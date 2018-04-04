Семь трюков из порнофильмов, которые ни в коем случае не стоит повторять

Неудобные позы

Главная задача порнофильма – зрелищность, а в реальном сексе – получить удовольствие, а не работать на публику. Вы замечали, что в миссионерской позе в фильмах для взрослых мужчина всегда отклоняется назад. Делает он это не для того, чтобы доставить удовольствие партнерше, а для того, чтобы оператор мог заснять весь процесс крупным планом. Или, например, поза «на весу», когда мужчина держит партнершу на руках – она неудобна обоим. И если ваш мужчина не решил сэкономить на абонементе в тренажерный зал и использовать вас, чтобы прокачать все группы мышц, можно выбрать менее зрелищную и более комфортную позицию.

Вагинальный секс после анального

Кишечная палочка может прекрасно прижиться во влагалище и привести к ряду заболеваний и воспалительным процессам. Поэтому заниматься любыми видами секса после анального негигиенично и опасно для здоровья.

Отсутствие увлажнения

Вы когда-нибудь видели, чтобы порноактеры использовали лубрикант? И тем не менее они это делают. Просто данная процедура остается за кадром. Использование смазки минимизирует возможность возникновения дискомфорта, раздражения и травмирования слизистой во время полового акта.

Отсутствие предварительных ласк

Зрителям не интересно смотреть, как актеры целуют и поглаживают друг друга, поэтому они как можно быстрее приступают к делу. В жизни прелюдия является очень важной частью интимной близости.

Громкие стоны

Это неотъемлемая часть порнофильмов, ведь подобные звуки заводят зрителя. В реальности мы не занимаемся сексом так громко, ведь нам не нужно работать на публику.

Шлепки по гениталиям

Часто в фильмах можно увидеть, как мужчина, чтобы подстегнуть партнершу шлепает ее по гениталиям. В реальности сложно найти женщину, которой это понравится, а то и вовсе не пропадет желание заниматься сексом.

Демонстративная эякуляция