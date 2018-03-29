четверг, 29 марта 2018 г.
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Шведская принцесса поделилась красивой семейной фотографией

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9 марта у шведской принцессы Мадлен родился третий ребёнок. Девочку назвали Адриенне Жозефина Алиса, пишет Sobranna.

35-летняя принцесса Мадлен лет и ее муж, Крис О'Нил, назвали дочь Адриенне, потому что им нравится это имя.

Rootsi printsess Madeleine oma tütre Leonore ristimisel.

ФОТО: Fredrik Sandberg/TT/Scanpix

У Адриенне есть старшая сестра, четырёхлетняя принцесса Леонора и старший брат, двухлетний принц Николас. Хотя принцесса Мадлен сделала Instagram только сейчас, у неё уже много подписчиков.И это не удивительно, потому что фотографии её детей очень душевные и прекрасные.

One week old today!

Публикация от Princess Madeleine of Sweden (@princess_madeleine_of_sweden)

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