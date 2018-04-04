«Похоже на 53!»: в Сети не поверили, что Ольга Орлова весит 43 килограмма

Ольга Орлова — одна из самых сексуальных российских знаменитостей. Фанаты уверены, что певица с годами лишь хорошеет, поэтому часто интересуются у своей любимицы, в чем секрет ее цветущего вида. Орлова лишь иногда рассказывает о том, что помогает ей в 40 лет выглядеть гораздо моложе своего возраста. Так, Ольга признавалась, что сохранять фигуру в форме ей помогает правильное питание и специальная методика под названием «армопластика» (альтернатива хирургической липосакции), чем немало удивила подписчиков в Instagram, пишет Woman.

На днях знаменитость вновь поразила своих фолловеров. Орлова выложила в соцсеть свежее фото в бикини и сообщила, что при росте 157 сантиметров весит 43 килограмма. Однако не все интернет-пользователи поверили артистке. «43 кг?! 53 может быть?», «43 вряд ли», «У вас больше похоже на 53!», «43 кг не так выглядят на 157 см роста!» — прокомментировали кадр Ольги подписчики.