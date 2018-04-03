Какие изюминки должны быть в весеннем гардеробе каждого знака Зодиака

Синоптики говорят, что уже на этой неделе наступит настоящая весенняя погода. Пора готовить модные образы!

Овен: неординарные воротники

Ты любишь приключениях, Овен. Твой стиль должен быть смелым и красивым, как и вся твоя жизнь. Воротник может быть немного резким, что беззаботно демонстрирует индивидуальность.

Телец: кроп-топ в стиле бохо

Вы буквально живете своей жизнью в погоне за тем, чтобы быть окруженным любовью.

Для вашей моды дизайнеры решили, что вам нужно что-то простое, но кокетливое. Крестьянский топ отлично дополнит ваш стиль и создаст романтичный образ. Однако, погода, возможно, не будет достаточно жаркой — накиньте поверх любимую джинсовку.

Близнецы: кружева

Близнецы, вы приходите любите покрасоваться. Лучше всего для вашего образа этой весной подойдут кружева, потому что это весело и кокетливо, и удобно.

Рак: джинсовое платье

Джинсовое платье будет идеальным для Рака. Давайте будем естественными и «комфортными» и начнем сочетать джинсовое платье с солнечной шляпой нейтрального оттенка и симпатичной парой сандалий с кружевами.

Лев: яркое платье миди

Вы хотите украсть все стильные вещи с «улицы», Лев. Поэтому вам идеально подойдет яркое, как ваш день рождение платье. Чем ярче, тем лучше!

Дева: длинное платье

Тебе нравится проводить время на улице, Дева. Это согласно твоей природе, ведь, ты знак земли. Поэтому идеально тебе подойдет комфортное длинное платье из натуральной ткани, которое выглядело бы стильно и одновременно удобно.

Весы: простой костюм

Весы, как и Рак, предпочитают спокойствие и собранность. Поэтому вам идеально подойдет простой и стильный костюм: цельный образ, который не нужно подбирать несколько часов.

Скорпион: кожаная куртка

Любовь и музыка в воздухе, Скорпион. Вы вернетесь с вашего уик-энда с таким количеством историй, о которых вам придется долго рассказывать. Кружева и страстный вырез может легко сочетаться со строгой кожаной курткой.

Стрелец: ромпер с принтом

Как говорят дизайнеры, комбинезон с принтом идеально подойдет вашему стилю. С одной стороны, ромпер освободит вас от всей суеты сложного выбора и позволит вам сосредоточиться на развлечениях. С другой стороны, этот образ комфортный и поможет вам выглядеть очень стильно.

Козерог: комбинезон с пуговицами

Комбинезоны в этом сезоне для вас, Козероги. Это очень удобно и будет отлично смотреться на фотографиях. К тому же, вам не нужно думать об образе: комбинезон и есть образ.

Водолей: образ без плеч

Водолей, романтичный образ с открытыми плечами, идеально подойдет для вас. Вы будете очень популярны этой весной, посетите кучу разных шоу и будете очень популярны, ведь вы неотразимы.

Рыбы: черные широкие длинные штаны