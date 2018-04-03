Праздничное меню на день рождения ребенка: 5 беспроигрышных блюд

День рождения - радостное событие для ребенка. Родители к празднику тщательно готовятся, выбирая не только подарки, но и составляя праздничное меню, пишет Bigmir. Понимание того, каким он должен быть, у всех разное. Одни родители уверены, что в такой день деток можно побаловать пиццей, колой и бургерами, другие - считают, что правил здорового питания надо придерживаться даже в праздничные дни. Попытаемся найти “золотую средину”.
Источник: http://ivona.bigmir.net/deti/health/460575-Prazdnichnoe-menju-na-den--rozhdenija-rebenka--5-besproigryshnyh-bljud
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Меню на детский день рождения не должно кишить экспериментами, продукты лучше смешивать по-минимуму. Необходимо ограничить острые, соленые и жирные блюда. О закусках с перцем и чесноком лучше забыть вообще, как и о копчениях. Не рекомендуют, особенно в жаркое время года, блюда с большим количеством майонеза или приправленные различными соусами.
В праздничное меню на детский день рождения добавляют множество овощных блюд и фрукты. Необходимо исключить те, которые чаще всего вызывают аллергию, фрукты с толстой кожурой, косточками.
С большой осторожностью надо отнестись к рыбе, ведь в плохо разделанной могут попадаться кости.
Не лишним будет позаботиться о внешнем виде маленьких детей, которые обязательно испачкаются ягодными тортами и свекольными салатами.
Примерное меню на день рождения
1.“Конструктор” канапе
Бутерброды - идеальная закуска для детей. Но вот как “собрать” идеальное канапе? Ясно, что не все дети предпочитают те или иные продукты. Выход довольно прост: предложить им самомим сделать себе канапе. Для этого деткам надо раздать маленькие кусочки хлеба и палочки.
На столах заранее должны быть подготовлены тарелки с продуктами для закусочных канапе: маслины, перепелиные яйца, нарезанный кубиками сыр, кусочки буженины, помидоры черри, листы салата, разноцветный болгарский перец, маринованные шампиньоны.
Для фруктовых канапе подойдут: яблоки, бананы, глубника, виноград без косточек, персики, арбуз и дыня и т.д.
2. Куриный шашлык
Ингредиенты:
- Куриное филе - 1-1,5 кг.;
- Оливковое масло - 2 ст.л.;
- Сметана - 3 ст.л.
- Лимон - 1 шт.
- Репчатый лук - 2 шт.;
- Специи.
Приготовление:
- Нарезать филе порционно ровными кусочками.
- Сделать маринад, смешав оливковое масло, сметану и 3 ст.л. лимонного сока.
- Нарезать кольцами лук.
- Смешать мясо, маринад и лук в миске.
- Положить в холодильник на час.
- Нанизать мясо на деревянные шпажки.
- Жарить на сковороде до появления румяной корочки, практически до полной готовности.
- Выложить мясо на деко, уложенное фольгой. Завернуть в фольгу.
- Запекать полчаса при температуре 180С.
3. Сырно-мясная закуска с черносливом в тесте
Чтобы деткам было интересно есть мясное блюдо, предлагаем сформировать из теста забавные фигурки, например свинок или просто клубочки.
Приготовление
- Разморозить слоеное тесто, разрезать его на квадраты и небольшие полоски.
- Нарезать куриное филе порционно, отбить, приправить специями.
- Нарезать твердый сыр кубиками.
- Завернуть сыр в мясо, сделав рулетик.
- Положить на кусочек мяса чернослив и свернуть в шарик.
- Рулеты выложить на квадратные кусочки теста, свернуть. Это будет тело поросенка. Отдельно из теста сделать ушки и можно сформировать пятачок.
- Полоски теста наматывают на шарики с черносливом, чтобы получился клубок.
- Смазать фигурки яичным желтком и выпекать 45 минут при температуре 200С.
4. Десерт “Творожный полосатик”
Дети всегда ждут десерта. Он должен быть и вкусным и полезным, без красителей и консервантов. Мы предлагаем творожный десерт.
Ингредиенты:
- Нежирный творог — 250 гр,;
- Йогурт – 250 мл,;
- Желатин – 25 гр,;
- Какао-порошок – 4 ст.л.,;
- Ванилин – ½ ч.л.,;
- Молоко – 50 мл,;
- Мёд или сахар – по вкусу.
Приготовление:
- Замочить желатин в молоке.
- Смешать в блендере желатин с творогом, йогуртом и мёдом/сахаром.
- Разделить массу на две части, в одну надо добавить какао-порошок.
- Выложить массу в формочки для желе чередуя белый и темный слои.
- Поставить в холодильник минимум на час.
- Застывший десерт достают из форм и нарезают в виде полусфер. Присыпать тертым шоколадом.
5. “Американский” лимонад
Вместо газированных напитков детям можно предложить вкусный и полезный лимонад.
Ингредиенты:
- Лимонов - 7 шт.;
- Сахар - 1 стакан.;
- Вода - 1,5 л.;
- Ломтики лимона;
- Веточки мяты.
Приготовление
- Вымыть лимоны, с 3 снять цедру.
- Выжать сок из всех лимонов.
- Влить в большой сотейник воду, довести до кипения, снять с огня. Положить в емкость с кипятком цедру, сок и сахар.
- Поставить в холодильник на ночь.
- Процедить, перелить в кувшин со льдом, добавить кружки лимона и/или веточки мяты.