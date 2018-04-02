Как отметить памятную дату с любимым человеком?

Или вы уже знаете друг друга много лет, каждый день встречаете и провожаете день в одной постели, знаете все недостатки и достоинства, все привычки и желания своего партнера, вам становится скучно, потому что однообразие убивает романтику в отношениях.

А завтра вас ожидает удивительное событие – например, 5 лет совместной жизни или годовщина свадьбы, но идей нет никаких. Да и вообще, наверное, не стоит ждать какого-то особого повода, чтобы сделать приятное любимому человеку.

В общем, в нашем огромном мире существует множество пар, у которых свои уникальные ситуации. Причины сейчас не играют важной роли. Давайте лучше подумаем, как оживить отношения и сделать значимую для вас дату незабываемой?

Вариантов создания романтики в важный для вас обоих день множество. Вот несколько интересных идей.

Вспомните, что ваш партнер упоминал в последнее время, или о чем мечтал в детстве, и воплотите эту мечту в реальность! То, что в детстве было недоступно, сейчас вполне может оказаться милым пустячком, не требующим больших затрат. Вы можете, например, устроить прогулку на лошадях, прокатиться на карусели, съесть сладкой ваты, сходить в цирк. В каждом из нас живет ребенок, и, возможно, он очень обрадуется, если получит в подарок игрушечную железную дорогу или кукольный домик.

Устройте романтический вечер накануне выходных, но сделайте это не совсем обычно. Пусть на работу к вашему любимому человеку посыльный доставит приглашение на ужин, в котором будет указано, что к окончанию рабочего дня за вашей половинкой заедет машина. С этим же посыльным передайте вечернее платье или костюм, но добавьте к этому что-то в подарок от себя, например, красивые сережки или запонки. Пусть таксист (или ваш друг) в назначенное время заедет за вашей половинкой и отвезет вашего любимого человечка в тихое уединенное место где-нибудь на окраине города или за городом. А там будет ждать дорожка, усыпанная лепестками роз, костер и вкусный ужин, приготовленный на углях. Если же вы позаботитесь о наличии гамака и пледа, то вы сможете вместе с любимым человеком встретить рассвет.

Если вы решите поиграть в карты на раздевание, это также, несомненно, добавит «драйва» в ваши отношения. Можно создать романтическую обстановку и одеть что-нибудь сексуальное, а можно сделать все спонтанно без специальных приготовлений. Но если, снимая каждую вещь, вы устроите мини-представление (вы же понимаете, о чем речь?), то интересное продолжение вечера вам обеспечено.

А еще можно устроить пикник на крыше. Узнать, на какую крышу не составит проблем взобраться, можно на форуме вашего города. Возьмите с собой плед, шампанское (или глинтвейн, если на улице немного прохладно), можно зажечь свечи, хотя ночной город красив и сам по себе.

Прекрасным способом запечатлеть важную дату и самих себя станет профессиональная фотосессия в студии. Заранее позаботьтесь о записи в определенный день и время. Опытный фотограф сделает уникальные фотографии, которые потом перейдут в ваш семейный архив. Вы с теплотой будете вспоминать этот день. Кстати, не говорите своему партнеру о фотосессии, пусть это будет для него приятной неожиданностью. Подумайте над вашими образами и подготовьте одежду и косметику для съемки. Пусть это будет что-то неординарное и нестандартное для вас, чтобы фотографии получились живыми и забавными.

Возьмите на заметку, что любые экстремальные способы препровождения обычно проходят «на ура». Если для вас катание на коньках, роликах или скейтборде представляется чем-то удивительным и диковинным, то самое время попробовать вместе с любимым человеком заняться именно этим! Только наденьте наколенники, нарукавники и шлем, чтобы потом не продолжить важную для вас дату в отделении травматологии. И захватите с собой фотоаппарат, чтобы успеть снять все ваши падения и пируэты в воздухе.

Делать друг другу сюрпризы, празднично отмечать важные даты, вносить романтику – это то, что помогает держать отношения в равновесии, помогает дорожить друг другом. Над отношениями следует работать, иначе они зачахнут и перестанут представлять для вас или вашего любимого человека особенную ценность.