Пробирающая до слёз фотосессия матери, родившей мертвого ребенка.

Стать родителем — одно из величайших событий в жизни многих людей. Будь это первый ребенок или третий, каждая беременность не похожа на другую, пишет Ofigenno.com. Это особенное время для мам, ведь они чувствуют, как их малыш растет в утробе.
Однако вынашивание ребенка не лишено риска. Одна из трех беременностей заканчивается выкидышем в течение первого триместра. Из-за этого женщины часто скрывают свое положение от близких, не говоря, что они беременны, до того, пока не пройдет 3 месяца. Но даже потом что-то может пойти не так, и ребенок родится мертвым.
Согласно статистике, одна из 200 беременностей заканчивается мертворождением. Это может произойти по ряду причин, а порой их и вовсе не удается выяснить.
33-летняя австралийка Сара Джейд решила показать душераздирающую правду о рождении мертвого ребенка. Ее сын Аксель умер в утробе из-за тяжелых патологий в развитии мозга, когда она была на 33-й неделе беременности. Пересилив себя, женщина решилась на отчаянный шаг.
Зная, что ее малыш уже мертв, Сара обратилась к фотографу Лейси Барратт, которая специализируется на съемке родов. Та задокументировала родовые муки женщины и ее общение с мертвым ребенком на следующий день после его рождения. Фото с похорон Акселя тоже вошли в скорбную фотосерию.
Потеря ребенка — одно из самых сложных и эмоционально травматических переживаний. По словам Сары, эта фотосессия помогла ей и ее мужу исцелиться от боли потери.
«Я мечтала о красивых родах. Но когда мы узнали, что всё кончено, мне всё же захотелось запечатлеть этот момент».
«Это было очень болезненно. Хуже всего то, что я сильно тужилась и Аксель был уже на полпути, но затем он вернулся, и мне пришлось начинать всё сначала».
«В этот момент я разрыдалась. Мое тело было готово к потугам, но сердце хотело удержать малыша внутри, — поделилась Сара. — Когда его впервые дали мне подержать, я испытала удивительное чувство».
«Мне захотелось погрузиться в моего сыночка и обнять его навсегда. Я никогда не испытывала таких сильных эмоций за раз. Мне казалось, что я просто взорвусь».
«Я никогда не пожалею, что решилась на эту фотосессию. Это то, что останется со мной навсегда. Вся наша семья увидела Акселя и попрощалась с ним. Отпустить его было самым трудным, что нам приходилось когда-либо проходить».
«Наш 3-летний сын Артур тоже пришел, чтобы попрощаться. Он так долго ждал младшего братишку».
«Я сказала: “Вот твой братик”. Артур на мгновение посмотрел на меня и сказал: “Но он не разговаривает, мамочка. Почему он спит?” Мой невинный малыш просто не смог осознать всю серьезность ситуации».
«Аксель навсегда останется в наших сердцах».
Врачи обнаружили проблемы в развитии малыша на 20-недельном сроке. Когда на 30-й неделе Саре сделала МРТ, ситуация оказалась критической.
«До того, как я забеременела Акселем, я была довольна тем, что у меня уже есть один ребенок. Но сейчас я чувствую себя такой опустошенной».
Для чего были сделаны эти фотографии?
По словам фотографа Лейси, они служат одной мощной цели — объединить всех несчастных родителей, потерявших детей таким образом, и разрушить табу, которое окружает тему мертворождения. И самое главное — они дарят успокоение.
«Когда мне особо горько на душе, я смотрю на эти фотографии и думаю: “Я держала тебя на руках. Ты был настоящим”», — говорит Сара.
«Каждое рождение имеет значение. Вы вспомните это, как только вновь взглянете на эти фотографии», — поясняет фотограф.
Мы бы хотели выразить искренние соболезнования Саре и ее родным в это нелегкое время. Верим, что этой храброй женщине воздастся за ее страдания, и в ее семье появится еще не один малыш.
А что ты думаешь об этой фотосессии? Насколько она провокационна?
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