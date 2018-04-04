Ученые заявили: рождение ребенка — худшее, что может случиться в твоей жизни!

Группа ученых под руководством канадского демографа Рейчел Марголис решила выяснить, как меняется уровень родительского счастья и комфорта после рождения детей. Местом проведения исследования стала Германия. В последние несколько лет она превзошла Японию по самому низкому уровню рождаемости в мире.

Перед учеными стояла цель выяснить, насколько отличается число детей, которых люди хотели бы завести и которых они по факту завели. Немцы говорят, что в среднем хотели бы двух, но чаще заводят одного ребенка.

Эта статистика говорит о том, что огромное число людей, мечтающих о потомстве, в полной мере осознают свои желания только после рождения первенца. Почему так происходит?

Семья. Фото иллюстративное. ФОТО: Panther Media/Scanpix

Согласно исследованию, ребенок подрывает благополучие семьи и делает родителей несчастными.

Исследователи попросили участников опроса оценить уровень своего благосостояния за последние 5 лет. Их них 3 года до рождения первенца и 2 года после.

Результаты показали, что до родов молодые семьи слишком оптимистично оценивают первые дни родительства. В реальности их настигают бессонные ночи, возня с памперсами и упадок жизненных сил. Пик моральной подавленности припадает на первый и второй год после рождения.

Издание Washington Post рассказало о других исследованиях, в которых людей просили оценить свой уровень счастья от 1 до 10 в определенные периоды жизни. К примеру, после развода он падает в среднем на 0,6 пункта. На 1 пункт — после увольнения или смерти супруга. Рождение первого ребенка — минус целых 1,6 пункта!

Демографы выявили 2 источника неблагополучия. Первый включает сложности с зачатием, беременность и роды. Второй источник — это непрерывный процесс воспитания ребенка в первый год. С ним плотно связаны депрессия, домашняя изоляция во время декрета и разлад в отношениях с супругом.

Иллюстративное фото. ФОТО: Scanpix

Поэтому, если вы планируете завести детей, приготовьтесь к подавленности, одиночеству и конфликтам с партнером.

Авторы исследования отмечают: это касается только тех, кто становится родителем в первый раз. Мамы и папы учеников начальной школы и взрослых самостоятельных детей уже преодолели это непростое время. С опытом контакт с чадом обретет совершенно другие краски.

Ребенок. Иллюстративное фото. ФОТО: Panther Media/Scanpix

Согласись, что это исследование — не лучшая поддержка для молодых семей. С другой стороны, для одиночества и депрессии существует предостаточно причин, поэтому было бы несправедливо обвинять во всех несчастьях беззащитных детей.