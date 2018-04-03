Праздничное меню на день рождения ребенка: 5 беспроигрышных блюд

Меню на детский день рождения не должно кишить экспериментами, продукты лучше смешивать по-минимуму. Необходимо ограничить острые, соленые и жирные блюда. О закусках с перцем и чесноком лучше забыть вообще, как и о копчениях. Не рекомендуют, особенно в жаркое время года, блюда с большим количеством майонеза или приправленные различными соусами.

В праздничное меню на детский день рождения добавляют множество овощных блюд и фрукты. Необходимо исключить те, которые чаще всего вызывают аллергию, фрукты с толстой кожурой, косточками.

С большой осторожностью надо отнестись к рыбе, ведь в плохо разделанной могут попадаться кости.

Не лишним будет позаботиться о внешнем виде маленьких детей, которые обязательно испачкаются ягодными тортами и свекольными салатами.

Примерное меню на день рождения

1.“Конструктор” канапе

Бутерброды - идеальная закуска для детей. Но вот как “собрать” идеальное канапе? Ясно, что не все дети предпочитают те или иные продукты. Выход довольно прост: предложить им самомим сделать себе канапе. Для этого деткам надо раздать маленькие кусочки хлеба и палочки.

На столах заранее должны быть подготовлены тарелки с продуктами для закусочных канапе: маслины, перепелиные яйца, нарезанный кубиками сыр, кусочки буженины, помидоры черри, листы салата, разноцветный болгарский перец, маринованные шампиньоны.

Для фруктовых канапе подойдут: яблоки, бананы, глубника, виноград без косточек, персики, арбуз и дыня и т.д.

2. Куриный шашлык

Ингредиенты:

Куриное филе - 1-1,5 кг.;

Оливковое масло - 2 ст.л.;

Сметана - 3 ст.л.

Лимон - 1 шт.

Репчатый лук - 2 шт.;

Специи.

Приготовление:

Нарезать филе порционно ровными кусочками. Сделать маринад, смешав оливковое масло, сметану и 3 ст.л. лимонного сока. Нарезать кольцами лук. Смешать мясо, маринад и лук в миске. Положить в холодильник на час. Нанизать мясо на деревянные шпажки. Жарить на сковороде до появления румяной корочки, практически до полной готовности. Выложить мясо на деко, уложенное фольгой. Завернуть в фольгу. Запекать полчаса при температуре 180С.

3. Сырно-мясная закуска с черносливом в тесте

Чтобы деткам было интересно есть мясное блюдо, предлагаем сформировать из теста забавные фигурки, например свинок или просто клубочки.

Приготовление

Разморозить слоеное тесто, разрезать его на квадраты и небольшие полоски. Нарезать куриное филе порционно, отбить, приправить специями. Нарезать твердый сыр кубиками. Завернуть сыр в мясо, сделав рулетик. Положить на кусочек мяса чернослив и свернуть в шарик. Рулеты выложить на квадратные кусочки теста, свернуть. Это будет тело поросенка. Отдельно из теста сделать ушки и можно сформировать пятачок. Полоски теста наматывают на шарики с черносливом, чтобы получился клубок. Смазать фигурки яичным желтком и выпекать 45 минут при температуре 200С.

4. Десерт “Творожный полосатик”

Дети всегда ждут десерта. Он должен быть и вкусным и полезным, без красителей и консервантов. Мы предлагаем творожный десерт.

Ингредиенты:

Нежирный творог — 250 гр,;

Йогурт – 250 мл,;

Желатин – 25 гр,;

Какао-порошок – 4 ст.л.,;

Ванилин – ½ ч.л.,;

Молоко – 50 мл,;

Мёд или сахар – по вкусу.

Приготовление:

Замочить желатин в молоке. Смешать в блендере желатин с творогом, йогуртом и мёдом/сахаром. Разделить массу на две части, в одну надо добавить какао-порошок. Выложить массу в формочки для желе чередуя белый и темный слои. Поставить в холодильник минимум на час. Застывший десерт достают из форм и нарезают в виде полусфер. Присыпать тертым шоколадом.

5. “Американский” лимонад

Вместо газированных напитков детям можно предложить вкусный и полезный лимонад.

Ингредиенты:

Лимонов - 7 шт.;

Сахар - 1 стакан.;

Вода - 1,5 л.;

Ломтики лимона;

Веточки мяты.

Приготовление