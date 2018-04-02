понедельник, 2 апреля 2018 г.
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Страстная неделя 2018: как правильно питаться в период Великого поста

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Овощи

ФОТО: Scanpix

Великий пост 2018 начался 19 февраля и продлится до 7 апреля. Последняя неделя перед началом Пасхи — Cтрастная, считается самой строгой. В этот период необходимо соблюдать особую «диету», которая запрещает употребление мяса, птицы, рыбы, молочных продуктов, шоколада и алкоголя, пишет Bigmir

Сегодня мы расскажем, как правильно питаться во время Страстной недели с 2 по 7 апреля перед Пасхой. 

Страстной понедельник 

В понедельник можно кушать сырые овощи и фрукты, хлеб, мед и орехи. Рекомендуется есть один раз в сутки – вечером. 

Страстной вторник 

В этот день, как и в страстной понедельник, разрешены сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб. Желательно кушать только вечером. 

Страстная среда 

Можно также есть хлеб, овощи и фрукты, холодную сырую пищу без масла. 

Чистый четверг  Разрешается есть горячую растительную пищу с растительным маслом два раза в день. 

Страстная пятница 

В страстную пятницу лучше воздержаться от приема пищи. 

Великая суббота  В субботу можно один раз в день поесть горячей растительной пищи, но без масла. 

Пасхальное воскресенье  В этот день, 8 апреля, на Пасху, снимаются все ограничения на прием пищи. 

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