среда, 4 апреля 2018 г.
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Яна Рудковская оправдалась за жесткое воспитание детей

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Яна Рудковская с сыном

ФОТО: Instagram

Не так давно продюсер Яна Рудковская рассказала о воспитании детей. У нее трое наследников – Андрей, над которым она оформила опекунство, Николай и маленький Саша, которого она ласково называет Гном Гномычем, пишет СтарХит.

Сыновья не скрывают, что родительница с ними бывает достаточно строга – она не терпит неправильное поведение и наказывает их за проступки. Яна Рудковская рассказала о жестких наказаниях младшего сына

В недавнем интервью Рудковская отметила, что такие заявления детей вызвали общественный резонанс, хотя сама не видит ничего предосудительного в собственных методах воспитания. Она не стала отрицать, что ее упрекают за излишнюю жесткость. Яна рассказала о случае, когда ее супруг Евгений Плющенко применил крайние меры по отношению к малышу.

«Один раз взял ремень Женя и чуть-чуть попал по попе. Это маленький тоненький ремень. И что от этого? И меня родители и в комнату сажали темную, и ремень применяли, и домашние аресты были, и что, из меня человек не вырос?» - рассуждает Рудковская.

Несмотря на то, что продюсер достаточно строга в вопросах воспитания детей, она видела еще более жестких родителей. Именно поэтому Яна считает, что по сравнению с ними достаточно снисходительна к проступкам сыновей. 15-летний Николай, который делает первые шаги в музыкальной индустрии, считает все наказания мамы справедливыми.  

Продюсер отметила, что у маленького Саши практически нет свободного времени. Она этому рада, потому что боится примеров других обеспеченных семей, когда дети чувствовали вседозволенность, а потому часто пробовали запрещенные препараты. Яне приятно, что мальчик увлечен занятиями спортом.

«У меня ребенок в виде награждения имеет 30 минут в день, чтобы посмотреть мультики. Но зато он дорожит этими 30 минутами. Он ждет эти 30 минут. Каждая игрушка, которую он заработал сам, стоит у него на отдельном месте. Все, что ему дарят, к этим игрушкам отношение такое. А то, что он зарабатывает, - это святые игрушки», - призналась Рудковская.

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