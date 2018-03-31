Гороскоп на апрель 2018

ОВЕН

21 марта — 20 апреля

Начните месяц с ревизии гардероба: скоро вам захочется кардинально сменить имидж, а ваша фирменная практичность уступит место экстра­вагантности. Внимательно прислушивайтесь к себе — весь апрель вам в голову будут приходить гениальные бизнес-идеи, и как минимум одна из них окажется достойной воплощения. Тем более что среди близких людей найдется мужчина, который поверит в вашу звезду.

ТЕЛЕЦ

21 апреля — 21 мая

Вывести устоявшиеся отношения на новую орбиту помогут настойчивый Юпитер и неугомонный Плутон. Вихрь из вечеринок и мероприятий кружит вас с начала месяца. Поддайтесь ему, но не теряйте голову!

БЛИЗНЕЦЫ

22 мая — 21 июня

Жизнь вокруг вас кипит, и это привлекает тех, с кем в последнее время вы потеряли связь. Воспользуйтесь случаем и устройте вечеринку для своих: встреча со старыми друзьями гарантированно принесет море позитива.

РАК

22 июня — 22 июля

Постарайтесь отложить рабочие вопросы. Под влиянием ретроградного Меркурия вы рискуете принять неправильное решение. Ситуация нормализуется после 16 апреля, а до того времени — развлекайтесь.

ЛЕВ

23 июля — 23 августа

Генеральная уборка в квартире перерастает в перестановку мебели, перестановка — в покупку новой. На этой волне вы и на спутника жизни начнете посматривать с подозрением — впишется ли он в ваш новый интерьер?

ДЕВА

24 августа — 22 сентября

Авантюрное влияние Урана подталкивает отправиться на горнолыжные склоны, заняться дайвингом или даже прыгнуть с парашютом. Звезды дают добро, главное — выбрать надежного партнера.

ВЕСЫ

23 сентября — 23 октября

Вновь напомнит о себе старый ухажер и попытается возоб­новить отношения. Прислушайтесь к интуиции — она, в отличие от бывшего, вас никогда не подводила. Съездите ненадолго к морю — это освежит взгляд на вещи.

СКОРПИОН

24 октября — 22 ноября

Наконец-то вы решили уделить больше внимания своей внешности. Любимый уверяет, что ради вас готов пройти огонь, воду и медные трубы: вот и поезжайте вместе в санаторий или фитнес-лагерь.

СТРЕЛЕЦ

23 ноября — 21 декабря

Не слишком ли много времени и сил вы тратите на развлечения? В этом месяце ваши тылы прикрыты любящим мужчиной. А поскольку и удача сейчас на вашей стороне, не упустите возможность осуществить какое-нибудь заветное желание.

КОЗЕРОГ

22 декабря — 20 января

Похоже, родной дом на весь месяц превратится в зону бедствия — техника будет выходить из строя, уборкой придется заниматься чаще обычного. Чтобы отдохнуть от бытовых неурядиц, почаще выбирайтесь в гости к друзьям и родителям.

ВОДОЛЕЙ

21 января — 19 февраля

Стремитесь как можно больше времени проводить на свежем воздухе и не задерживаться на одном месте. Благо поводов и способов развеяться будет предостаточно — будь то загородная конференция или шопинг в европейских столицах. За работу не переживайте, ваша охота к перемене мест пойдет карьере только на пользу.

РЫБЫ

20 февраля — 20 марта