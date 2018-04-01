воскресенье, 1 апреля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу

Женщина вышла замуж за фикус, чтобы спасти его

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Американка Кэрен Купер из городка Форт-Майерс во Флориде заключила брак с огромным фикусом, чтобы не дать городским властям избавиться от дерева, сообщает Neformat.

Сообщается, что крона фикуса достигла огромных размеров, покрывая площадь в 740 кв. метров, а корни перекинулись даже на соседнюю с парком территорию, добравшись до участка, выставленного на продажу., поэтому власти городка решили просто напросто срубить громадину.

Купер узнала о проблеме, и услышала историю о мексиканках, которые вступили в брак с деревьями, протестуя против массовой вырубки лесов. Женщина также решила последовать их примеру и устроила пышную свадьбу в парке. В свадебном обещании женщина поклялась защищать фикус, отметив, что станет вдовой, если власти объявят о вырубке дерева. На церемонии «бракосочетания» присутствовал член горсовета, пообещавший помочь защитнице фикуса.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ