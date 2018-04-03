Кому получить работу сложнее всего: четыре типа кандидатов

Получить желаемую должность удается далеко не всем. Причин тому может быть множество, но важно в первую очередь разобраться в себе. Если вы хотите успешно пройти собеседование, проверьте, нет ли у вас тех качеств, которые вам навредят. И если есть — искореняйте их немедленно. Work.ua рассказывает о том, кому стоит пересмотреть свои привычки и поведение, чтобы получить работу.

Тихоня

Кандидата-тихоню видно сразу. Он грустно вздыхает, смотрит в пол, неловко молчит, невнятно отвечает на вопросы, будто из последних сил. Кажется, что его жизненная энергия на нуле. Рекрутеру приходится применить всю свою обходительность и вежливость, чтобы хоть немного разговорить такого собеседника. Шансы свои он оценивает невысоко, а в конце интервью даже не интересуется, когда ему дадут ответ. Кстати, о зарплате он тоже не спрашивает. Видя такого человека, сложно представить, как он сможет проявить себя в работе, если совершенно не пышет энтузиазмом.

Что делать, чтобы не создать такое впечатление?

Перед собеседованием постарайтесь выспаться. Больше улыбайтесь, говорите четко и ясно, не шепчите себе под нос. Не отвечайте на вопросы односложно, старайтесь предоставить как можно больше полезной информации. Задавайте встречные вопросы и не делайте слишком долгих пауз в разговоре.

Злюка

Кандидату-злюке все не нравится. Вопросы у вас слишком личные, к работе не относящиеся, чай слишком горячий, зарплату маленькую предлагают, тесты какие-то подсовывают. Злюка — серьезный человек, он ценит свое время, а вы ему тут несерьезными вещами заниматься предлагаете.

Что делать, чтобы о вас такого не подумали?

Опять же — улыбайтесь! Будьте приветливы. Не замыкайтесь в себе, если что-то не понравилось. Постарайтесь расслабиться, получить от беседы удовольствие. Если какие-то вопросы вам не нравятся, спросите у рекрутера, зачем ему эта информация. Может, вы сможете рассказать о себе больше без ответа на неудобные вопросы.

Оптимист

Вернее, гипероптимист. Такой, знаете ли, вчерашний студент с фантастическими амбициями. Нет, поймите правильно, амбиции — это прекрасно. Но они должны быть обоснованы. Если у вас не было опыта управления, а вы претендуете на должность председателя нефтегазовой компании, вас вряд ли воспримут серьезно.

И что же делать?

Реально оценивать свои шансы. Даже если вам за 30 и у вас десятилетний опыт продаж, переходя на новую должность, придется немного поучиться. И так во всем остальном — изначально не стройте иллюзий, чтобы потом не разочаровываться. К примеру, если вы метите на высокую зарплату, для начала ознакомьтесь со средним уровнем оплаты труда в вашей профессии.

Ябеда

Кандидат-ябеда непременно расскажет о том, как ужасно ему было на предыдущей работе. Какими мучительными ему показались годы, посвященные работе в неприятном коллективе с завистливыми коллегами и маленькой зарплатой. Как он терпел-терпел, пока его совершенно несправедливо не сократили.

У такого работника всегда кто-то виноват, а поток жалоб практически не прекращается. Мало кто захочет связываться с ябедой.

Что делать, если вы из таких?

Срочно что-то менять! Ну не могут же все вокруг ошибаться, один вы в белом. Проанализируйте свои поступки и жизненную ситуацию за последние несколько лет. Подумайте, в чем были неправы окружающие, а в чем — вы. Посмотрите на себя со стороны и сделайте выводы.

И да, перестаньте жаловаться.