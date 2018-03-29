Шведская принцесса поделилась красивой семейной фотографией

35-летняя принцесса Мадлен лет и ее муж, Крис О'Нил, назвали дочь Адриенне, потому что им нравится это имя.

У Адриенне есть старшая сестра, четырёхлетняя принцесса Леонора и старший брат, двухлетний принц Николас. Хотя принцесса Мадлен сделала Instagram только сейчас, у неё уже много подписчиков.И это не удивительно, потому что фотографии её детей очень душевные и прекрасные.