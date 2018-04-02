Детские страшилки: зачем нужны и как влияют на психику ребенка

Какие родительские пугалки — правда, а какие — опасный миф, сообщает Segodnya
Редко какой ребенок не слышит от родителей что-то вроде "доедай, а то не вырастешь". Мы решили рассмотреть самые популярные страшилки: насколько они правдивы и эффективны в воспитании. Но в ходе подготовки материала оказалось, что некоторые фразы имеют еще и неизвестный родителям подтекст. Разберемся.
Наши эксперты: Наталия Простун, детский и семейный психолог; Карина Дейнеко, диетолог фитнес-центра Tsarsky City Resort; Вероника Князева, педиатр, семейный врач, гомеопат; Алла Чайковская, психотерапевт, член Украинского союза психотерапевтов и Ассоциации народной и нетрадиционной медицины Украины; Оксана Терпеливец, дерматолог-косметолог, главный врач клиники Top Laser.
Много смеешься — будешь плакать
Во время смеха в организме человека повышается уровень дофамина. Когда эмоции захлестывают, его уровень растет в геометрической прогрессии. Дело в том, что дофамин воздействует как амфетамин: чем больше гормона счастья в организме, тем еще больше его хочется получить, и головной мозг это делает — снимая все блоки, и смех его "хозяина" становится безудержным, приобретая истеричную форму. В какой-то момент уровень дофамина достигает отметки, когда в ЦНС наступает полное расторможение: человек испытывает упадок сил, слабость и вселенскую грусть. Потому указанное предупреждение родителей небезосновательно.
Вместе с тем оно не безобидно. Эта фраза — прямой запрет на желание быть счастливым: не радуйся, иначе будет больно. И люди, которые в детстве слышали ее всякий раз, когда им хотелось подольше повеселиться или подурачиться, потом запрещают себе чувствовать (и могут быть холодны также к чувствам другим); запрещают себе говорить и поступать как хочется — ведь иначе будет горько; и даже сами себя травмируют, совершая поступки, которые приносят душевную боль: быть счастливым — непривычно, ново, неизведанно, а потому страшно. Чем чаще ребенка программировали этой фразой, тем масштабнее указанные последствия.
Если переступить через ребенка, он не вырастет
Эта забава чревата последствиями: переступающий может нечаянно нанести травму лежащему, и запрет в мистической форме быстрее отобьет у ребенка охоту к ней. Но игра чревата не только поэтому. Человек должен иметь личностные границы, иначе он не может расти психологически, распыляясь на других и "заглядывая им в рот". В этой забаве понимание границ притупляется, и ребенок учится ими пренебрегать. А согласно нетрадиционной медицине, энергия человека состоит из семи спектров, причем в ногах — самая грубая его форма (красная). Потому особенно щекочет нервы переступание через голову — самую тонкую энергетическую часть человека (фиолетовую).
Не будешь хорошо есть — не будешь расти
Значительная доля правды в этой пугалке есть, ведь еда — это строительный материал для нашего организма. Но увлекаться ею не стоит. Одни дети действуют от противного, и в ответ на страшилку могут не есть вообще. Другие — слишком впечатлительны и станут переедать, ведь лучше съесть, даже если не хочется, чем не вырасти. Лучше объяснить ребенку, почему есть важно и как рацион влияет на его развитие. Например, в детском меню обязательно ежедневно должны быть полноценные белки (рыба, яйца, мясо, кисломолочные продукты). Особенное наличие белка важно на ужин: только при достаточном его количестве ночью в организме полноценно вырабатывается гормон роста — соматотропин. Ухудшает его синтез избыток простых углеводов. Поэтому из рациона ребенка стоит убрать сладкую газировку, конфеты, торты и прочие промышленно изготовленные сладости. Они, к тому же, для своего усвоения забирают много кальция, а это еще один важный компонент для роста и формирования костной системы.
Рост ребенка обуславливается и достаточным уровнем тиреотропных гормонов, выработка которых невозможна без йода. Поэтому ежедневно дети должны съедать хотя бы один из йодсодержащих продуктов: морскую рыбу, морепродукты, свеклу, молочные продукты, яблоки, хурму, шпинат или грецкие орехи.
Тронешь жабу — заработаешь бородавки
Ноги у этой страшилки растут с незапамятных времен, когда люди боялись жаб, считая их пищей ведьм. А живуча она из-за склонности украинцев все мистифицировать. Большинство современных мам используют фразу, конечно, по другой причине: контакт с жабой негигиеничен. Но она может подорвать ваш авторитет: рано или поздно ребенок узнает, что это ложь, ну а если он услышит от вас еще пару неправдивых фраз, то решит, что доверять вам вообще нельзя.
Лучше отвращение к негигиеничности формировать, оперируя реальными фактами из жизни животных.
Не сиди на холодном — детей не будет
Эта пугалка правдива лишь отчасти. Риск бесплодия из-за возникновения хронических воспалительных заболеваний есть только при наличии сразу трех условий: в организме девочки есть инфекции (скажем, кандида), у нее снижен иммунитет, и она переохлаждается регулярно и до костей. Но чего не сделаешь ради будущих внуков...
Не грызи ногти — станут расти криво
При жевании ногтей травмируется ногтевое ложе. Это может закончиться тем, что ногти действительно станут расти кривыми, примут уродливую форму в виде зубцов и даже могут перестать расти вообще.
Другое дело, что запрет, особенно многоразовый, не остановит "грызуна", а лишь простимулирует дальнейшее "поедание" ногтей. Ведь грызть ногти ребенок начинает от тревожности, а запрет на такую форму успокоения лишь вызовет еще большую нервозность. Необходимо разобраться в причинах беспокойства ребенка и устранить их.
Не смотри телевизор — "сломаешь" глаза
Мы уже давно не высматриваем опасности, скрывающиеся за каждым кустом, и не следим за добычей, прытко скачущей за тем перевалом. Природа людей не изменилась, и зрительный аппарат по-прежнему должен большую часть времени работать на дальние расстояния. Но наши глаза и глаза наших детей теперь то и дело упираются в монитор компьютера, телевизор и в еще не один десяток близко расположенных "целей".
Потому это предупреждение небезосновательно: просмотр телепередач на расстоянии три метра и меньше может действительно внести лепту в развитие близорукости.
Не шей на себе — станешь глупым
Нетрадиционная медицина считает, что так можно "пришить" какую-то программу из своего подсознания, так как человек дотрагивается до своего ментального тела и думает не только о том, как побыстрее пришить пуговицу.
Второй вариант страшилки: "Не режь на себе — отрежешь себе мозг" — обезопасит от порезов и уколов.