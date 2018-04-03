вторник, 3 апреля 2018 г.
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Праздничное меню на день рождения ребенка: 5 беспроигрышных блюд

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ФОТО: Instagram

День рождения - радостное событие для ребенка. Родители к празднику тщательно готовятся, выбирая не только подарки, но и составляя праздничное меню, пишет Bigmir. Понимание того, каким он должен быть, у всех разное. Одни родители уверены, что в такой день деток можно побаловать пиццей, колой и бургерами, другие - считают, что правил здорового питания надо придерживаться даже в праздничные дни. Попытаемся найти “золотую средину”.

Источник: http://ivona.bigmir.net/deti/health/460575-Prazdnichnoe-menju-na-den--rozhdenija-rebenka--5-besproigryshnyh-bljud

© Ivona.bigmir.net

Меню на детский день рождения не должно кишить экспериментами, продукты лучше смешивать по-минимуму. Необходимо ограничить острые, соленые и жирные блюда. О закусках с перцем и чесноком лучше забыть вообще, как и о копчениях. Не рекомендуют, особенно в жаркое время года, блюда с большим количеством майонеза или приправленные различными соусами.

В праздничное меню на детский день рождения добавляют множество овощных блюд и фрукты. Необходимо исключить те, которые чаще всего вызывают аллергию, фрукты с толстой кожурой, косточками.

С большой осторожностью надо отнестись к рыбе, ведь в плохо разделанной могут попадаться кости.

Не лишним будет позаботиться о внешнем виде маленьких детей, которые обязательно испачкаются ягодными тортами и свекольными салатами.

Примерное меню на день рождения

1.“Конструктор” канапе

Бутерброды - идеальная закуска для детей. Но вот как “собрать” идеальное канапе? Ясно, что не все дети предпочитают те или иные продукты. Выход довольно прост: предложить им самомим сделать себе канапе. Для этого деткам надо раздать маленькие кусочки хлеба и палочки.

На столах заранее должны быть подготовлены тарелки с продуктами для закусочных канапе: маслины, перепелиные яйца, нарезанный кубиками сыр, кусочки буженины, помидоры черри, листы салата, разноцветный болгарский перец, маринованные шампиньоны.

Для фруктовых канапе подойдут: яблоки, бананы, глубника, виноград без косточек, персики, арбуз и дыня и т.д.

2. Куриный шашлык

Ингредиенты:

  • Куриное филе - 1-1,5 кг.;
  • Оливковое масло - 2 ст.л.;
  • Сметана - 3 ст.л.
  • Лимон - 1 шт.
  • Репчатый лук - 2 шт.;
  • Специи.

Приготовление:

  1. Нарезать филе порционно ровными кусочками.
  2. Сделать маринад, смешав оливковое масло, сметану и 3 ст.л. лимонного сока.
  3. Нарезать кольцами лук.
  4. Смешать мясо, маринад и лук в миске.
  5. Положить в холодильник на час.
  6. Нанизать мясо на деревянные шпажки.
  7. Жарить на сковороде до появления румяной корочки, практически до полной готовности.
  8. Выложить мясо на деко, уложенное фольгой. Завернуть в фольгу.
  9. Запекать полчаса при температуре 180С.

3. Сырно-мясная закуска с черносливом в тесте 

Чтобы деткам было интересно есть мясное блюдо, предлагаем сформировать из теста забавные фигурки, например свинок или просто клубочки.

Приготовление 

  1. Разморозить слоеное тесто, разрезать его на квадраты и небольшие полоски.
  2. Нарезать куриное филе порционно, отбить, приправить специями.
  3. Нарезать твердый сыр кубиками.
  4. Завернуть  сыр в мясо, сделав рулетик.
  5. Положить на кусочек мяса чернослив и свернуть в шарик.
  6. Рулеты выложить на квадратные кусочки теста, свернуть. Это будет тело поросенка. Отдельно из теста сделать ушки и можно сформировать пятачок.
  7. Полоски теста наматывают на шарики с черносливом, чтобы получился клубок.
  8. Смазать фигурки яичным желтком и выпекать 45 минут при температуре 200С.

4. Десерт “Творожный полосатик”

Дети всегда ждут десерта. Он должен быть и вкусным и полезным, без красителей и консервантов. Мы предлагаем творожный десерт.  

Ингредиенты:

  • Нежирный творог — 250 гр,;
  • Йогурт – 250 мл,;
  • Желатин – 25 гр,;
  • Какао-порошок – 4 ст.л.,;
  • Ванилин – ½ ч.л.,;
  • Молоко – 50 мл,;
  • Мёд или сахар – по вкусу.

Приготовление:

  1. Замочить желатин в молоке.
  2. Смешать в блендере желатин с творогом, йогуртом и мёдом/сахаром.
  3. Разделить массу на две части, в одну надо добавить какао-порошок.
  4. Выложить массу в формочки для желе чередуя белый и темный слои.
  5. Поставить в холодильник минимум на час.
  6. Застывший десерт достают из форм и нарезают в виде полусфер. Присыпать тертым шоколадом.

5. “Американский” лимонад

Вместо газированных напитков детям можно предложить вкусный и полезный лимонад.

Ингредиенты:

  • Лимонов - 7 шт.;
  • Сахар - 1 стакан.;
  • Вода - 1,5 л.;
  • Ломтики лимона;
  • Веточки мяты.

Приготовление

  1. Вымыть лимоны, с 3 снять цедру.
  2. Выжать сок из всех лимонов.
  3. Влить в большой сотейник воду, довести до кипения, снять с огня. Положить в емкость с кипятком цедру, сок и сахар.
  4. Поставить в холодильник на ночь.
  5. Процедить, перелить в кувшин со льдом, добавить кружки лимона и/или веточки мяты.

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