Письмо читательницы: объявился бывший, и я снова в сомнениях...

«Разрываюсь между двумя мужчинами: бывшим и настоящим. 2 года назад встретила парня (как казалось – идеал). Отношения были на расстоянии: сначала в 200 км, потом в 1000 (вернулся в родной город). Все время созванивались, приезжали друг к другу, даже любовью по телефону занимались... Было тяжеловато, через 9 месяцев у него случилась командировка в Москву, уезжал с тяжелым сердцем. Через 2 месяца командировки оба вспылили, и он написал, что не может дать мне то, что я хочу. Я поняла это как расставание. Через полмесяца познакомился со мной парень-порядочный и правильный. Мне было с ним легко, но бывшего не забывала.

Вернувшись из командировки, бывший позвонил и просил прощения за свою слабость. Я не простила. Долго мучила его. Ездила с ним на встречу, и снова растеребила сердце себе. А парень рядом со мной всегда меня поддерживал и был рядом (не зная о бывшем). И вот уже 2 года я не могу забыть своего бывшего, каждое его смс или звонок вызывает тяжелейшую ностальгию по прошлому. Мой парень сейчас сделал мне предложение, я согласилась. А сейчас снова объявился бывший, и я снова в сомнениях. Как проверить, кто из них мой мужчина-не знаю...» - пишет Яна.