные представления о воспитании детей. Алек относится к старой школе, так что мне проще добиться помощи от моей матери. Но она не всегда свободна. А ведь мне приходится непросто, и я, честно говоря, уже устала быть беременной и заниматься, при этом, с тремя детьми… » — призналась 34-летняя миссис Болдуин. А ведь в то время, когда они только познакомились, Алек, как утверждает Хилария, был просто одержим стремлением завести детей.

Напомним, Алек и Хилария начали встречаться в 2011-м, а год спустя они сыграли свадьбу. За это время супруга Болдуина родила ему дочку и двух сыновей.  Старшей Кармен сейчас уже четыре с половиной года, Рафаэлю — два с половиной, а младшему Леонардо пока всего 18 месяцев. Кроме того, у Болдуина  есть еще старшая  —  28- летняя дочка Айрлэнд, от его первого брака с Ким Бейсингер.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ