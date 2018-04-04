Яна Рудковская оправдалась за жесткое воспитание детей

Сыновья не скрывают, что родительница с ними бывает достаточно строга – она не терпит неправильное поведение и наказывает их за проступки. Яна Рудковская рассказала о жестких наказаниях младшего сына

В недавнем интервью Рудковская отметила, что такие заявления детей вызвали общественный резонанс, хотя сама не видит ничего предосудительного в собственных методах воспитания. Она не стала отрицать, что ее упрекают за излишнюю жесткость. Яна рассказала о случае, когда ее супруг Евгений Плющенко применил крайние меры по отношению к малышу.

«Один раз взял ремень Женя и чуть-чуть попал по попе. Это маленький тоненький ремень. И что от этого? И меня родители и в комнату сажали темную, и ремень применяли, и домашние аресты были, и что, из меня человек не вырос?» - рассуждает Рудковская.

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Mar 20, 2018 at 9:34am PDT

Несмотря на то, что продюсер достаточно строга в вопросах воспитания детей, она видела еще более жестких родителей. Именно поэтому Яна считает, что по сравнению с ними достаточно снисходительна к проступкам сыновей. 15-летний Николай, который делает первые шаги в музыкальной индустрии, считает все наказания мамы справедливыми.

Продюсер отметила, что у маленького Саши практически нет свободного времени. Она этому рада, потому что боится примеров других обеспеченных семей, когда дети чувствовали вседозволенность, а потому часто пробовали запрещенные препараты. Яне приятно, что мальчик увлечен занятиями спортом.