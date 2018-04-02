понедельник, 2 апреля 2018 г.
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Вместо кофе: напитки для бодрости организма

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Зеленый чай. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Если для вас кофе — способ быстро проснуться и настроиться на новый день, то этот материал вас точно заинтересует, утверждает Bigmir! Заварной или растворимый напиток является далеко не самым надежным «будильником» для организма человека. Ниже мы расскажем о наиболее полезных источниках энергии на весь день. 

Вода с лимоном 

Многим известно, что начинать день лучше всего со стакана воды. А если добавить сюда лимон, получится не только бодрящий, но и полезный напиток. Дело в том, что лимон помогает похудеть и ускорить обмен веществ, он также очищает кровь и понижает давление. Ну и, наконец, лимон подарит вашей коже красоту и свежий вид, поможет снять усталость.  

Чай с имбирем 

Имбирный чай — очень полезный напиток. Это не просто природный «энергетик», но также источник вечной молодости и красоты. Как и в случае с лимоном, свойства имбиря не останавливаются только на альтернативной замене кофеина. Чай с имбирем ускоряет метаболизм и расщепление жиров, помогает иммунитету устоять перед сезонными заболеваниями, а также способствует концентрации внимания.

Гранатовый сок 

Гранатовый сок содержит в себе много калия, которого, к слову, значительно меньше в кофе. Напиток из граната тонизирует организм с пользой для здоровья, потому что, в отличии от терпкого кофе, не ускоряет сердцебиение. Гранатовый сок очень полезен беременным женщинам и маленьким детям. 

Смузи 

Отлично разбудит утром зеленый смузи. Приготовьте напиток из петрушки, огурца, сельдерея, киви, брокколи, шпината, яблок — из любых зеленых фруктов и овощей. Благодаря насыщенному составу, смузи избавит от чувства голода и зарядит энергией на длительное время. В качестве добавок можно использовать мед, какао и даже банан. 

Зеленый чай 

Зеленый чай оказывает большую пользу организму. Он не просто бодрит, но и очищает кровь, благодаря активным антиоксидантам. Добавьте в зеленый чай лимон, имбирь или мед, и получить двойную порцию пользы! 

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