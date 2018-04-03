Нытье и пафос: самые тяжелые знаки Зодиака среди мужчин

6 МЕСТО — СКОРПИОН

Как ни странно, пресловутые злодеи Скорпионы оказались не такие и злодеи. Да, у них тяжелые характеры, но они не склонны мучить вас нытьем и претензиями. Нужно запомнить, что Скорпион склонен к внутреннему уединению и пессимизму, а также не прощает предательства, и все, считайте, вы себя обезопасили от неприятных сюрпризов.

5 МЕСТО — ОВЕН

С ними не расслабишься. Овны постоянно оценивают своих спутниц, словно прикидывая, достойны ли они их. Причем свои выводы они не озвучивают, часто скрывают за маской вежливости. Но в случае накопления критической массы Овен сообщит вам, что вы: а) храпите, б) смотрите шоу «Голос», в) любите соленые огурцы, а значит, прости-прощай. Хотя нет, никаких «прости» вы от Овнов не дождетесь, это скорее они будут ждать ваших извинений — и за «Голос», и за храп, и тем более за преступную страсть к соленым огурцам. Прибавьте ко всему этому периодические приступы раздражительности, во время которых он будет выносить вам мозг похлеще вашей мамы, и картина вырисовывается просто загляденье.

4 МЕСТО — ДЕВА

Дева, будто он на самом деле Весы, соткан из противоречий. С одной стороны, ум, с другой — занудство и пилеж. Или вот — терпимый к чужим слабостям и при этом обидчивый, как ребенок. А как сочетаются способность к самокритике и комплексы, одному богу известно. Ситуацию спасает умение здраво смотреть на мир (которое, впрочем, сопровождается зачастую тем самым занудством и манерой поучать). Еще одно проблемное место Дев — патологическая ревность и неумение доверять. Отсюда поздние браки.

3 МЕСТО — КОЗЕРОГ

Очень самолюбивый знак, чье самолюбие идет в одном флаконе с тонкой душевной организацией. К другим Козероги предъявляют очень высокие требования, а вот к себе... Отсюда манера строить из себя надзирателя и поборника принципов, но не терпеть того же в свой адрес. Представитель этого знака старается устроиться в отношениях с максимальным комфортом — для себя, не для половины. Половину Козерог будет третировать и иногда, с барского плеча, похваливать. Зато его легко сломать. Просто окажите ему сопротивление, и он сначала устроит бурю, затем — если вы будете упорны — начнет плаксиво возмущаться, потом обидится и в итоге захнычет.

2 МЕСТО — ВОДОЛЕЙ

Водолей легок на подъем, в том числе и в том, что касается создания невыносимой атмосферы. Так же как и Козероги, Водолеи будут активно доставать своих женщин, но каждый раз подходить к этому с огоньком. Представители этого знака — настоящие фантазеры, они никогда не повторяются в претензиях и так блестяще разводят мизансцену ссоры, что Вуди Аллен может уходить из режиссуры. 1 МЕСТО — РАК Мужчинам-Ракам не нравится: а) нести ответственность, б) нести ответственность, в) нести ответственность. Идеальные кандидатуры в мужья для женщин, предпочитающих решать все самостоятельно, а супругов держать на поводке, Ракам это нравится, правда. За ней как за каменной стеной — вот о какой жене мечтает такой мужчина. И нет, ему не больно быть всегда на втором плане. Единственное, в чем проявляется его характер, — в ревности: Рак может устроить сцену, требуя полного отчета «где, с кем и когда».

1 МЕСТО — РАК