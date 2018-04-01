Женщина вышла замуж за фикус, чтобы спасти его

Сообщается, что крона фикуса достигла огромных размеров, покрывая площадь в 740 кв. метров, а корни перекинулись даже на соседнюю с парком территорию, добравшись до участка, выставленного на продажу., поэтому власти городка решили просто напросто срубить громадину.

Купер узнала о проблеме, и услышала историю о мексиканках, которые вступили в брак с деревьями, протестуя против массовой вырубки лесов. Женщина также решила последовать их примеру и устроила пышную свадьбу в парке. В свадебном обещании женщина поклялась защищать фикус, отметив, что станет вдовой, если власти объявят о вырубке дерева. На церемонии «бракосочетания» присутствовал член горсовета, пообещавший помочь защитнице фикуса.