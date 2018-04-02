Психологи объяснили, стоит ли зацикливаться на прошлых неудачах

Считается, что вспоминать прошлые неудачи вредно для психики. Но американские ученые думают иначе. Они выяснили: анализ прошлых ошибок помогает повысить производительность при решении новой задачи. Этот метод может быть полезен в спорте, науке и образовании.

Специалисты из Университета Рутгерса исследовали, как переосмысление прошлых ошибок влияет на когнитивные функции людей. Для этого участников разделили на две группы.

Добровольцем из первой группы предложили написать о неудачах, происходивших в их жизни. Участники из контрольной группы писали о нейтральных вещах. Затем всех добровольцев попросили решить сложную задачу.