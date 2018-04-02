Детские страшилки: зачем нужны и как влияют на психику ребенка

Редко какой ребенок не слышит от родителей что-то вроде "доедай, а то не вырастешь". Мы решили рассмотреть самые популярные страшилки: насколько они правдивы и эффективны в воспитании. Но в ходе подготовки материала оказалось, что некоторые фразы имеют еще и неизвестный родителям подтекст. Разберемся.

Наши эксперты: Наталия Простун, детский и семейный психолог; Карина Дейнеко, диетолог фитнес-центра Tsarsky City Resort; Вероника Князева, педиатр, семейный врач, гомеопат; Алла Чайковская, психотерапевт, член Украинского союза психотерапевтов и Ассоциации народной и нетрадиционной медицины Украины; Оксана Терпеливец, дерматолог-косметолог, главный врач клиники Top Laser.

Много смеешься — будешь плакать

Во время смеха в организме человека повышается уровень дофамина. Когда эмоции захлестывают, его уровень растет в геометрической прогрессии. Дело в том, что дофамин воздействует как амфетамин: чем больше гормона счастья в организме, тем еще больше его хочется получить, и головной мозг это делает — снимая все блоки, и смех его "хозяина" становится безудержным, приобретая истеричную форму. В какой-то момент уровень дофамина достигает отметки, когда в ЦНС наступает полное расторможение: человек испытывает упадок сил, слабость и вселенскую грусть. Потому указанное предупреждение родителей небезосновательно.

Вместе с тем оно не безобидно. Эта фраза — прямой запрет на желание быть счастливым: не радуйся, иначе будет больно. И люди, которые в детстве слышали ее всякий раз, когда им хотелось подольше повеселиться или подурачиться, потом запрещают себе чувствовать (и могут быть холодны также к чувствам другим); запрещают себе говорить и поступать как хочется — ведь иначе будет горько; и даже сами себя травмируют, совершая поступки, которые приносят душевную боль: быть счастливым — непривычно, ново, неизведанно, а потому страшно. Чем чаще ребенка программировали этой фразой, тем масштабнее указанные последствия.

Если переступить через ребенка, он не вырастет

Эта забава чревата последствиями: переступающий может нечаянно нанести травму лежащему, и запрет в мистической форме быстрее отобьет у ребенка охоту к ней. Но игра чревата не только поэтому. Человек должен иметь личностные границы, иначе он не может расти психологически, распыляясь на других и "заглядывая им в рот". В этой забаве понимание границ притупляется, и ребенок учится ими пренебрегать. А согласно нетрадиционной медицине, энергия человека состоит из семи спектров, причем в ногах — самая грубая его форма (красная). Потому особенно щекочет нервы переступание через голову — самую тонкую энергетическую часть человека (фиолетовую).

Не будешь хорошо есть — не будешь расти