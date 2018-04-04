Юлия Началова шокировала видом груди

37-летняя певица поделилась с подписчиками своего фотоблога новым снимком, на котором она изображена крупным планом. Многим фолловерам Юлии Началовой это изображение решительно не понравилось – в кадре почти всем бросилось в глаза то, что бюст исполнительницы выглядит совершенно непривлекательно, если не сказать сильнее, передает medikforum.

Действительно, в очень смелом декольте бюст Юлии был открыт как минимум наполовину. Обычно звезды, выходя на красную дорожку в таких откровенных нарядах, тщательно гримируют не только лицо, но и ту область, которую обнажают их платья. Возможно, Юлия Началова забыла об этом. На ее груди все заметили неэстетичные синие вены и сосуды.

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«Что с грудью? Выглядит неестественной, это ужасно», - масса фолловеров артистки озвучила именно этот вопрос.

По данным МедикФорума, в 2013 году Юлия Началова призналась в том, что ей была неудачно выполнена пластика груди. Артистка, уже корректировавшая форму груди после рождения ребенка, решила довести фигуру до идеала и легла на повторную операцию. Однако молодой женщине занесли инфекцию, - это привело к тяжелым для нее последствиям. В какой-то момент Юлия находилась на волосок от смерти.