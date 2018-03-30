Полезно ли грызть семечки?

Покажите мне взрослого человека, который не грыз бы когда-нибудь семечки. Да, да, обыкновенные жареные семечки подсолнуха, черные или в серую полоску. Боюсь, не найдете такого, пишет Dvorec.ru.
В наш век нанотехнологий интерес к семечкам не иссякает. Поисковики засыпаны запросами:
• не вредно ли есть много семечек
• к чему снится покупка семечек
• все о пользе семечек
• толстеют ли от семечек
• как жарить семечки
• сколько семечек в 1 метре кубическом
• какова прибыль с семечек
• можно ли беременным есть семечки
• жареные семечки для либидо...
Дальше можно не продолжать. Почему же так притягательна грызня (или, может быть, грызля?) этих маленьких пришельцев из прерий Северной Америки, завезенных к нам в Европу испанскими конкистадорами?
Ответ достаточно прост. Оказывается, лузганье (во!) семечек – это своего рода медитация, имеющая определенный психотерапевтический эффект. Монотонность и однообразие процедуры постепенно вводит лузгающего семечки в состояние транса. Он перестает реагировать на внешние раздражители и успокаивает свои нервы, что, согласитесь, очень полезно в наше время.
Кстати, о лексике. Заглянем в словарь Даля. Оказывается, к слову «есть» в сочетании со словом «семечки» есть множество синонимов. Давайте перечислим наиболее ходовые: лущить, лузгать, шелушить, грызть, вылущать, щелкать, выковыривать, вылуплять, облупливать, лушпинить, щелкотить, лустерить и жущерить. Вот так, и не меньше.
С семечками связано множество народных и профессиональных примет. К примеру, если кризис отразился на вашем бизнесе и дела пошли не ахти как хорошо, то, увидев сон, где вы щелкаете семечки, ждите заметного улучшения.
В цирке не принято грызть семечки. Считается, что от этого снизятся цирковые сборы. Клоуны нередко обращаются к грызунам, сидящим среди зрителей, с такими словами: «Не щелкай семечками – зрителей повыщелкиваешь».
У мусульман признаком дурного тона считается лузгать семечки в ходе разговора с собеседником.
Да что там Восток. Несколько лет назад в Румынии был официально введен запрет на грызню (а может быть, все-таки грызлю?) семечек на улицах. На проспектах столицы появились соответствующие плакаты. Правда, до деревень запрет не дошел – видимо, его посчитали там бесполезным.
В 2002 году, во время официального визита Путина В.В. во Владивосток городские власти запретили продажу семечек.
Однако есть и обратные примеры. В лихие годы перестройки в Ереване был открыт кинотеатр, где, помимо курения, разрешалось лузгать семечки и, я так полагаю, плевать шелуху на пол. Под такие хулиганские фильмы, как «Королек – птичка певчая» или «Синдбад-мореход» грызля (все-таки так колоритнее) шла не переставая.
Перенесемся в Америку. В США есть довольно популярный семечковый бренд «Дэвид». Под этой маркой в красивой упаковке, ровно по 163 грамма, продают соленые и простые подсушенные, с острым томатным соусом и со вкусом бекона, семечки. В красочном пакетике вложена инструкция по правильной грызле (а, вот тут подсказывают – грызению) семечек. Оказывается, для этого надо «разгрызть скорлупу зубами, съесть ядро, выплюнуть шелуху и быть счастливым». Как жаль, что россияне не читали этой инструкции. Стакан обыкновенных жареных семечек мог бы в одночасье сделать их счастливыми.
Давайте все же вернемся к нашей теме, а именно: полезно ли есть семечки? Перечислим их полезные свойства:
• Семечки содержат столько же так нужного организму кальция, сколько имеется во фруктовом йогурте или сметане.
• Они богаты веществами, которые укрепляют наш кожный покров и нормализуют кислотно-щелочной баланс в организме. Недаром, для того чтобы снять изжогу, достаточно погрызть немного семечек.
• Мужчины, внимание! Семечки – кладезь витамина Е, который подпитывает вашу потенцию. В половине граненого стакана правильно зажаренных семечек уже содержится его суточная норма. «Мужики, у того, кто грызет семечки, – стоит». Вот наш слоган в противовес заграничной виагре.
• Для того чтобы иметь здоровые и блестящие волосы, организму требуется определенное количество цинка. Подсолнечные и тыквенные семечки очень им богаты. Ешьте семечки.
• Грызение семечек – отличный способ не заснуть за рулем. Многократно проверено на практике.
Как и все в нашей жизни, у семечек есть обратная сторона медали. Отметим их вредные стороны:
• Лузгая семечки, вы разрушаете зубную эмаль.
• Но это, поверьте, не самое страшное. Подсолнух высасывает своими корнями из почвы свинец и кадмий и насыщает ими ядра семечек. Учитывая современную экологию, эта дрянь попадает в наш организм в процессе грызения. К сведению любителей «семок», избыток кадмия вызывает заболевание почек, гипертонию и умственную отсталость.
• Кубанские бабушки лечат свои ревматические ноги, опустив их в мешок с горячими семечками, после чего идут на рынок и продают их (не ноги, а семечки) в кулечках мелкими партиями.
После такой дозы полезной информации каждый волен решать, полезно или все же вредно есть семечки.
Тем, кто прочитав эту статью, не разочаровался в этом продукте, дадим несколько практических советов, как правильно жарить семечки, чтобы они были действительно лакомством.
Перед жаркой семечек их следует промыть под струей холодной воды, чтобы удалить с их поверхности пыль и красящий пигмент, и сразу же высыпать на горячую сковородку, лучше чугунную.
Жарить семечки надо правильно, т. е. постоянно помешивая деревянной лопаткой. После того, как они начнут «трещать», сковородку с огня убираем, но не прекращаем помешивать. Затем, после небольшой паузы, снова ставим на огонь и эту процедуру повторяем 3-4 раза.
В конце жареные семечки надо высыпать на ровную деревянную поверхность и накрыть льняной или хлопчатобумажной тканью на 10 минут для «дозревания». Только при таком способе жарки они превращаются в настоящие «калёнки» – известное на Руси лакомство.