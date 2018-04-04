Пять модных стрижек весенне-летнего сезона для эстонских красоток (ФОТО)

ФОТО: Renew Collection, Icono Academy

Стрижка боб покорила сердца несколько десятилетий назад и вовсе не собирается выходить из моды – одним из фаворитов она будет и в предстоящем весенне-летнем сезоне. Неровная линия стрижки и концы разной длины подчеркивают легкую игривую текстуру прически. Свежести в образ поможет добавить цвет волос – почему бы не дополнить блонд светло-розовым и пастельным желтым?

ФОТО: Renew Collection, Icono Academy

В предстоящем сезоне чрезвычайно популярны будут слегка сказочные, напоминающие о феях прически. Стрижка прядями придает прическе дополнительную текстуру, а микрочелка и четкая ломаная линия сделают ее особенно эффектной. Мягкость и «сказочный» эффект придадут пастельные цвета. Смелые модницы могут опробовать пастельный мятный – один из главных хитов весны-лета.

ФОТО: Renew Collection, Icono Academy

Женщинам, которые любят короткие стрижки подойдёт по-настоящему современный и стильный образ. Прическа подчеркивает и форму стрижки, и текстуру. Плавные переходы от коротких зон к длинным придают образу мягкость, а особая техника окрашивания – неповторимый эффект трехмерности.

ФОТО: Renew Collection, Icono Academy

Стрижка, учитывающая форму головы и носа, подчеркивает женственность носительницы. Прическа, в основу которой легла стрижка пикси – однозначно один из парикмахерских трендов 2018 года. Центральный пробор и удлиненная челка при короткой стрижке обращают внимание на оттенок волос. При добавлении к натуральным оттенкам пастельного розового с золотым возникает неповторимый эффект солнечного света.

ФОТО: Renew Collection, Icono Academy

Прическа, учитывающая естественные линии длинных волос. Стрижка подчеркивает натуральную красоту, текстуру и оттенки волос и добавляет свежести в образ. Пастельный абрикос, светло-медный оттенок и окрашенные в более светлый тон концы волос создают летнее беззаботное впечатление.