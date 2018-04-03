вторник, 3 апреля 2018 г.
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Как приучить ребенка к чтению книг: советы психолога

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Книги. Снимок иллюстративный

ФОТО: Scanpix

Первые книги для ребенка должны содержать 85 процентов иллюстраций.

Приучать ребенка к книге надо еще до того, как он станет на ноги. Рассматривание книг с ребенком рекомендовано уже с семи месяцев, попробуйте успеть приучить малыша к работе с такой формой информации. Поверьте, это очень полезно в эпоху гаджетов и сенсорных мониторов.  

Об этом рассказала психолог высшей категории и арт-терапевт Виктория Назаревич, пишет Segodnya

Она также дала несколько рекомендаций, которые важно знать родителям:

  1. Первые книги для ребенка должны быть иллюстрированы на 85%, что обеспечить возможность концентрации внимания и развитие восприятия.
  2. Как только ребенок начинает говорить, можно купить ему книгу со словами, буквы в которой будут большими и обязательно напрямую связанными с картинками.
  3. Сюжет книги должен быть простым и ясным, со знакомыми персонажами, которых ребенок встречает в жизни или хотя бы знает о них… Время воображения придет немного позже. Не перегружайте психику ребенка сложными историями, так он быстро потеряет интерес. Ребенок должен понимать то, что видит в книге и то, что слышит.
  4. Пока ребенок еще не может читать сам, пусть рассказывает вам о том, что он узнал из книги: так мы тренируем умение сосредотачиваться на конкретном действии и мышление ребенка создает свои неповторимые образы.
  5. Всегда предлагайте придумать ребенку свою версию книги. Когда сюжеты начнут различаться, постепенно сформируется навык самостоятельного творчества. И ваш малыш сможет спокойно менять не только сюжет в книге, но и реальность своей жизни.
  6. Не реже чем раз в три месяца покупайте новую книгу, и лучше, чтобы ее выбирал сам ребенок. И пусть она не совсем ему подходит (по вашему мнению), попробуйте уважать выбор ребенка в малом, чтоб и он уважал ваш. Новая книга дает новые возможности для развития. Книг много не бывает!
  7. Я за то, чтоб дорисовывать и дописывать в книге, так книга оживает и становиться "личной" книгой ребенка, и это основа творческого созидания. Создавая из чужого свое, мы находим творца внутри себя.

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