Идеальный способ помириться

«Милые бранятся, только тешатся»,— гласит народная мудрость. И, как любая мудрость, она, конечно, верна. Вот только помириться влюбленным порой бывает очень сложно. И обида, которая кажется тебе пустячной, твоего партнера ранит в самое сердце. Как показать любимому человеку, что ты понял свою вину и не повторишь ошибки впредь? Как попросить прощения так, чтобы маленькая ссора не превратилась в огромный скандал? Dvorec предлагает ознакомиться с тем, что думают об этом мужчины и женщины.
Антон, 38 лет, кинолог: Многие ссоры затягиваются из-за того, что один из партнеров просто не понимает, чем он обидел другого. Ведь порой, совершая тот или иной поступок, у тебя и мысли такой не появляется, что ты можешь кого-то оскорбить. А на деле получается все наоборот. Мелочь, которой ты не придаешь значения, ранит другого до глубины души. Поэтому очень важно всегда ставить себя на место своего партнера: сразу понимаешь, что еще недавно казавшаяся тебе глупой обида на самом деле совсем не глупа. А вот когда ты разберешься, в чем твоя ошибка, помириться будет несложно.
Иван, 20 лет, студент: Сложно не помириться, сложно сгладить неловкость после ссоры: вроде бы все уже нормально, но неприятный осадочек все равно остался. Поэтому в такие моменты лучшее решение — секс. Кроме того, после размолвки он особенно страстный и приятный.
Кирилл, 26 лет, программист: Наверное, самый распространенный повод для женских обид — это ситуация, когда мужчина забывает про очередную дату: три дня с момента первой встречи, четыре года после первого поцелуя, годовщина свадьбы. И совершенно невозможно им объяснить, что есть много вещей поважнее и всякие годовщины просто вылетают из головы. Но для девушек наша забывчивость — лишнее подтверждение черствости, бессердечности и нелюбви. Поэтому лучше о таких вещах не забывать. А если уж забыл, как-то выкручиваться. Я, например, однажды, придя с работы домой, обнаружил свою пассию в вечернем платье за столом, уставленным яствами и свечами. Она гневно швырнула в меня подарком и сообщила, что не желает встречаться с человеком, который не помнит, что сегодня три года нашей совместной жизни. Пришлось врать на ходу: мол, я все помню, просто подарок еще не готов (очень редкая вещь на заказ, не успели сделать к сроку). Мало того, что моя девушка меня простила, так еще и извиняться стала. Зато мне на следующий день пришлось попотеть, придумывая ей презент. Отвалил немалую сумму денег за кольцо и гравировку на нем наших имен.
Сергей, 25 лет, футболист: Чтобы помириться, нужно поговорить. А моя девушка обижается, перестает со мной разговаривать и упорно отказывается объяснять мне причину своей обиды. Я телепатическими способностями не обладаю и поэтому начинаю злиться, я же не знаю, за что мне извиняться. Порой это такая ерунда: то ей мой тон по телефону не понравился, то я опоздал на 15 минут, то я посмотрел на какую-то девушку на улице. В общем — бред. В итоге она дуется, а я обижаюсь на то, что она молчит. Замкнутый круг получается. Очень сложно из него вылезти.
Дмитрий, 32 года, строитель: Все мужики начинают канючить и вымаливать прощение — это самая главная ошибка. Нытьем делу не поможешь, а только усугубишь. Самый верный способ — удивить ее, поразить так, чтобы она напрочь забыла о своей обиде. Нужно совершить какой-нибудь сумасшедший поступок ради нее: забросать цветами, спеть серенаду, написать на асфальте признание в любви. Да что угодно. Только поступок должен быть очень неординарным, нужно сделать такое, на что в обычной ситуации никогда бы не решился.
Евгений, 30 лет, бизнесмен: Мне кажется, для того чтобы сгладить свою вину, обычного букета цветов просто недостаточно: это очень банально и примитивно. Девушке нужно сделать сюрприз, причем такой, о котором она давно мечтала. Тогда она поймет, как сильно вы стараетесь заслужить ее прощение, как ответственно подходите к выбору подарка для нее, а не пытаетесь отделаться стандартным набором духи-цветы-конфеты.
Алексей, 44 года, директор магазина: Все женщины падки на подарки. Причем на дорогие. Когда они видят что-то блестящее и дорогое, они напрочь забывают о своих обидах. Главное — не скупердяйничать, и прощение у тебя в кармане!
Вероника, 22 года, студентка: Надо расплакаться по-настоящему, с фонтанами слез. Мужчина, во-первых, теряется, когда женщина плачет, а во-вторых, как бы он ни был зол, он быстро сменит гнев на милость, видя всю искренность твоего раскаяния. Вообще такой вариант со слезами очень эффективен не только в моменты ссор, но и в любых других жизненных ситуациях. Например, когда ты хочешь чего-нибудь добиться.
Ирина, 24 года, ветеринар: Очень часто маленькие ссоры перерастают в большие скандалы из-за того, что обе воюющие стороны слишком эмоциональны. С пеной у рта доказывая свою правоту, мы порой не слышим объяснений наших партнеров. Так было у нас с мужем: пустяковая ссора закончилась тем, что он собрал свои вещи и уехал жить к другу. Каждая новая попытка помириться перерастала в грандиозный скандал. Мы оба упорно стояли на своей точке зрения, страсти накалялись, на горизонте появилось страшное слово «развод». В какой-то момент я вдруг поняла, что могу потерять любимого человека. Тогда я собралась с мыслями и написала своему мужу письмо, где четко и ясно изложила свои претензии и свое видение проблемы. Мы помирились сразу после того, как он прочитал мое послание. Оказалось, что мы, ослепленные своей яростью и эмоциями, просто не могли понять друг друга. Эпистолярный жанр стал для нас идеальным способом помириться!
Татьяна, 26 лет, переводчик: Мы с мужем после ссоры стараемся делать друг другу маленькие приятные сюрпризы. Если я себя чувствую виноватой, то утром незаметно подкладываю ему в портфель, например, свою фотографию с надписью «я тебя люблю». Он обнаруживает ее только на работе, тут же перезванивает мне, и мы миримся. Он же с посыльным присылает мне букет белых роз прямо в офис. Чертовски приятно, как после такого не простить?
Александра, 34 года: К счастью, все мужчины, за редким исключением, конечно, не такие капризные, как мы. Для того чтобы заслужить их прощение, не надо слишком долго ломать себе голову, придумывая изощренный и оригинальный способ примирения, достаточно искреннего «прости» и страстного поцелуя. Кстати, чем больше поцелуев, тем быстрее он оттает. Способ беспроигрышный.
Ольга, 40 лет, бухгалтер: Больше всего ненавижу, когда мужчина откупается от своей вины букетом цветов. Цветы надо дарить, когда все хорошо, а не когда все плохо. Получается, что, для того чтобы получить любимые розы, нужно сначала снести обиду!
Марина, 28 лет, художник-мультипликатор: Самое сложное — просить прощение, когда ты сама виновата на все 100%, поверьте, и такое иногда случается. Приходится напускать на себя ангельски кроткий вид и произносить эту ужасную фразу: «Прости меня, я больше не буду». А сделать это очень сложно, но всегда надо помнить, что тебе важнее — твоя гордость или твой любимый человек. Да и вообще, кому приятно находиться в состоянии войны? Лучше собраться с силами и единым махом вернуть все на круги своя. Если же в сложившейся кризисной ситуации виновата не я, а мой партнер, то я прощу его с одним условием: он должен признать свою вину и сделать это искренне. Извинения типа «ну ладно, прости» я не приемлю, мне одолжения не нужны.
Светлана, 44 года, домохозяйка: Я уверена, что между мужчиной и женщиной практически никогда не возникает ссор, в которых виноват только один из партнеров. Обычно в той или иной степени виноваты оба. Поэтому и мириться нужно вместе. Спокойно, без криков и ругани сесть и обсудить все произошедшее, разобраться в причинах. Так, шаг за шагом, высказывая друг другу свои обиды, вы не просто помиритесь, но и поймете, что вас не устраивает друг в друге, и впредь подобных ошибок постараетесь избежать.
Алевтина, 30 лет, конструктор: Девушки, будьте умнее, не бойтесь делать первые шаги к примирению. Это большая глупость, считать, что мужчина должен первым звонить, первым начинать разговор, первым мириться. Нет ничего оскорбительного в том, что вы сами пойдете навстречу своему партнеру. Я не говорю о том, что нужно ему все прощать и гладить его по головке. Но попытаться найти компромисс и самой разобраться в проблеме — вполне в наших силах.