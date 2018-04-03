Как приучить ребенка к чтению книг: советы психолога
3 апреля 2018 г., 11:42
Первые книги для ребенка должны содержать 85 процентов иллюстраций.
Приучать ребенка к книге надо еще до того, как он станет на ноги. Рассматривание книг с ребенком рекомендовано уже с семи месяцев, попробуйте успеть приучить малыша к работе с такой формой информации. Поверьте, это очень полезно в эпоху гаджетов и сенсорных мониторов.
Об этом рассказала психолог высшей категории и арт-терапевт Виктория Назаревич, пишет Segodnya.
Она также дала несколько рекомендаций, которые важно знать родителям: