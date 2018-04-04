среда, 4 апреля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Мамочки
  • Женщина узнала о беременности за три часа до родов

Женщина узнала о беременности за три часа до родов

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Новорожденный.

ФОТО: Scanpix

По словам новоиспеченной мамы, в течение нескольких месяцев до «внезапных» родов, она сильно похудела на специальной диете, передает TopNews.

Жительница британского городка Колвик пожаловалась своему врачу на боли в животе и сильно удивилась, когда ей сообщили о том, что она беременна. Спустя три часа 32‐летняя Линдси Лоуэри родила дочь. 

Последние несколько месяцев молодожены много времени провели в путешествиях и даже катались на самых больших в мире аттракционах во Флориде. Но на малышке это никак не отразилось.

В мае девочке исполнится три года. Ее отец описал историю неожиданного появления на свет в своей книге «Отец за три часа» (Three Hour Dad).

Читать также

Актуально

НАВЕРХ