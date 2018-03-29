20 способов женить его на себе без обмана

11. Правильно расставьте приоритеты: мужчина на первом месте, замужество — на втором. Когда мужчина чувствует, что его самого не видят, что вместо него видят только возможность выйти замуж, он тут же начинает сопротивляться этому процессу. Задайте себе вопрос: «А если этот мужчина никогда не женится на мне, я по-прежнему хочу быть с ним сейчас?». Если ответ отрицательный, очевидно, что приоритеты смещены.

12. Перестаньте эмоционально вовлекаться, отвечая на вопросы мамы, подруг и родственников: «Ну когда-же?! Ну что же он тянет?..». Вместо этого начните смотреть на историю своей любви с любопытством: вы познакомились, полюбили друг друга, вам хорошо вместе, однажды вы поженитесь, будет семья, родятся дети. За страхами и тревогами, что он «не женится», женщина часто забывает про настоящее и упускает этот момент, перестает получать от него удовольствие. Спросите себя, как будут развиваться отношения? Дайте место своему внутреннему доверию и любопытству.

13. Дайте себе срок. Сколько времени вы готовы быть в свободных отношениях? Этот срок вы назначаете не для него, а для себя, чтобы не думать об этом постоянно, а до назначенного времени наслаждаться любовью и своим партнером. Вполне возможно, это будет так увлекательно, что вам захочется стать официальной парой намного раньше намеченной даты.

14. Найдите общие интересы, без которых вы уже не сможете представить жизни и жизни друг без друга. Подойдут и туристические походы, и спорт, и парные танцы (список может быть сколько угодно долгим). Не просто занимайтесь своим хобби, а участвуйте в мастер-классах, соревнованиях. Такие вещи действительно делают вас единой командой, которая впоследствии станет крепкой семьей.

15. Ссорьтесь красиво и красиво миритесь. Многие мужчины говорят о том, что у них есть страх, что после свадьбы участятся ссоры и скандалы, которые и раньше были не редкостью. Что, к слову сказать, часто является правдой. Важно научиться решать конфликты в семье конструктивно — не делать жизнь друг друга невыносимой, устраивая сцены ревности и истерики, не требовать друг от друга невозможного. Обсуждайте то, что вам не нравится и хотелось бы изменить, сразу, не замалчивайте обиды. Вместо претензий четко формулируйте свои запросы.

16. Не просто любите друг друга — занимайтесь любовью настолько самозабвенно, чтобы ночи в одиночестве были для вас невыносимыми. Радуйте друг друга хорошим сексом, но не съезжайтесь, так, чтобы вас обоих преследовало желание официально заполучить друг друга .

17. Путешествуйте вместе! Влюбленных сближает не время, а пережитые эмоции. Таким образом вы получаете позитивное общее прошлое, а это еще больше сблизит вас в настоящем и укрепит намерение объединиться в будущем.

18. Кормите его своей едой. Не забывайте о старом добром пути к сердцу мужчины! Речь идет совсем не о том, чтобы готовить ему завтрак, обед и ужин. Преподносите свою еду как подарок (торт по поводу дня рождения, борщ по случаю третьего месяца знакомства, баночка варенья в честь открытия вишневого сезона, манты по случаю знакомства с родителями) — в этом должна прослеживаться не «материнская» забота, а ваше желание радовать его вкусной едой.

19. Будьте взрослой! Мода на инфантильных беспомощных жен, которых заводят в квартире как собачку для декора и разрядки атмосферы, к великому счастью, уходит в прошлое. Мужчина так же, как и женщина, вступает в брак тогда, когда понимает, что с женой ему будет легче, веселее и приятнее шагать по дороге жизни. Будьте самодостаточной зрелой личностью, способной обслужить себя самостоятельно. Вы можете просить мужчину о помощи, принимать его заботу, но не считайте, будто он вам должен. Станьте ему другом, а не обузой.