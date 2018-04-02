Мужчины с какими именами чаще всего изменяют

Кроме этого, авторы нашумевшего материала проштудировали и самые популярные имена, обладателей которых чаще всего «застают в постели с другой». А мы — сопоставили международный реестр с их российскими аналогами + сверились с данными знаменитого исследователя имен Бориса Хигира. В итоге — неутешительный список перед вами. Важно помнить и о том, что из каждого правила есть исключение, а любая статистика допускает приятные погрешности.

Топ-10 (в порядке убывания, в верхней части — «рекордсмены»)

ИВАН

Возможно, что причина, по которой Иван стал абсолютным лидером этого чарта изменщиков, очень банальная — это одно из самых распространенных имен в России, а, значит, его представители чаще попадают в любую статистику. С другой стороны — всему виной могут служить и природная хитрость, и желание отомстить (да-да, Вани злопамятные!), и даже «спортивный интерес» (смогу ли я добиться самой неприступной особы). Прямая цитата исследователя Бориса Хигира об Иванах: «Дорожит браком, но это не значит, что он откажется от возможности испробовать свои мужские чары на одной из подружек жены».

ВАСИЛИЙ

Он считает чрезвычайно важным быть галантным, как рыцарь, с женщинами, и ему очень льстит, когда женщины таковым его считают. Не удивительно, что все эти заигрывания «в джентельмена» и «любимчика публики», часто переходят грань светского или рабочего общения...

АНДРЕЙ

Часто причиной измен становится врожденное чувство независимости, тщеславие и даже гордыня. А какие «осенние» и «зимние» обладатели этих имен обаятельные! Не хотите, чтобы Андрей сбежал в чужую постель — прекратите оказывать на него давление и критиковать. И то, и другое — удар по самолюбию. А самоутверждаться такой человек предпочтёт не рядом с вами, а на стороне.

ДМИТРИЙ

В Древней Греции Дмитрием называли мужчину, которому благоволит богиня плодородия Деметра. Так и повелось. Большинство Дим — безумно влюбчивые, обожают общество красивых женщин и очень коммуникабельные. Такой «букет» достоинств дает почву для серьезных измен. Цитата: «Новое чувство захватывает его так сильно и безраздельно, что он без особых угрызений совести меняет свои симпатии».

ПЕТР

Постоянная смена партнерш у Петра, даже при наличии многолетней пары, обусловлена, как правило, двумя факторами. Первый — повышенная сексуальная активность, порой, граничащая с эротическим безумием. Второй — вечные поиски любви. С детства таким мальчикам не хватает теплоты и внимания, они нуждаются в повышенной ласке и заботе, вот и с возрастом отправляются на поиски этой ненасытной и всепоглощающей любви.

СТЕПАН

Все дело в простой банальности: даже самой веселой мужской компании Степы предпочтут общество женщины. В присутствии дамы такой мужчина расцветает, неумолкаем, становится щедрым на комплименты... Увы, но у него очень переменчивый (читай — изменчивый) характер.

ДАНИИЛ

Ревнивец и собственник. С детства настаивает на том, чтобы его друзья и подруги были верны только ему и постоянно находились рядом. И с годами это чувство только усиливается. При этом часто доходит до абсурда: он требует 100% верности от своей любовницы. Любопытно, что изменяет Даниил не «для здоровья», азарта или спортивного интереса — в новой знакомой или коллеге его возбуждает ум! Девушки-интеллектуалки становятся роковыми для его семьи.

МАРК

Форменные эгоисты, требующий к себе постоянного внимания. Поэтому причиной измен Марка часто становится банальное «Хочу, и все!» Способствует флирту и природная артистичность, и блестящее чувство юмора. Не удивительно, что спутнице такого человека приходится постоянно нервничать — окружающие женщины в его присутствии превращаются в хищниц, желающих заполучить ценную добычу.

ДЕНИС

Как корабль назовешь, так он и поплывет. Какой верности можно ждать от человека, чье имя следует перевести как, «посвященный богу веселья»? К тому же Денисы часто страдают повышенной эмоциональной возбудимостью, и в качестве снятия нервного напряжения или волнения нередко выбирают секс. Поэтому постоянными его любовниц не назовешь, скорее, это краткосрочные антидепрессанты. И нет, совесть за измену Дениса не мучает.

НИКОЛАЙ