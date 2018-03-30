Полезно ли грызть семечки?

В наш век нанотехнологий интерес к семечкам не иссякает. Поисковики засыпаны запросами:

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Дальше можно не продолжать. Почему же так притягательна грызня (или, может быть, грызля?) этих маленьких пришельцев из прерий Северной Америки, завезенных к нам в Европу испанскими конкистадорами?

Ответ достаточно прост. Оказывается, лузганье (во!) семечек – это своего рода медитация, имеющая определенный психотерапевтический эффект. Монотонность и однообразие процедуры постепенно вводит лузгающего семечки в состояние транса. Он перестает реагировать на внешние раздражители и успокаивает свои нервы, что, согласитесь, очень полезно в наше время.

Кстати, о лексике. Заглянем в словарь Даля. Оказывается, к слову «есть» в сочетании со словом «семечки» есть множество синонимов. Давайте перечислим наиболее ходовые: лущить, лузгать, шелушить, грызть, вылущать, щелкать, выковыривать, вылуплять, облупливать, лушпинить, щелкотить, лустерить и жущерить. Вот так, и не меньше.

С семечками связано множество народных и профессиональных примет. К примеру, если кризис отразился на вашем бизнесе и дела пошли не ахти как хорошо, то, увидев сон, где вы щелкаете семечки, ждите заметного улучшения.

В цирке не принято грызть семечки. Считается, что от этого снизятся цирковые сборы. Клоуны нередко обращаются к грызунам, сидящим среди зрителей, с такими словами: «Не щелкай семечками – зрителей повыщелкиваешь».

У мусульман признаком дурного тона считается лузгать семечки в ходе разговора с собеседником.

Да что там Восток. Несколько лет назад в Румынии был официально введен запрет на грызню (а может быть, все-таки грызлю?) семечек на улицах. На проспектах столицы появились соответствующие плакаты. Правда, до деревень запрет не дошел – видимо, его посчитали там бесполезным.

В 2002 году, во время официального визита Путина В.В. во Владивосток городские власти запретили продажу семечек.

Однако есть и обратные примеры. В лихие годы перестройки в Ереване был открыт кинотеатр, где, помимо курения, разрешалось лузгать семечки и, я так полагаю, плевать шелуху на пол. Под такие хулиганские фильмы, как «Королек – птичка певчая» или «Синдбад-мореход» грызля (все-таки так колоритнее) шла не переставая.