понедельник, 2 апреля 2018 г.
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Психологи объяснили, стоит ли зацикливаться на прошлых неудачах

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Летающая женщина

ФОТО: Scanpix

Специалисты исследовали, как переосмысление прошлых ошибок влияет на когнитивные функции людей, пишет Segodnya

Считается, что вспоминать прошлые неудачи вредно для психики. Но американские ученые думают иначе. Они выяснили: анализ прошлых ошибок помогает повысить производительность при решении новой задачи. Этот метод может быть полезен в спорте, науке и образовании.

Специалисты из Университета Рутгерса исследовали, как переосмысление прошлых ошибок влияет на когнитивные функции людей. Для этого участников разделили на две группы.

Добровольцем из первой группы предложили написать о неудачах, происходивших в их жизни. Участники из контрольной группы писали о нейтральных вещах. Затем всех добровольцев попросили решить сложную задачу.

На протяжении всего эксперимента ученые измеряли уровень кортизола (гормона стресса) в слюне участников. Исследование показало, что люди, которые описали свои прошлые ошибки на бумаге, гораздо лучше справились с новым заданием и имели более низкий уровень кортизола, чем добровольцы из контрольной группы.

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