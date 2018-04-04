Яна Рудковская оправдалась за жесткое воспитание детей

Не так давно продюсер Яна Рудковская рассказала о воспитании детей. У нее трое наследников – Андрей, над которым она оформила опекунство, Николай и маленький Саша, которого она ласково называет Гном Гномычем, пишет СтарХит.
Сыновья не скрывают, что родительница с ними бывает достаточно строга – она не терпит неправильное поведение и наказывает их за проступки. Яна Рудковская рассказала о жестких наказаниях младшего сына
В недавнем интервью Рудковская отметила, что такие заявления детей вызвали общественный резонанс, хотя сама не видит ничего предосудительного в собственных методах воспитания. Она не стала отрицать, что ее упрекают за излишнюю жесткость. Яна рассказала о случае, когда ее супруг Евгений Плющенко применил крайние меры по отношению к малышу.
«Один раз взял ремень Женя и чуть-чуть попал по попе. Это маленький тоненький ремень. И что от этого? И меня родители и в комнату сажали темную, и ремень применяли, и домашние аресты были, и что, из меня человек не вырос?» - рассуждает Рудковская.
Несмотря на то, что продюсер достаточно строга в вопросах воспитания детей, она видела еще более жестких родителей. Именно поэтому Яна считает, что по сравнению с ними достаточно снисходительна к проступкам сыновей. 15-летний Николай, который делает первые шаги в музыкальной индустрии, считает все наказания мамы справедливыми.
Продюсер отметила, что у маленького Саши практически нет свободного времени. Она этому рада, потому что боится примеров других обеспеченных семей, когда дети чувствовали вседозволенность, а потому часто пробовали запрещенные препараты. Яне приятно, что мальчик увлечен занятиями спортом.
«У меня ребенок в виде награждения имеет 30 минут в день, чтобы посмотреть мультики. Но зато он дорожит этими 30 минутами. Он ждет эти 30 минут. Каждая игрушка, которую он заработал сам, стоит у него на отдельном месте. Все, что ему дарят, к этим игрушкам отношение такое. А то, что он зарабатывает, - это святые игрушки», - призналась Рудковская.