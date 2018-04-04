Ученые заявили: рождение ребенка — худшее, что может случиться в твоей жизни!

На прошлой неделе научный журнал Demography опубликовал пугающие результаты социального исследования. Выяснилось, что рождение первого ребенка разрушает жизнь его родителей, пишет Офигенно.
Группа ученых под руководством канадского демографа Рейчел Марголис решила выяснить, как меняется уровень родительского счастья и комфорта после рождения детей. Местом проведения исследования стала Германия. В последние несколько лет она превзошла Японию по самому низкому уровню рождаемости в мире.
Перед учеными стояла цель выяснить, насколько отличается число детей, которых люди хотели бы завести и которых они по факту завели. Немцы говорят, что в среднем хотели бы двух, но чаще заводят одного ребенка.
Эта статистика говорит о том, что огромное число людей, мечтающих о потомстве, в полной мере осознают свои желания только после рождения первенца. Почему так происходит?
Согласно исследованию, ребенок подрывает благополучие семьи и делает родителей несчастными.
Исследователи попросили участников опроса оценить уровень своего благосостояния за последние 5 лет. Их них 3 года до рождения первенца и 2 года после.
Результаты показали, что до родов молодые семьи слишком оптимистично оценивают первые дни родительства. В реальности их настигают бессонные ночи, возня с памперсами и упадок жизненных сил. Пик моральной подавленности припадает на первый и второй год после рождения.
Издание Washington Post рассказало о других исследованиях, в которых людей просили оценить свой уровень счастья от 1 до 10 в определенные периоды жизни. К примеру, после развода он падает в среднем на 0,6 пункта. На 1 пункт — после увольнения или смерти супруга. Рождение первого ребенка — минус целых 1,6 пункта!
Демографы выявили 2 источника неблагополучия. Первый включает сложности с зачатием, беременность и роды. Второй источник — это непрерывный процесс воспитания ребенка в первый год. С ним плотно связаны депрессия, домашняя изоляция во время декрета и разлад в отношениях с супругом.
Поэтому, если вы планируете завести детей, приготовьтесь к подавленности, одиночеству и конфликтам с партнером.
Авторы исследования отмечают: это касается только тех, кто становится родителем в первый раз. Мамы и папы учеников начальной школы и взрослых самостоятельных детей уже преодолели это непростое время. С опытом контакт с чадом обретет совершенно другие краски.
Согласись, что это исследование — не лучшая поддержка для молодых семей. С другой стороны, для одиночества и депрессии существует предостаточно причин, поэтому было бы несправедливо обвинять во всех несчастьях беззащитных детей.
А что ты думаешь о результатах опроса? Напиши свое мнение в комментариях.