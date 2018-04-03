ОВЕН (21 марта — 20 апреля) Ваш эротический стимул: полная сексуальная власть над партнером. Овен — знак безудержной стихии Огня, поэтому ваш сексуальный гороскоп на апрель дает однозначный совет: не старайтесь сопротивляться вспыхнувшим порывам. Топ ваших фантазий: секс в офисе, в роскошном лимузине или в купе поезда… Незнакомый попутчик, симпатичный коллега или харизматичный босс внезапно теряет власть над собой, признаваясь в том, как неудержимо его к вам влечет. Вас особенно возбуждает рискованная обстановка мимолетных свиданий и тот фантастический эффект, который на мужчину производит ваша нагота.

ТЕЛЕЦ (21 апреля — 20 мая) Ваш эротический стимул: инстинктивная, «животная» сила либидо. Пробуждение вашей сексуальности напрямую зависит от сигналов органов чувств, в особенности — осязания. Впрочем, чувственность должна находить себе пищу во всем: в ароматах, в текстуре тканей белья и одежды, во вкусе блюд и напитков, в обстановке мест для свиданий и, разумеется, в предварительных ласках. Топ ваших фантазий: секс на пикнике, возле камина на заброшенной даче или на пляже райского острова… Если до отпуска или каникул еще далеко, сексуальный гороскоп на апрель предлагает эротические эксперименты в джакузи или гурманские опыты в стиле классической сцены из «9½ недель».

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая — 21 июня) Ваш эротический стимул: неоднозначные намеки, двусмысленные ситуации, способные бессознательно затронуть чувство опасности или стыда. Неутомимый мозг Близнецов реагирует быстрее, чем органы чувств, поэтому шепот на ушко или нескромный взгляд могут подействовать на вас сильнее, чем прямой и откровенный флирт. Топ ваших фантазий: секс с завязанными глазами или скованными руками — и возбуждающий риск, открытость всему, что может в дальнейшем произойти. Другие варианты сценария: секс в лифте или на задних рядах кинозала, где вас в любую минуту могут застать. Чувство опасности для Близнецов — мощный афродизиак, поэтому не стесняйтесь задействовать его в ваших фантазиях. Тем более что это абсолютно безопасно!

РАК (22 июня — 22 июля) Ваш эротический стимул: обворожительный образ женщины-девочки — романтичной, наивной и искушающей одновременно. Раки знамениты своей мечтательностью, но именно эта черта дает вам шанс преодолеть природную робость и войти в контакт с самыми тайными, запретными желаниями, которые откроют путь к наслаждению. Топ ваших фантазий: музыка, свечи повсюду, спальня, усыпанная лепестками роз, волшебный сюжет «Красавицы и Чудовища»… Вы по-детски нуждаетесь в мужской ласке и защите — а если «провинитесь», то заслужите шлепок! Игры, в которых партнер выступит в роли полицейского или пожарного, тоже могут быть очень кстати. Вас может смущать одна только мысль о сексуальных игрушках — хотя на самом деле в сильных и нежных руках вы вряд ли отказались бы стать одной из них.