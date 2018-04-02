Идеальный способ помириться

Антон, 38 лет, кинолог: Многие ссоры затягиваются из-за того, что один из партнеров просто не понимает, чем он обидел другого. Ведь порой, совершая тот или иной поступок, у тебя и мысли такой не появляется, что ты можешь кого-то оскорбить. А на деле получается все наоборот. Мелочь, которой ты не придаешь значения, ранит другого до глубины души. Поэтому очень важно всегда ставить себя на место своего партнера: сразу понимаешь, что еще недавно казавшаяся тебе глупой обида на самом деле совсем не глупа. А вот когда ты разберешься, в чем твоя ошибка, помириться будет несложно.

Иван, 20 лет, студент: Сложно не помириться, сложно сгладить неловкость после ссоры: вроде бы все уже нормально, но неприятный осадочек все равно остался. Поэтому в такие моменты лучшее решение — секс. Кроме того, после размолвки он особенно страстный и приятный.

Кирилл, 26 лет, программист: Наверное, самый распространенный повод для женских обид — это ситуация, когда мужчина забывает про очередную дату: три дня с момента первой встречи, четыре года после первого поцелуя, годовщина свадьбы. И совершенно невозможно им объяснить, что есть много вещей поважнее и всякие годовщины просто вылетают из головы. Но для девушек наша забывчивость — лишнее подтверждение черствости, бессердечности и нелюбви. Поэтому лучше о таких вещах не забывать. А если уж забыл, как-то выкручиваться. Я, например, однажды, придя с работы домой, обнаружил свою пассию в вечернем платье за столом, уставленным яствами и свечами. Она гневно швырнула в меня подарком и сообщила, что не желает встречаться с человеком, который не помнит, что сегодня три года нашей совместной жизни. Пришлось врать на ходу: мол, я все помню, просто подарок еще не готов (очень редкая вещь на заказ, не успели сделать к сроку). Мало того, что моя девушка меня простила, так еще и извиняться стала. Зато мне на следующий день пришлось попотеть, придумывая ей презент. Отвалил немалую сумму денег за кольцо и гравировку на нем наших имен.

Сергей, 25 лет, футболист: Чтобы помириться, нужно поговорить. А моя девушка обижается, перестает со мной разговаривать и упорно отказывается объяснять мне причину своей обиды. Я телепатическими способностями не обладаю и поэтому начинаю злиться, я же не знаю, за что мне извиняться. Порой это такая ерунда: то ей мой тон по телефону не понравился, то я опоздал на 15 минут, то я посмотрел на какую-то девушку на улице. В общем — бред. В итоге она дуется, а я обижаюсь на то, что она молчит. Замкнутый круг получается. Очень сложно из него вылезти.