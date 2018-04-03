Обновление отношений

Семья - это то, с чего начинается наш социальный путь на планете Земля. Вначале это наши родители, которые являются практически стопроцентным информационным источником для нашего развития. Это тот эталон отношений, который впоследствии оказывает влияние на всю нашу жизнь. Позже мы проходим еще множество различных социальных институтов: детский сад, школа, техникум, ВУЗ, работа и т.п. И вот в один прекрасный день мы находим того единственного человека, ту недостающую половину единого целого, с которой и создаем семью, пишет Dvorec.
Что теперь, вот оно счастье? Люди, живущие в браке уже не первый год, скажут: ''Ну нет, это только молодые да неопытные могут так говорить''. Ведь так непросто удерживать баланс отношений на протяжении всей жизни. И все же, что связывает двух людей воедино?
Сегодня все возрастающее количество скептиков или ''трезвомыслящих'' скажут: ''Привычка''. Привычка действительно делает немало. Она заставляет нас механически выполнять действия, порой совсем непростые для нас. Конечно же, привычка в семье играет далеко не последнюю роль. Что еще объединяет двух людей? Взаимозависимость. В процессе создания семьи функции, необходимые для ее существования, перераспределяются в любом случае: или естественным образом, или по инициативе членов семьи. Поначалу эта реорганизация происходит не без некоторых конфликтных ситуаций - так называемая ''притирка''. Это вынуждает изменять уже привычный жизненный уклад, неся ответственность за свою составляющую жизнеобеспечения семьи. Например, мужчина в семье начинает большее время уделять работе для материального обеспечения семьи, женщина - домашним заботам: воспитание детей, стирка, уборка, приготовление пищи и т.п.
Далее следуют взаимные требования друг к другу. Еще в начале всяких отношений, особенно при наличии взаимной симпатии, величина этих требований, как правило, минимальна. Еще присутствует желание сближения (то ли гены, то ли гормоны). На этом этапе идет массированная собственная реклама: все положительные качества выставляются напоказ (культурность, обходительность, вежливость, тактичность, рассудительность и т.д.), а отрицательные откладываются ''на потом'', для семейной жизни. Это уже впоследствии выясняется, что один из супругов (а не редко и оба) неряшлив, ленив, груб, скандален, имеет множество вредных привычек и совсем не соответствует тому образу, который был создан первоначально. Природа очень удачно заложила в нас такой алгоритм действий, иначе сегодня вообще бы не существовало брачных союзов. Что уж говорить, даже то, что мы называем (для меня неприятным) термином ''сожительство'', длилось бы не дольше недели, максимум, двух.
Далее, уже в семье, люди постепенно раскрываются друг другу, и ''всплывают'' истинные взаимные требования. К сожалению, в большинстве случаев, остаются вместе только те пары, в которых взаимные требования не накладываются, не перекрывают друг друга. Другими словами, это условие исполнения бабушкиных пожеланий: уступайте друг другу. Да и в процессе жизни требования друг к другу не уменьшаются, а даже совсем наоборот... Кроме этого, постоянство или бытовая рутина выступает как фактор, негативно воздействующий на семейные отношения. И что тогда, разрыв? Не обязательно, но на счастье в таких случаях лучше не рассчитывать. Хотя сегодня это понятие - счастье - крайне относительно.
Мир погряз в эгоизме, и семья с ее ценностями не стала исключением. Сегодня общество, достигающее наивысшего уровня развития, приходит и к проявлению самого крайнего эгоизма: у людей пропадает желание к размножению, продолжению самих себя. Люди настолько замыкаются каждый на себя, что даже такое наслаждение, как дети, больше не прельщает их.
Поддерживать целостность семьи может уже упомянутая привычка, мнение общества (окружения, родных, друзей). Сильным средством объединения могут выступать дети, требуя постоянной заботы со стороны обоих родителей. Кроме того, существует подход ''отдаления''. То есть внутри семьи люди отдаляются друг от друга на то расстояние, которое позволяет им не причинять друг другу неудобств. При этом каждый, находясь в семейных отношениях, обустраивает свою собственную жизнь отдельно. На этом этапе появляются любовники и любовницы - те, перед кем не нужно нести ответственности. В семье остаются лишь некие механические отношения на бытовом уровне: пришел, поел, поспал, принял душ, ушел. Это по сути уже и не семья, но что вообще мы называем семьей? Есть ли ее образец, своего рода эталон? И самый главный вопрос: как создать семью, отношения в которой не пойдут на спад, как избежать искусственного поддержания взаимосвязи с близким человеком?
Сегодня мы пытаемся на животном уровне строить свои отношения, и сохранность семьи зависит только от готовности к взаимным уступкам. Та загадочность, недосказанность, скрытие качеств партнера, присутствующая на этапе зарождения отношений, растворяется в быту. Этого нельзя допускать. Отношения должны развиваться в манере игры, когда в каждый момент будет что-то неизвестное, интригующее, манящее в партнере. И каждый будет стремиться раскрыть что-то новое в отношениях. Такой подход позволит прийти к постоянному обновлению отношений. Что в свою очередь позволит сохранить отношения на том возвышенном уровне, как при первой встрече.