Характер женщины по месяцу рождения: апрель, май, июнь

На характер человека влияют абсолютно разные факторы, начиная еще с самого зачатия, сообщает Bigmir. Не исключением является и время его рождения. Узнайте о своем характере, если родились в апреле, мае или июне.
Если присмотреться внимательнее, то можно заметить определенную закономерность, которая загадочным образом дублируется у людей, рожденных в определенный месяц. Причем, мужчины и женщины могут быть наделены разными наборами качеств, отвечающих за нрав и поведение своих обладателей. Попробуем приоткрыть тайную завесу женских натур, появившихся на свет в апреле, мае и июне, так как, обладая хотя бы малой толикой этой ценной информации, можно не только избежать некоторых неприятных ситуаций, но и наполнить совместную жизнь абсолютно новыми яркими цветами, не боясь вымазаться подаренными жизнью красками.
Девушка – Апрель
Это, пожалуй, самые динамичные натуры, энергетика которых эквивалентна десятку человек. Их всегда можно отличить по здравомыслию и практичности и, несмотря на различные жизненные обстоятельства, они всегда четко знают, чего хотят и по мере возможности достигают поставленной цели. «Топтание на месте» для них подобно масштабной катастрофе, поэтому вся их жизнь состоит из перемен. Но это вовсе не означает, что они легкомысленны и меняют партнеров как перчатки. Что касается работы и смены места жительства – это в их стиле, но вот смена партнера – это не про них. Ну, если конечно, они уверены, что действительно встретили именно свою половинку. Вот тогда их преданность будет обеспечена до конца жизни. Иногда, крайне редко, Женщина-Апрель позволяет пожалеть саму себя – вот здесь могут быть и слезы, и рыдания в подушку. Но, выпустив накопившуюся усталость и обиды, леди-весна снова будет готова к покорению новых вершин.
Девушка – Май
Представительницы прекрасного пола, рожденные в последний месяц весны, чаще всего являются душой компании, которые могут разрядить любую обстановку, но это вовсе не говорит об их беззаботности – они вполне могут справиться с любой задачей, взяв на себя всю ответственность. Майские девушки крайне решительны и иногда бескомпромиссны. Обиды они прощают или крайне тяжело, вспоминая их при любом удобном случае, или не прощают совсем, поэтому разводы в жизни майских женщин случаются часто. Имея внутри свой неизменный моральный компас, они следуют его направлению, никогда не сбиваясь с пути и не нарушая его указаний. Наряду с привлекательной внешностью Девушка-Апрель обычно имеет довольно сложный характер, который может спровоцировать не только опасную, но и роковую любовь. Будьте уверенны, если у вас когда-нибудь состоится роман с девушкой, рожденной в мае, то вы ее гарантированно запомните на всю жизнь!
Девушка-Июнь
В июне рождаются девушки, которым удача сопутствует всю жизнь. Они пользуются колоссальным успехом у противоположного пола, но мужчинам следует быть на чеку – июньская красавица достаточно опасный игрок. Она может умело жонглировать чувствами партнера, вследствие чего он может легко попасть в ловушку беззаветной любви, не имеющей продолжения. Июньские девушки не любят конфликтов, поэтому, обладая замечательной интуицией, они максимально обходят их стороной, хотя многие их поступки – это прямая проекция их настроения, поэтому постарайтесь, чтобы оно как можно чаще было хорошим. Рассеянность – это один из милых недостатков июньских барышень, который просто связан с их неуемным влечением ко всему, что является неизведанным в этом мире.