Характер женщины по месяцу рождения: апрель, май, июнь

Если присмотреться внимательнее, то можно заметить определенную закономерность, которая загадочным образом дублируется у людей, рожденных в определенный месяц. Причем, мужчины и женщины могут быть наделены разными наборами качеств, отвечающих за нрав и поведение своих обладателей. Попробуем приоткрыть тайную завесу женских натур, появившихся на свет в апреле, мае и июне, так как, обладая хотя бы малой толикой этой ценной информации, можно не только избежать некоторых неприятных ситуаций, но и наполнить совместную жизнь абсолютно новыми яркими цветами, не боясь вымазаться подаренными жизнью красками.

Девушка – Апрель

Это, пожалуй, самые динамичные натуры, энергетика которых эквивалентна десятку человек. Их всегда можно отличить по здравомыслию и практичности и, несмотря на различные жизненные обстоятельства, они всегда четко знают, чего хотят и по мере возможности достигают поставленной цели. «Топтание на месте» для них подобно масштабной катастрофе, поэтому вся их жизнь состоит из перемен. Но это вовсе не означает, что они легкомысленны и меняют партнеров как перчатки. Что касается работы и смены места жительства – это в их стиле, но вот смена партнера – это не про них. Ну, если конечно, они уверены, что действительно встретили именно свою половинку. Вот тогда их преданность будет обеспечена до конца жизни. Иногда, крайне редко, Женщина-Апрель позволяет пожалеть саму себя – вот здесь могут быть и слезы, и рыдания в подушку. Но, выпустив накопившуюся усталость и обиды, леди-весна снова будет готова к покорению новых вершин.

Девушка – Май

Представительницы прекрасного пола, рожденные в последний месяц весны, чаще всего являются душой компании, которые могут разрядить любую обстановку, но это вовсе не говорит об их беззаботности – они вполне могут справиться с любой задачей, взяв на себя всю ответственность. Майские девушки крайне решительны и иногда бескомпромиссны. Обиды они прощают или крайне тяжело, вспоминая их при любом удобном случае, или не прощают совсем, поэтому разводы в жизни майских женщин случаются часто. Имея внутри свой неизменный моральный компас, они следуют его направлению, никогда не сбиваясь с пути и не нарушая его указаний. Наряду с привлекательной внешностью Девушка-Апрель обычно имеет довольно сложный характер, который может спровоцировать не только опасную, но и роковую любовь. Будьте уверенны, если у вас когда-нибудь состоится роман с девушкой, рожденной в мае, то вы ее гарантированно запомните на всю жизнь!

Девушка-Июнь