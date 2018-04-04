Эстонская ведьма о своей депрессии и булимии: я никогда не была счастливой

В разговоре с журналистами Алиса призналась, что борется с тяжелой депрессией самостоятельно и страдает от булимии. Это расстройство приема пищи, для которого характерны повторные приступы переедания и чрезмерная озабоченность контролированием массы тела, что приводит человека к принятию крайних мер, призванных уменьшить влияние съеденного на массу тела.

По словам Алисы, человеку необходимо от чего-то получать наслаждение. «Самое печальное – если вы, наконец, решите, что вам ничего не нужно, вы находите Иисуса. Отсюда начинается религиозный опиум: Свидетели Иеговы и так далее. Все это одна большая зависимость», - сказала она.