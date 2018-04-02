Психологи объяснили, стоит ли зацикливаться на прошлых неудачах

Специалисты исследовали, как переосмысление прошлых ошибок влияет на когнитивные функции людей, пишет Segodnya
Считается, что вспоминать прошлые неудачи вредно для психики. Но американские ученые думают иначе. Они выяснили: анализ прошлых ошибок помогает повысить производительность при решении новой задачи. Этот метод может быть полезен в спорте, науке и образовании.
Специалисты из Университета Рутгерса исследовали, как переосмысление прошлых ошибок влияет на когнитивные функции людей. Для этого участников разделили на две группы.
Добровольцем из первой группы предложили написать о неудачах, происходивших в их жизни. Участники из контрольной группы писали о нейтральных вещах. Затем всех добровольцев попросили решить сложную задачу.
На протяжении всего эксперимента ученые измеряли уровень кортизола (гормона стресса) в слюне участников. Исследование показало, что люди, которые описали свои прошлые ошибки на бумаге, гораздо лучше справились с новым заданием и имели более низкий уровень кортизола, чем добровольцы из контрольной группы.