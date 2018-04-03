Весеннее равноденствие 20 марта запустило новый Зодиакальный круг, пробуждая желания и мечты о лучшем. Сексуальный гороскоп от Elle для каждого знака приоткроет дверь в ваш собственный тайный мир эротических фантазий.
ОВЕН (21 марта — 20 апреля) Ваш эротический стимул: полная сексуальная власть над партнером. Овен — знак безудержной стихии Огня, поэтому ваш сексуальный гороскоп на апрель дает однозначный совет: не старайтесь сопротивляться вспыхнувшим порывам. Топ ваших фантазий: секс в офисе, в роскошном лимузине или в купе поезда… Незнакомый попутчик, симпатичный коллега или харизматичный босс внезапно теряет власть над собой, признаваясь в том, как неудержимо его к вам влечет. Вас особенно возбуждает рискованная обстановка мимолетных свиданий и тот фантастический эффект, который на мужчину производит ваша нагота.
ТЕЛЕЦ (21 апреля — 20 мая) Ваш эротический стимул: инстинктивная, «животная» сила либидо. Пробуждение вашей сексуальности напрямую зависит от сигналов органов чувств, в особенности — осязания. Впрочем, чувственность должна находить себе пищу во всем: в ароматах, в текстуре тканей белья и одежды, во вкусе блюд и напитков, в обстановке мест для свиданий и, разумеется, в предварительных ласках. Топ ваших фантазий: секс на пикнике, возле камина на заброшенной даче или на пляже райского острова… Если до отпуска или каникул еще далеко, сексуальный гороскоп на апрель предлагает эротические эксперименты в джакузи или гурманские опыты в стиле классической сцены из «9½ недель».
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая — 21 июня) Ваш эротический стимул: неоднозначные намеки, двусмысленные ситуации, способные бессознательно затронуть чувство опасности или стыда. Неутомимый мозг Близнецов реагирует быстрее, чем органы чувств, поэтому шепот на ушко или нескромный взгляд могут подействовать на вас сильнее, чем прямой и откровенный флирт. Топ ваших фантазий: секс с завязанными глазами или скованными руками — и возбуждающий риск, открытость всему, что может в дальнейшем произойти. Другие варианты сценария: секс в лифте или на задних рядах кинозала, где вас в любую минуту могут застать. Чувство опасности для Близнецов — мощный афродизиак, поэтому не стесняйтесь задействовать его в ваших фантазиях. Тем более что это абсолютно безопасно!
РАК (22 июня — 22 июля) Ваш эротический стимул: обворожительный образ женщины-девочки — романтичной, наивной и искушающей одновременно. Раки знамениты своей мечтательностью, но именно эта черта дает вам шанс преодолеть природную робость и войти в контакт с самыми тайными, запретными желаниями, которые откроют путь к наслаждению. Топ ваших фантазий: музыка, свечи повсюду, спальня, усыпанная лепестками роз, волшебный сюжет «Красавицы и Чудовища»… Вы по-детски нуждаетесь в мужской ласке и защите — а если «провинитесь», то заслужите шлепок! Игры, в которых партнер выступит в роли полицейского или пожарного, тоже могут быть очень кстати. Вас может смущать одна только мысль о сексуальных игрушках — хотя на самом деле в сильных и нежных руках вы вряд ли отказались бы стать одной из них.
ЛЕВ (23 июля — 23 августа) Ваш эротический стимул: беззастенчивая сила желаний. Ваши инстинкты — лучший советчик, а владение собственным телом — предмет гордости. Сексуальный гороскоп на апрель может лишь подтвердить: вы имеете полное право действовать первой в любых обстоятельствах. Топ ваших фантазий: эротический танец, стриптиз — вид вашего обнаженного тела приводит мужчину в неистовство… Физическая красота партнера тоже имеет значение, и особенно если он окажется моложе вас. В любовных играх вам наверняка понравится взять на себя доминирующую роль «наставницы» неопытного юноши. Наконец, вспомните простой, но очень возбуждающий прием: одеваясь с утра, «забудьте» про белье и оставьте его дома.
ДЕВА (24 августа — 23 сентября) Ваш эротический стимул: удовольствие и безнаказанность. Считается, что сдержанный, рациональный характер Девы зачастую мешает раскрыться ее чувственности и придает этому знаку такие черты, как боязливость, недостаток уверенности в себе и склонность к самоограничениям. Поэтому главная тема ваших фантазий — чистое наслаждение, за которое «вам ничего не будет». Топ ваших фантазий: бондаж, связывание или японское эротическое искусство шибари — назовите как хотите. Лишившись свободы движений, Дева наконец-то может выпустить из рук бразды правления, отпустить контроль над ситуацией и получить удовольствие! Партнер в униформе или влиятельный босс — тоже желанные гости ваших фантазий: ответственность за секс берет на себя превосходящая сила, а вы можете им наслаждаться бесконечно и безнаказанно.
ВЕСЫ (24 сентября — 23 октября) Ваш эротический стимул: свобода действий за ширмой приличий. Любую область собственной жизни Весы стремятся выстроить по совершенным канонам искусства и эстетики — сексуальность в этом плане не исключение. Вас не смутят даже самые шокирующие фантазии, если вы найдете ракурс, в котором они будут «выглядеть красиво». Топ ваших фантазий: игра зеркал и нескромных отражений, легкий вуайеризм… Секс может быть великолепным спектаклем, возбуждающим и приносящим острое наслаждение. Секс-вечеринка в элитном закрытом клубе — прекрасный сюжет, в котором Весам подойдет роль наблюдателя. А если вы захотите провести весь день в пьянящих грезах наяву, просто не надевайте нижнего белья, даже отправляясь в офис или на банальную деловую встречу.
СКОРПИОН (24 октября — 22 ноября) Ваш эротический стимул: нарушение запретов. Рожденных под знаком Скорпиона природа наделила легендарным сексуальным потенциалом, поэтому ваш прямой интерес — исследовать и раскрыть все грани своего таланта. Запретный плод, как известно, сладок, а тот, кто умело играет в опасные игры, способен многократно умножить свое наслаждение. Топ ваших фантазий: вы способны на все — никакого жеманства! Секс с другим на глазах у вашего партнера; секс с несколькими мужчинами; секс в «запретных» публичных местах или оргии в свинг-клубе… Во всех этих фантазиях неизменно есть три ведущие темы: опасность, ревность и жесткая схватка, в которой вы всегда становитесь победительницей.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября — 21 декабря) Ваш эротический стимул: жажда открытий — ведь в жизни испытать нужно все, особенно в наслаждениях! Рожденных под знаком Стрельца звезды наделили такими яркими чертами, как стремление к новому и живой дух авантюризма. Сексуальность — одна из ярчайших галактик нашей вселенной, поэтому будьте всегда готовы отправиться в полет. Топ ваших фантазий: все, чего вы еще никогда не пробовали, может стать пищей для вашего воображения и (когда-нибудь, может быть) перейти в реальный опыт. Секс на далеком острове или континенте, с партнером другой расы или несколькими мужчинами одновременно — чем более экзотичным будет сценарий, тем увлекательнее! Речь не о том, чтобы выдумывать какие-то извращения, — все, что вас вдохновляет, это чистое любопытство.
КОЗЕРОГ (22 декабря — 20 января) Ваш эротический стимул: доверить партнеру решать за вас. Тот, кто привык ежедневно держать все под контролем (а именно к этому склонны многие Козероги), втайне мечтает забыть о правилах, принципах или моральных ценностях — и просто наслаждаться жизнью… хотя бы в эротических мечтах! Топ ваших фантазий: все сексуальные сцены, так или иначе связанные с подчинением, ведь именно эта пассивная роль позволяет вам наконец «отпустить тормоза» и перестать себя сдерживать. Мужчина в форме (а это символ власти и силы), таинственный незнакомец или случайный попутчик — отдаваясь воле партнера, вы тем самым снимаете с себя груз ответственности за все происходящее и готовы воспарить к небесам.
ВОДОЛЕЙ (21 января — 20 февраля) Ваш эротический стимул: игра и провокация. Весенний расклад звезд активизирует либидо жизнерадостных Водолеев, поэтому ваш сексуальный гороскоп на апрель готов позволить буквально все — за исключением рутины и скуки. Топ ваших фантазий: сексуальные игры перед веб-камерой, нескромные месседжи, розыгрыши, провоцирующие ситуации и необычные места — вас порадуют любые яркие ощущения, если в них найдется место юмору и пряному вкусу нарушенных запретов. Не удивляйтесь, если изысканный комплимент заставит вас расхохотаться, нежная ласка обернется щекоткой, а страстный секс превратится в забавный акробатический этюд. Жизнь приносит настоящее наслаждение, если к ней относиться легко и без предубеждений!
РЫБЫ (21 февраля — 20 марта) Ваш эротический стимул: все оттенки чувственности. Сексуальное наслаждение вас влечет — подобно тому, как мощное придонное течение затягивает пловца в морские глубины. Желание без меры и без предела — таков ваш единственный ориентир. Топ ваших фантазий: сексуальные сцены, в которых ощущения играют гораздо более важную роль, нежели визуальные аспекты. Гурманская фантазия: взбитые сливки на коже, тающий шарик мороженого или текучий шоколад… Тактильные эффекты: ласки в бассейне, во влажном полумраке хаммама или на простынях из чистого шелка… Тонкие вибрации: секс в самолете или с использованием гаджетов последнего поколения… Такое погружение в чувственность, как и ваше наслаждение, может быть бесконечным.