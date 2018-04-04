«Похоже на 53!»: в Сети не поверили, что Ольга Орлова весит 43 килограмма

40-летняя Ольга Орлова регулярно публикует в Instagram селфи без макияжа и кадры в бикини, поражая интернет-пользователей своим цветущим видом и стройностью. Однако на днях некоторые фолловеры предположили, что певица не совсем честна относительно своего веса.
Ольга Орлова — одна из самых сексуальных российских знаменитостей. Фанаты уверены, что певица с годами лишь хорошеет, поэтому часто интересуются у своей любимицы, в чем секрет ее цветущего вида. Орлова лишь иногда рассказывает о том, что помогает ей в 40 лет выглядеть гораздо моложе своего возраста. Так, Ольга признавалась, что сохранять фигуру в форме ей помогает правильное питание и специальная методика под названием «армопластика» (альтернатива хирургической липосакции), чем немало удивила подписчиков в Instagram, пишет Woman.
На днях знаменитость вновь поразила своих фолловеров. Орлова выложила в соцсеть свежее фото в бикини и сообщила, что при росте 157 сантиметров весит 43 килограмма. Однако не все интернет-пользователи поверили артистке. «43 кг?! 53 может быть?», «43 вряд ли», «У вас больше похоже на 53!», «43 кг не так выглядят на 157 см роста!» — прокомментировали кадр Ольги подписчики.
Позволь каждой ошибке научить тебя великому уроку: каждый закат — это начало очень-очень яркого и большого рассвета #ШриЧинмой Слушайте, читаю комментарии про своё тело 😂😂😂... Давайте сразу: мне 40 лет, рост 157, вес 43. Тех, кому легче считать, что это фотошоп - переубеждать не стану!😅😅😅 P. S. Ноги короткие(ну, не сложилось!😭), фотограф г..вно (прости, Натусь @ng_tv) 😂😂😂 Желаю всем отличного настроения, такого же как у меня !🔥🔥🔥😍
Впрочем, многие фолловеры отметили, что цифра на весах — не главное, подчеркнув, что певица в любом случае прекрасно выглядит. Фанаты обратили внимание недоброжелателей на то, что даже не все модели могут похвастаться такой подтянутой фигурой, как у Орловой.