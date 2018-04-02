Нумерология: прогноз на апрель

Инструкция
Чтобы рассчитать персональное число на 2018 год, к дате вашего рождения (например, 23 апреля 1985 года) подставьте текущий год. Получается: 23.04.2018. Теперь складывайте вместе все числа, до тех пор пока не получите однозначный показатель: 2 + 3 + 0 + 4 + 2 + 0 + 1 + 8 = 20; 2 + 0 = 2. Именно под этим номером (в нашем примере — «2») пройдет для вас 2018 год. А теперь читайте предсказание на ближайший месяц.
Общая характеристика
Свершилось! Наступает самый светлый во всех отношениях месяц в году. Время заложить основу своей будущей жизни, освободиться от изматывающих эмоций и душных отношений, гармонизировать образ жизни и строить самые амбициозные карьерные планы. В апреле вы получите несколько полезных духовных уроков. Наслаждайтесь каждым днем месяца!
«1»
Для «единички» апрель — месяц для работы с самооценкой. Вас бросает из одной крайности в другую: от легкомыслия и оптимизма до периодов сомнений и даже депрессии. Не случайно в это время рекомендуется больше медитировать. Проводите чуть больше времени наедине с собой — на прогулке или даже в путешествии. В апреле вам необходим тесный контакт с природой. Подобная глубокая саморефлексия неожиданно пробудит чувство благодарности за все, что даровано последнее время, и усилит подсознание. Мечтайте ярко, интенсивно, «высокопоставленно» — в этом месяце вы не ограничены в желаниях в любых сферах. Записывайте свои мечты, идеи, откровения. Они помогут понять верное направление вашей жизни.
«2»
Месяц полезный, прежде всего, в финансовом отношении. Но, чтобы получить большой улов, важно позаботиться обо всех деталях. Если вы позволите себе небрежность — результаты могут быть катастрофическими. Уважение, признание и денежное вознаграждение приходят к тем, кто осторожен, а проблемы и борьба — к тем, кто неаккуратен и невнимателен. Сохраняйте ясность ума и целеустремленность — и получите высокое вознаграждение. А вот отношения, которые не связаны с работой, в этом месяце не являются приоритетными и основополагающими. Уделяйте внимание карьере и финансам, а также людям, которые играют важную роль в этих областях вашей жизни. Рано вставайте, держите нос по ветру и без лишних колебаний выходите на передний план в своей рабочей среде.
«3»
Пришло время отпустить прошлое и подготовиться к новым приключениям. В этом месяце необходимо внимательно следить за деталями, особенно теми, что связаны с финансами. Регулярно проверяйте банковский баланс и убедитесь, что сохранили квитанции об оплате и других транзакциях. На работе — смело привлекайте к себе внимание, самореклама только приветствуется. В тоже время в апреле вы становитесь более эмоциональными и уязвимыми и склонны делать из мухи слона. Не превращайтесь в королеву драмы! Тот, о ком вы заботитесь, уходит или отправляется в долгий путь. Социальные мероприятия делают этот месяц загруженным и напряженным, вам потребуется строгая дисциплина.
«4»
Месяц начинаний сразу в нескольких областях вашей жизни. Вы полны энергии и нацелены внести серьезные изменения. Проявите настойчивость и даже агрессию в карьере, не мешкая начинайте новые проекты. 2018-й год приносит «четверкам» значительную финансовую выгоду, особенно в апреле и ноябре. Активно преследуйте свои интересы в карьере, финансах и любви. Наступило время, когда дела сердечные и чувства достигают апогея. Молодые любовники решают пожениться, а давно женатые люди вспоминают про былую страсть. Это самый романтический месяц вашего девятилетнего цикла! Единственное предупреждение: следите за языком и будьте осторожны с тем, что и как вы говорите. О неосторожных высказываниях придется горько пожалеть...
«5»
Маятник качнулся в противоположную сторону: от нечувствительности и даже черствости марта к состоянию осознанности и обостренной интуиции. Вы чувствуете все тонкости любой ситуации и коммуникации. Смело полагайтесь на шестое чувство, не игнорируйте предчувствие. Ваша мудрость и дипломатия могут удивить людей и предотвратить появление катастрофических ситуаций. Отношения как с подчиненными, так и с руководством значительно улучшаться. Вы получаете долгожданную поддержку. Новое знакомство вызовет романтический интерес. Но вдруг вы обнаруживаете, что человек рядом — хрупкий и нестабильный, и приходится выступить в роли учителя и консультанта в этих отношениях. И вновь интуиция вас не подведет!
«6»
Иногда первая часть восьмого личного года приносит «шестеркам» финансовые трудности. Если это так, то апрель — самый сложный период. Это время тестирования, которое заставляет поступиться привычным образом жизни и приоритетами. Не пытайтесь слишком сильно контролировать денежные вопросы. Когда вы перестанете это делать, на первый план выйдет духовное понимание жизни — и все окупится сполна. Навыки созерцания и поиски истины, которыми вы были заняты в прошлом году, больше не кажутся непродуктивными. В апреле ищите заветный баланс между духовным и материальным. Будьте щедры, но не тратьте деньги. Сосредоточитесь на том, чтобы все было сделано, но не позволяйте финансовому вознаграждению быть вашей единственной мотивацией. И самое главное: не позволяйте временным неудачам разрушать ваши амбиции! Чувство юмора «идет на поправку» — самое время заводить новых друзей и романтические отношения.
«7»
Ваша карьера является сейчас главным приоритетом и требует повышенного внимания. Предупреждаем, месяц может выдаться трудный и принести разочарования. Но настойчивость — ключ к успеху. Еще одно чувство, которое начинает проступать на передний план — усталость. Ваш уровень энергии ниже обычного, и это затрудняет выполнение обязанностей. Однако это не самое подходящее время для замедления ритма. Это время, которое может принести судьбоносные возможности и неожиданное понимание нового направления в жизни. Последнее время вам-казалось, что вы топчитесь на одном месте. Апрель принесет некоторые практические идеи относительно того, как эти изменения могут быть достигнуты. Хорошее время для деловых предприятий, стартапов и инвестиций. А еще — для работы на дому и в саду. В любовной сфере — отложите принятие судьбоносных решений на более благоприятный для этого период.
«8»
В совокупности в прошлом и в этом году произошли серьезные изменения, и в апреле они получат активное продолжение. Месяц будет динамичным и скоростным, но, вместе с тем, предприимчивым и захватывающим. Следовательно, от вас потребуется гибкость, быстрота реакции и готовность принять изменения. Чем больше вы позволяете себе повиноваться сложившимся обстоятельствам, тем легче и успешнее пройдет это время. У вас есть сверхъестественный талант оказаться в нужном месте в нужное время. Не стесняйтесь и смело рекламируйте свои успехи и способности. Не забывайте и о самодисциплине, чтобы предотвратить рассеянность и растраченную впустую энергию.
«9»
Любовные отношения выходят на передний план, а романтика стоит во главе списка. Энергия месяца-новатора приносит разлад в устаревшие отношения, «буксующие» на одном месте пары и вовсе расстанутся. Вы осознаете необходимость отпустить некоторых людей, хотя окончательного прощания может не произойти до конца этого года. Уделяйте больше внимания семье и друзьям, сейчас вам выпала роль посредника, утешителя и консультанта. На работе нагрузка увеличится. Не отлынивайте и не пытайтесь сбросить с себя груз навалившейся ответственности — вскоре это поможет вашему продвижению.