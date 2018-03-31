Гороскоп на апрель 2018

ОВЕН
21 марта — 20 апреля
Начните месяц с ревизии гардероба: скоро вам захочется кардинально сменить имидж, а ваша фирменная практичность уступит место экстравагантности. Внимательно прислушивайтесь к себе — весь апрель вам в голову будут приходить гениальные бизнес-идеи, и как минимум одна из них окажется достойной воплощения. Тем более что среди близких людей найдется мужчина, который поверит в вашу звезду.
ТЕЛЕЦ
21 апреля — 21 мая
Вывести устоявшиеся отношения на новую орбиту помогут настойчивый Юпитер и неугомонный Плутон. Вихрь из вечеринок и мероприятий кружит вас с начала месяца. Поддайтесь ему, но не теряйте голову!
БЛИЗНЕЦЫ
22 мая — 21 июня
Жизнь вокруг вас кипит, и это привлекает тех, с кем в последнее время вы потеряли связь. Воспользуйтесь случаем и устройте вечеринку для своих: встреча со старыми друзьями гарантированно принесет море позитива.
РАК
22 июня — 22 июля
Постарайтесь отложить рабочие вопросы. Под влиянием ретроградного Меркурия вы рискуете принять неправильное решение. Ситуация нормализуется после 16 апреля, а до того времени — развлекайтесь.
ЛЕВ
23 июля — 23 августа
Генеральная уборка в квартире перерастает в перестановку мебели, перестановка — в покупку новой. На этой волне вы и на спутника жизни начнете посматривать с подозрением — впишется ли он в ваш новый интерьер?
ДЕВА
24 августа — 22 сентября
Авантюрное влияние Урана подталкивает отправиться на горнолыжные склоны, заняться дайвингом или даже прыгнуть с парашютом. Звезды дают добро, главное — выбрать надежного партнера.
ВЕСЫ
23 сентября — 23 октября
Вновь напомнит о себе старый ухажер и попытается возобновить отношения. Прислушайтесь к интуиции — она, в отличие от бывшего, вас никогда не подводила. Съездите ненадолго к морю — это освежит взгляд на вещи.
СКОРПИОН
24 октября — 22 ноября
Наконец-то вы решили уделить больше внимания своей внешности. Любимый уверяет, что ради вас готов пройти огонь, воду и медные трубы: вот и поезжайте вместе в санаторий или фитнес-лагерь.
СТРЕЛЕЦ
23 ноября — 21 декабря
Не слишком ли много времени и сил вы тратите на развлечения? В этом месяце ваши тылы прикрыты любящим мужчиной. А поскольку и удача сейчас на вашей стороне, не упустите возможность осуществить какое-нибудь заветное желание.
КОЗЕРОГ
22 декабря — 20 января
Похоже, родной дом на весь месяц превратится в зону бедствия — техника будет выходить из строя, уборкой придется заниматься чаще обычного. Чтобы отдохнуть от бытовых неурядиц, почаще выбирайтесь в гости к друзьям и родителям.
ВОДОЛЕЙ
21 января — 19 февраля
Стремитесь как можно больше времени проводить на свежем воздухе и не задерживаться на одном месте. Благо поводов и способов развеяться будет предостаточно — будь то загородная конференция или шопинг в европейских столицах. За работу не переживайте, ваша охота к перемене мест пойдет карьере только на пользу.
РЫБЫ
20 февраля — 20 марта
В первой половине месяца вам придется заняться скучными делами, которые раньше удачно удавалось откладывать. Отвлечься от работы поможет новое хобби — запишитесь на кулинарные курсы, а в конце месяца устройте званый ужин. Звезды обещают интригующую встречу с очаровательным гурманом.