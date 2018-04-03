Юлия Высоцкая против здорового образа жизни

Ранее Юлия уже говорила о том, что начала есть после шести вечера. Но в одном из своих последних интервью она раскритиковала здоровый образ жизни. Редакция «Так Просто!» расскажет, что заставило народную любимицу изменить свое мнение.

Здоровый образ жизни человека

Достаточно долгое время Юлия Высоцкая придерживались здорового образа жизни и ограничивала себя в так называемой вредной пище. Каждое утро она начинала с пробежки и много времени проводила в спортзале. Но в своих недавних интервью она отметила, что попросту потратила время зря. По ее словам, именно из-за такого правильного образа жизни она стала выглядеть хуже.

Актриса уверена: «Полное отсутствие сахара, алкоголя, острого, жирного, соленого, калорийного, мучного, кофе, шоколада… Отсутствие счастья и радости!» Юлия объяснила, что еда дарит ощущения комфорта и любви. Можно собраться всей семьей за столом, общаться, шутить, обсуждать вкус приготовленного. А не сидеть с синяками под глазами со своим салатом. «Еда — это действительно комфорт», — заключила Высоцкая.

«Абсолютно ушедшее зря время, когда организм вообще не понимал, что с ним происходит, находился в полной панике и начинал, как сумасшедший запасаться. Потому что вместо награды мы ему даем 10 километров пробежечки и еще час силовой йоги», — возмущается Юлия.

Между прочим, многие диетологи и гастроэнтерологи также не советуют полностью исключать какие-то компоненты или продукты из своего рациона. Резкий отказ от того же сахара или глютена спровоцирует у организма стресс. Поэтому лучший вариант — есть всё, но контролировать величину порций в зависимости от физической активности.