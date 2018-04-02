понедельник, 2 апреля 2018 г.
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Реальная угроза: британцы сообщают о венерическом заболевании, которое «не берут» антибиотики

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Доктор с телефоном.

ФОТО: Scanpix

Гонорея является одним из самых распространенных венерических заболеваний в мире, пишет Bigmir.

В Британии сообщают о суперустойчивом штамме венерического заболевания, который не поддается лечению антибиотиками. Официальные лица общественного здравоохранения Соединенного Королевства подтвердили, что данная инфекция, передающаяся половым путем, становится все более устойчивой к лечению, передает The Washington Post. 

Известно, что в текущем году один из жителей Великобритании был инфицирован в результате полового контакта с женщиной из Юго-Восточной Азии. Бактериальная инфекция лечилась двумя видами антибиотиков, но показала высокую резистентность к обоим препаратам.  Глава Британской ассоциации по вопросам сексуального здоровья и ВИЧ доктор Олвен Уильямс заявил, что появление этого нового штамма гонореи с высокой устойчивостью вызывает серьезное опасение.  Ежегодно по всему миру насчитывается 78 миллионов случаев заболевания гонореей, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний и Всемирной организации здравоохранения.  

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