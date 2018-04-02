Нумерология: прогноз на апрель

«5»

Маятник качнулся в противоположную сторону: от нечувствительности и даже черствости марта к состоянию осознанности и обостренной интуиции. Вы чувствуете все тонкости любой ситуации и коммуникации. Смело полагайтесь на шестое чувство, не игнорируйте предчувствие. Ваша мудрость и дипломатия могут удивить людей и предотвратить появление катастрофических ситуаций. Отношения как с подчиненными, так и с руководством значительно улучшаться. Вы получаете долгожданную поддержку. Новое знакомство вызовет романтический интерес. Но вдруг вы обнаруживаете, что человек рядом — хрупкий и нестабильный, и приходится выступить в роли учителя и консультанта в этих отношениях. И вновь интуиция вас не подведет!

«6»

Иногда первая часть восьмого личного года приносит «шестеркам» финансовые трудности. Если это так, то апрель — самый сложный период. Это время тестирования, которое заставляет поступиться привычным образом жизни и приоритетами. Не пытайтесь слишком сильно контролировать денежные вопросы. Когда вы перестанете это делать, на первый план выйдет духовное понимание жизни — и все окупится сполна. Навыки созерцания и поиски истины, которыми вы были заняты в прошлом году, больше не кажутся непродуктивными. В апреле ищите заветный баланс между духовным и материальным. Будьте щедры, но не тратьте деньги. Сосредоточитесь на том, чтобы все было сделано, но не позволяйте финансовому вознаграждению быть вашей единственной мотивацией. И самое главное: не позволяйте временным неудачам разрушать ваши амбиции! Чувство юмора «идет на поправку» — самое время заводить новых друзей и романтические отношения.

«7»

Ваша карьера является сейчас главным приоритетом и требует повышенного внимания. Предупреждаем, месяц может выдаться трудный и принести разочарования. Но настойчивость — ключ к успеху. Еще одно чувство, которое начинает проступать на передний план — усталость. Ваш уровень энергии ниже обычного, и это затрудняет выполнение обязанностей. Однако это не самое подходящее время для замедления ритма. Это время, которое может принести судьбоносные возможности и неожиданное понимание нового направления в жизни. Последнее время вам-казалось, что вы топчитесь на одном месте. Апрель принесет некоторые практические идеи относительно того, как эти изменения могут быть достигнуты. Хорошее время для деловых предприятий, стартапов и инвестиций. А еще — для работы на дому и в саду. В любовной сфере — отложите принятие судьбоносных решений на более благоприятный для этого период.

«8»

В совокупности в прошлом и в этом году произошли серьезные изменения, и в апреле они получат активное продолжение. Месяц будет динамичным и скоростным, но, вместе с тем, предприимчивым и захватывающим. Следовательно, от вас потребуется гибкость, быстрота реакции и готовность принять изменения. Чем больше вы позволяете себе повиноваться сложившимся обстоятельствам, тем легче и успешнее пройдет это время. У вас есть сверхъестественный талант оказаться в нужном месте в нужное время. Не стесняйтесь и смело рекламируйте свои успехи и способности. Не забывайте и о самодисциплине, чтобы предотвратить рассеянность и растраченную впустую энергию.

«9»