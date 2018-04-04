Как гречка может навредить организму?

Гречка обычно входит в списки и рейтинги полезных продуктов питания, но считать эту крупу безусловно лучшей для постоянного употребления не стоит. Эксперты в области питания рассказали о том, какие неприятности для организма может таить в себе гречневая каша.
Нужно быть осведомленными о некоторых особенностях гречневой крупы, заявили специалисты в журнале «Умная». В частности, по их мнению, пользу гречки существенно нивелирует производство этой крупы, пишет Medikforum.
«Производственный процесс - это основная проблема для любителей гречки. Дело в том, что в производстве используется специальное оборудование, которое при неправильной эксплуатации выделяет металломагнитную пыль, способную проникнуть в человеческий организм. Заметить ее невооруженным глазом нельзя - можно лишь полагаться на добросовестность предприятия», - рассказали эксперты.
Многие люди убеждены, что гречка - это отличный поставщик железа в организм. Но ученые утверждают: хотя железо в гречневой крупе действительно содержится - человеческое тело его из крупы не усваивает. Кроме того, ученые допускают, что употребление гречки повышает риск остеопороза (хрупкости костей), так как эта крупа способна подавлять кальций в организме.