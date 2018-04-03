Обновление отношений

Что теперь, вот оно счастье? Люди, живущие в браке уже не первый год, скажут: ''Ну нет, это только молодые да неопытные могут так говорить''. Ведь так непросто удерживать баланс отношений на протяжении всей жизни. И все же, что связывает двух людей воедино?

Сегодня все возрастающее количество скептиков или ''трезвомыслящих'' скажут: ''Привычка''. Привычка действительно делает немало. Она заставляет нас механически выполнять действия, порой совсем непростые для нас. Конечно же, привычка в семье играет далеко не последнюю роль. Что еще объединяет двух людей? Взаимозависимость. В процессе создания семьи функции, необходимые для ее существования, перераспределяются в любом случае: или естественным образом, или по инициативе членов семьи. Поначалу эта реорганизация происходит не без некоторых конфликтных ситуаций - так называемая ''притирка''. Это вынуждает изменять уже привычный жизненный уклад, неся ответственность за свою составляющую жизнеобеспечения семьи. Например, мужчина в семье начинает большее время уделять работе для материального обеспечения семьи, женщина - домашним заботам: воспитание детей, стирка, уборка, приготовление пищи и т.п.

Далее следуют взаимные требования друг к другу. Еще в начале всяких отношений, особенно при наличии взаимной симпатии, величина этих требований, как правило, минимальна. Еще присутствует желание сближения (то ли гены, то ли гормоны). На этом этапе идет массированная собственная реклама: все положительные качества выставляются напоказ (культурность, обходительность, вежливость, тактичность, рассудительность и т.д.), а отрицательные откладываются ''на потом'', для семейной жизни. Это уже впоследствии выясняется, что один из супругов (а не редко и оба) неряшлив, ленив, груб, скандален, имеет множество вредных привычек и совсем не соответствует тому образу, который был создан первоначально. Природа очень удачно заложила в нас такой алгоритм действий, иначе сегодня вообще бы не существовало брачных союзов. Что уж говорить, даже то, что мы называем (для меня неприятным) термином ''сожительство'', длилось бы не дольше недели, максимум, двух.

Далее, уже в семье, люди постепенно раскрываются друг другу, и ''всплывают'' истинные взаимные требования. К сожалению, в большинстве случаев, остаются вместе только те пары, в которых взаимные требования не накладываются, не перекрывают друг друга. Другими словами, это условие исполнения бабушкиных пожеланий: уступайте друг другу. Да и в процессе жизни требования друг к другу не уменьшаются, а даже совсем наоборот... Кроме этого, постоянство или бытовая рутина выступает как фактор, негативно воздействующий на семейные отношения. И что тогда, разрыв? Не обязательно, но на счастье в таких случаях лучше не рассчитывать. Хотя сегодня это понятие - счастье - крайне относительно.