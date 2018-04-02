Страстная неделя 2018: как правильно питаться в период Великого поста

Великий пост 2018 начался 19 февраля и продлится до 7 апреля. Последняя неделя перед началом Пасхи — Cтрастная, считается самой строгой. В этот период необходимо соблюдать особую «диету», которая запрещает употребление мяса, птицы, рыбы, молочных продуктов, шоколада и алкоголя, пишет Bigmir.
Сегодня мы расскажем, как правильно питаться во время Страстной недели с 2 по 7 апреля перед Пасхой.
Страстной понедельник
В понедельник можно кушать сырые овощи и фрукты, хлеб, мед и орехи. Рекомендуется есть один раз в сутки – вечером.
Страстной вторник
В этот день, как и в страстной понедельник, разрешены сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб. Желательно кушать только вечером.
Страстная среда
Можно также есть хлеб, овощи и фрукты, холодную сырую пищу без масла.
Чистый четверг Разрешается есть горячую растительную пищу с растительным маслом два раза в день.
Страстная пятница
В страстную пятницу лучше воздержаться от приема пищи.
Великая суббота В субботу можно один раз в день поесть горячей растительной пищи, но без масла.
Пасхальное воскресенье В этот день, 8 апреля, на Пасху, снимаются все ограничения на прием пищи.