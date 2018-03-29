20 способов женить его на себе без обмана

В этой статье речь пойдет о том, как подтолкнуть мужчину сделать предложение руки и сердца, пишет Woman.ru.
1. Перестаньте считать свадьбу главным событием в своей жизни. Часто у женщин есть завышенные ожидания, связанные с бракосочетанием. Им кажется, что нужно что-то сверхъестественное, чтобы настал тот самый счастливый день. Однако это не так — ежедневно сотни пар вступают в брак и делают это легко и непринужденно. Снизьте важность вопроса. Примерьте свадебное платье, обручальное кольцо, зайдите на сайт свадебного агентства или загляните во дворец бракосочетания. В процессе официальной регистрации брака нет никакой мистерии, и однажды вы убедитесь в этом на личном опыте.
2. Не скрывайте свое намерение создать семью. Многие девушки считают, что свое намерение выйти замуж лучше скрывать, чтобы не «спугнуть» жениха, однако зачастую именно те женщины, которые открыто говорят мужчинам о своем желании создать семью, получают предложение руки и сердца. Научитесь с легкостью говорить о своих желаниях и потребностях.
3. Заявляйте мужчине о своем желании создать семью в самые счастливые моменты. Говорите о том, что хотите замуж, когда вам обоим очень хорошо и вы оба счастливы. Ошибка многих женщин в том, что они заводят разговор о свадьбе во время ссор. Очевидно, что в такие моменты мысль о женитьбе вызовет у мужчины бурю неприятных эмоций.
4. Знайте о своей ценности и раскрывайте ее в отношениях с этим мужчиной. Помните о том, что вы ценный приз, а не кот в мешке, которого нужно быстренько «впарить», пока мужчина не опомнился. Проявляйте свои таланты, не будьте серой мышью.
5. Не занимайтесь самообманом и не лгите себе, что у вас семья, до тех пор, пока это не станет правдой. Этот же относится к тому, как вы называете своего мужчину. Называть его мужем до свадьбы недопустимо! Иначе вы так и застрянете в гражданском браке, где женщина думает, что она замужем, а мужчина убежден, что он свободен.
6. Создавайте общий круг друзей, состоящий из интересных семейных пар. Глядя на семейные пары, чья жизнь после свадьбы не остановилась, а, наоборот, заиграла яркими красками, вам обоим в скором будущем захочется присоединиться к этому кругу.
7. Создавайте общие мечты на многие годы вперед. Общее видение своего будущего — лучший ответ на вопрос, для чего вам обоим отправляться в путешествие под названием «Семья».
8. Дружите с его родителями и родственниками. Они, как представители эпохи правильных семейных ценностей, поддержат мужчину в принятии правильного решения.
9. Создавайте хороший имидж своему мужчине при его партнерах и коллегах, подчеркивайте свои достоинства. Женщину, за которую стыдно, не хочется делать своей официально, а вот женщину, за которую испытываешь гордость, совсем наоборот.
10. Сохраняйте круг поклонников на правах «свободной женщины». Не отказывайтесь от светской жизни, не переставайте рассматривать других мужчин как потенциальных кандидатов на роль мужа до тех пор, пока не получите официальное предложение стать единственной.
11. Правильно расставьте приоритеты: мужчина на первом месте, замужество — на втором. Когда мужчина чувствует, что его самого не видят, что вместо него видят только возможность выйти замуж, он тут же начинает сопротивляться этому процессу. Задайте себе вопрос: «А если этот мужчина никогда не женится на мне, я по-прежнему хочу быть с ним сейчас?». Если ответ отрицательный, очевидно, что приоритеты смещены.
12. Перестаньте эмоционально вовлекаться, отвечая на вопросы мамы, подруг и родственников: «Ну когда-же?! Ну что же он тянет?..». Вместо этого начните смотреть на историю своей любви с любопытством: вы познакомились, полюбили друг друга, вам хорошо вместе, однажды вы поженитесь, будет семья, родятся дети. За страхами и тревогами, что он «не женится», женщина часто забывает про настоящее и упускает этот момент, перестает получать от него удовольствие. Спросите себя, как будут развиваться отношения? Дайте место своему внутреннему доверию и любопытству.
13. Дайте себе срок. Сколько времени вы готовы быть в свободных отношениях? Этот срок вы назначаете не для него, а для себя, чтобы не думать об этом постоянно, а до назначенного времени наслаждаться любовью и своим партнером. Вполне возможно, это будет так увлекательно, что вам захочется стать официальной парой намного раньше намеченной даты.
14. Найдите общие интересы, без которых вы уже не сможете представить жизни и жизни друг без друга. Подойдут и туристические походы, и спорт, и парные танцы (список может быть сколько угодно долгим). Не просто занимайтесь своим хобби, а участвуйте в мастер-классах, соревнованиях. Такие вещи действительно делают вас единой командой, которая впоследствии станет крепкой семьей.
15. Ссорьтесь красиво и красиво миритесь. Многие мужчины говорят о том, что у них есть страх, что после свадьбы участятся ссоры и скандалы, которые и раньше были не редкостью. Что, к слову сказать, часто является правдой. Важно научиться решать конфликты в семье конструктивно — не делать жизнь друг друга невыносимой, устраивая сцены ревности и истерики, не требовать друг от друга невозможного. Обсуждайте то, что вам не нравится и хотелось бы изменить, сразу, не замалчивайте обиды. Вместо претензий четко формулируйте свои запросы.
16. Не просто любите друг друга — занимайтесь любовью настолько самозабвенно, чтобы ночи в одиночестве были для вас невыносимыми. Радуйте друг друга хорошим сексом, но не съезжайтесь, так, чтобы вас обоих преследовало желание официально заполучить друг друга .
17. Путешествуйте вместе! Влюбленных сближает не время, а пережитые эмоции. Таким образом вы получаете позитивное общее прошлое, а это еще больше сблизит вас в настоящем и укрепит намерение объединиться в будущем.
18. Кормите его своей едой. Не забывайте о старом добром пути к сердцу мужчины! Речь идет совсем не о том, чтобы готовить ему завтрак, обед и ужин. Преподносите свою еду как подарок (торт по поводу дня рождения, борщ по случаю третьего месяца знакомства, баночка варенья в честь открытия вишневого сезона, манты по случаю знакомства с родителями) — в этом должна прослеживаться не «материнская» забота, а ваше желание радовать его вкусной едой.
19. Будьте взрослой! Мода на инфантильных беспомощных жен, которых заводят в квартире как собачку для декора и разрядки атмосферы, к великому счастью, уходит в прошлое. Мужчина так же, как и женщина, вступает в брак тогда, когда понимает, что с женой ему будет легче, веселее и приятнее шагать по дороге жизни. Будьте самодостаточной зрелой личностью, способной обслужить себя самостоятельно. Вы можете просить мужчину о помощи, принимать его заботу, но не считайте, будто он вам должен. Станьте ему другом, а не обузой.
20. Не скрывайте свои чувства! Любому человеку хочется быть там, где его любят, принимают, где он чувствует себя желанным. Когда мы от всего сердца дарим любовь в виде поступков, добрых слов, объятий, приятных сюрпризов и времени, тогда мужчине хочется закрепить за собой официальное право на этот союз.