Названы простые продукты для эффекта молодого лица

Эксперты посоветовали активно есть обычную дешевую морковь. Этот неприхотливый корнеплод – один из лучших продуктов для женской кожи, пишет Medikforum. В моркови содержится бета-каротин, который при усвоении организмом используется для производства витамина А, известного также как «витамин молодости». Примерно через месяц употребления морковки кожа приобретает здоровый золотистый оттенок и разглаживается. Главное, не съедать сразу много, иначе кожа может и зажелтеть.

Другой идеальный для улучшения кожи продукт – помидоры. Содержащийся в них мощный антиоксидант ликопин усиливает защиту кожи от ультрафиолетового излучения, а также других вредных факторов воздействия из окружающей среды.

Обязательно ешьте вареные куриные яйца – их употребление делает кожу более стойкой в процессе возрастного образования морщин. Куриные яйца, по словам ученых, гарантируют предотвращение дряблости кожи за счет высокого содержания в них лютеина. Он помогает на более продолжительный период времени сохранить упругость кожи.

Эффективно улучшают внешний вид и киви. Этот фрукт - рекордсмен по содержанию витамина С. Употребление киви помогает справиться с тусклым цветом лица, который так старит многих женщин.

Очень важно для здоровой и моложавой кожи есть достаточно жира. Лучшим видом жиров для кожи, по словам экспертов, являются ненасыщенные жирные кислоты. Их употребление оказывает сильное противовоспалительное действие, что защищает кожу от различных высыпаний. Получать ненасыщенные жирные кислоты можно из рыбы, а также из орехов и растительных масел. К примеру, льняное масло оценивается специалистами как достойная альтернатива дорогим и малодоступным морепродуктам.

Самым полезным сухофруктом для борьбы с признаками старения многие специалисты считают чернослив. В его составе есть антиоксиданты, которые разрушают свободные радикалы, активность которых в организме ведет к поломке и мутациям здоровых клеток. Именно эти поврежденные клетки способствуют ускоренному старению и образованию морщин.