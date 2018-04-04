Женщина узнала о беременности за три часа до родов

Жительница британского городка Колвик пожаловалась своему врачу на боли в животе и сильно удивилась, когда ей сообщили о том, что она беременна. Спустя три часа 32‐летняя Линдси Лоуэри родила дочь.

Последние несколько месяцев молодожены много времени провели в путешествиях и даже катались на самых больших в мире аттракционах во Флориде. Но на малышке это никак не отразилось.