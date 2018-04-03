Вот почему белый карандаш должен быть в косметичке у каждой девушки.

Белый карандаш для глаз

Густые ресницы и большие глаза

Каждая девушка знает, что один маленький штрих может изменить весь макияж. Так и в этом случае. Если слегка подвести внутреннюю поверхность века белым карандашом, можно придать глазам блеск, а также сделать ресницы более густыми. Этот трюк визуально увеличит глаза и сделает взгляд более открытым. Для этого лучше всего выбирать карандаш мягкой консистенции.

База для теней

Очень хорошо подходит в качестве замены базы для теней. Нужно просто нанести пару штрихов на верхнее веко и растушевать. А уж поверх такого «холста» можно наносить любые тени, они будут лучше ложиться и дольше держаться.

Стрелки

Можно сделать также стильные и необычные стрелки. В классическом варианте нужно просто нанести белый цвет на темную подводку и растушевать. Если же ты поклонница более смелых решений, то можно сделать двойную стрелку. Просто проведи белую линию рядом с темной. Будет смотреться очень необычно и оригинально.

Сияющий взгляд

С помощью карандаша можно добавить твоим глазам немного сияния. Если прокрасить им внутренние уголки глаз, то можно подкорректировать форму глаз, придав им восточный разрез.

Коррекция формы бровей

Незаменим белый карандаш и для манипуляций с бровями. Чтобы придать бровям более аккуратный вид, подчеркнуть их и сделать контур четче, подведи нижнюю границу брови карандашом, а после тщательно растушуй линию.

Еще он станет незаменимым для тех, кто проводит коррекцию бровей самостоятельно. Профессионалы советуют очертить желаемую форму белым карандашом. Он поможет определить границы и не выщипать лишнего. В отличие от темного, не будет сбивать тебя с толку.

Изменение формы глаз

Все девушки знают, что, если хочешь визуально увеличить какую-то область, ее надо осветлить, и наоборот. Если у тебя узко посаженные глаза, нанеси пару белых штрихов на внутренние уголки и хорошо растушуй. Если у тебя широко посаженные глаза, то лучше не использовать белый карандаш.

Увеличение формы губ

Белый карандаш можно использовать не только для глаз, но и для губ. Чтобы сделать губы более пухлыми, проведи карандашом линию в форме буквы V над верхней губой и растушуй.

Можно провернуть еще один трюк. Накрась губы помадой, после карандашом высветли центр верхней и нижней губы, растушуй границы. Затем нанеси еще один слой помады. Так губы будут казаться более объемными.

Белый карандаш способен творить чудеса с макияжем! А теперь ты знаешь эти простые и нехитрые лайфхаки для девушек, которые помогут тебе сделать макияж еще более ярким и интересным. Создай свой неповторимый образ.