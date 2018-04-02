Страстная неделя 2018: как правильно питаться в период Великого поста

Страстной понедельник

В понедельник можно кушать сырые овощи и фрукты, хлеб, мед и орехи. Рекомендуется есть один раз в сутки – вечером.

Страстной вторник

В этот день, как и в страстной понедельник, разрешены сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб. Желательно кушать только вечером.

Страстная среда

Можно также есть хлеб, овощи и фрукты, холодную сырую пищу без масла.

Чистый четверг Разрешается есть горячую растительную пищу с растительным маслом два раза в день.

Страстная пятница

В страстную пятницу лучше воздержаться от приема пищи.

Великая суббота В субботу можно один раз в день поесть горячей растительной пищи, но без масла.