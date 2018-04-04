среда, 4 апреля 2018 г.
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  • Эстонская ведьма о своей депрессии и булимии: я никогда не была счастливой

Эстонская ведьма о своей депрессии и булимии: я никогда не была счастливой

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ФОТО: Instagram

Ведьма Алиса (Алиса Верещагина), которая приобрела популярность после участия в эстонском варианте «Битвы экстрасенсов», дала откровенное интервью журналу Naisteleht.

В разговоре с журналистами Алиса призналась, что борется с тяжелой депрессией самостоятельно и страдает от булимии. Это расстройство приема пищи, для которого характерны повторные приступы переедания и чрезмерная озабоченность контролированием массы тела, что приводит человека к принятию крайних мер, призванных уменьшить влияние съеденного на массу тела.  

По словам Алисы, человеку необходимо от чего-то получать наслаждение. «Самое печальное – если вы, наконец, решите, что вам ничего не нужно, вы находите Иисуса. Отсюда начинается религиозный опиум: Свидетели Иеговы и так далее. Все это одна большая зависимость», - сказала она.

Целиком интервью читай ЗДЕСЬ!

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