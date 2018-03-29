Наоми Кэмпбелл неожиданно похорошела

На Наоми Кэмпбелл обрушилась волна критики. Ее фанатов возмутило недавнее фото модели, которыми она поделилась: на этом снимке Наоми выглядит намного моложе, а черты ее лица — более правильными. Опытные пользователи Сети без труда распознали, что Кэмпбелл изрядно поработала над этим кадром при помощи Фотошопа.

«Ее нос неожиданно изменил свою форму. Он стал гораздо меньше!» — написал один поклонников, выразив недоумение — зачем Наоми вообще понадобилось редактировать свой снимок. А другие фанаты обратили внимание на то, что ее кожа стала абсолютно гладкой и «молодой».

Догадаться, почему 47-летней Кэмпбелл хочется выглядеть моложе и лучше, совсем нетрудно. Ведь сейчас модель встречается с бойфрендом, который намного ее моложе. Речь идет о 35-летнем репере Джозефе Джуниоре Аденуга, вступающем под псевдонимом Скепта.

Слухи о том, что Наоми завязался роман с молодым рэпером, появились еще в прошлом месяце. Наоми и Scepta видели вместе дважды — они веселились вдвоем на двух разных вечеринках, приуроченных к Неделе моды в Париже. Как засвидетельствовали гости мероприятий, Кэмпбелл и ее новый бойфренд не стеснялись в проявлении нежных чувств друг к другу.

Одна из подружек 47-летней Кэмпбелл рассказала, что роман Наоми и Scepta завязался еще осенью. В октябре рэпер поделился с поклонниками совместным с Кэмпбэлл фото и снабдил снимок «эмоджи» в виде сердечек. Кроме того, в каждом своем интервью он не упускает возможности выразить восхищение в адрес Наоми.