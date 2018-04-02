Реальная угроза: британцы сообщают о венерическом заболевании, которое «не берут» антибиотики

В Британии сообщают о суперустойчивом штамме венерического заболевания, который не поддается лечению антибиотиками. Официальные лица общественного здравоохранения Соединенного Королевства подтвердили, что данная инфекция, передающаяся половым путем, становится все более устойчивой к лечению, передает The Washington Post.

Известно, что в текущем году один из жителей Великобритании был инфицирован в результате полового контакта с женщиной из Юго-Восточной Азии. Бактериальная инфекция лечилась двумя видами антибиотиков, но показала высокую резистентность к обоим препаратам. Глава Британской ассоциации по вопросам сексуального здоровья и ВИЧ доктор Олвен Уильямс заявил, что появление этого нового штамма гонореи с высокой устойчивостью вызывает серьезное опасение. Ежегодно по всему миру насчитывается 78 миллионов случаев заболевания гонореей, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний и Всемирной организации здравоохранения.