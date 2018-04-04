Что в женской внешности отталкивает мужчин

Например, мужчинам не нравится, когда девушки используют сразу слишком много духов. Для сильного пола важно ощущать приятный аромат женского тела. Но обилие парфюма не позволяет это сделать, так как отбивает собой все, пишет Medikforum.

Это настоящая «бомба» для рецепторов обоняния, а кроме того - психологическая дилемма. Если у женщины все в порядке с телесным запахом, зачем использовать много духов? Мужчину это напрягает.

Обилие тона на лице. Чрезмерное использование косметики не только мешает понять, как женщина выглядит на самом деле, но и наводит на подозрение о том, что есть какие-то проблемы с внешностью, которые она пытается скрыть. Прибавьте к этом тот факт, что косметика оставляет следы - порой такие, которые не отстирываются. Как это может понравиться?

Сухая кожа и некачественная эпиляция. Неухоженные пятки и кожа стоп, загрубевшие локти и «островки» плохо убранной растительности… Нет, и еще раз нет. Это убивает сексуальное влечение.

Креативные прически и лак на волосах. Прически, которые выглядят так, словно они значат очень многое в жизни женщины и до них нельзя дотронуться даже ненароком, мужчинам категорически не нравится.

Волосы должны быть живыми, блестящими и густыми. Проще говоря, ухоженными. Прически - как можно более естественными, а не сложносочиненными.