Пробирающая до слёз фотосессия матери, родившей мертвого ребенка.

Однако вынашивание ребенка не лишено риска. Одна из трех беременностей заканчивается выкидышем в течение первого триместра. Из-за этого женщины часто скрывают свое положение от близких, не говоря, что они беременны, до того, пока не пройдет 3 месяца. Но даже потом что-то может пойти не так, и ребенок родится мертвым.

Согласно статистике, одна из 200 беременностей заканчивается мертворождением. Это может произойти по ряду причин, а порой их и вовсе не удается выяснить.

33-летняя австралийка Сара Джейд решила показать душераздирающую правду о рождении мертвого ребенка. Ее сын Аксель умер в утробе из-за тяжелых патологий в развитии мозга, когда она была на 33-й неделе беременности. Пересилив себя, женщина решилась на отчаянный шаг.

Зная, что ее малыш уже мертв, Сара обратилась к фотографу Лейси Барратт, которая специализируется на съемке родов. Та задокументировала родовые муки женщины и ее общение с мертвым ребенком на следующий день после его рождения. Фото с похорон Акселя тоже вошли в скорбную фотосерию.

Потеря ребенка — одно из самых сложных и эмоционально травматических переживаний. По словам Сары, эта фотосессия помогла ей и ее мужу исцелиться от боли потери.

ФОТО: LACEY BARRAT / CATERS NEWS/Caters News Agency

«Я мечтала о красивых родах. Но когда мы узнали, что всё кончено, мне всё же захотелось запечатлеть этот момент».

«Это было очень болезненно. Хуже всего то, что я сильно тужилась и Аксель был уже на полпути, но затем он вернулся, и мне пришлось начинать всё сначала».

«В этот момент я разрыдалась. Мое тело было готово к потугам, но сердце хотело удержать малыша внутри, — поделилась Сара. — Когда его впервые дали мне подержать, я испытала удивительное чувство».

ФОТО: LACEY BARRAT / CATERS NEWS/Caters News Agency

«Мне захотелось погрузиться в моего сыночка и обнять его навсегда. Я никогда не испытывала таких сильных эмоций за раз. Мне казалось, что я просто взорвусь».

«Я никогда не пожалею, что решилась на эту фотосессию. Это то, что останется со мной навсегда. Вся наша семья увидела Акселя и попрощалась с ним. Отпустить его было самым трудным, что нам приходилось когда-либо проходить».

«Наш 3-летний сын Артур тоже пришел, чтобы попрощаться. Он так долго ждал младшего братишку».

ФОТО: LACEY BARRAT / CATERS NEWS/Caters News Agency

«Я сказала: “Вот твой братик”. Артур на мгновение посмотрел на меня и сказал: “Но он не разговаривает, мамочка. Почему он спит?” Мой невинный малыш просто не смог осознать всю серьезность ситуации».

«Аксель навсегда останется в наших сердцах».

ФОТО: LACEY BARRAT / CATERS NEWS/Caters News Agency

Врачи обнаружили проблемы в развитии малыша на 20-недельном сроке. Когда на 30-й неделе Саре сделала МРТ, ситуация оказалась критической.

«До того, как я забеременела Акселем, я была довольна тем, что у меня уже есть один ребенок. Но сейчас я чувствую себя такой опустошенной».

ФОТО: LACEY BARRAT / CATERS NEWS/Caters News Agency

Для чего были сделаны эти фотографии?

По словам фотографа Лейси, они служат одной мощной цели — объединить всех несчастных родителей, потерявших детей таким образом, и разрушить табу, которое окружает тему мертворождения. И самое главное — они дарят успокоение.

ФОТО: LACEY BARRAT / CATERS NEWS/Caters News Agency

«Когда мне особо горько на душе, я смотрю на эти фотографии и думаю: “Я держала тебя на руках. Ты был настоящим”», — говорит Сара.

ФОТО: LACEY BARRAT / CATERS NEWS/Caters News Agency

«Каждое рождение имеет значение. Вы вспомните это, как только вновь взглянете на эти фотографии», — поясняет фотограф.

Мы бы хотели выразить искренние соболезнования Саре и ее родным в это нелегкое время. Верим, что этой храброй женщине воздастся за ее страдания, и в ее семье появится еще не один малыш.

ФОТО: LACEY BARRAT / CATERS NEWS/Caters News Agency

А что ты думаешь об этой фотосессии? Насколько она провокационна?