Как приготовить индейку с молодым картофелем и соусом с черносливом?

Итак, сегодня мы готовим индейку с молодым картофелем и соусом с черносливом.

Для приготовления возьмите:

- одну индейку (массой до 3-х кг; это будет мягонький индюшонок, сочный и ароматный);

- 2 кг молодого картофеля (лучше мелкого – на один укус);

- трубочка майонеза на 180 г;

- горсть чернослива без косточек;

- 100 мл белого сухого вина;

- соль;

- молотый черный перец;

- приправа для курицы;

- укроп;

- перечная мята.

Свежайшую индейку помойте и разделите на порционные куски. Приготовьте закваску из майонеза, соли, черного перца и приправы для курицы. Обмажьте ею каждый кусок индейки со всех сторон. Уложите все куски в большую плошку и поставьте в холодильник на пару часов.

Тем временем начистите молодой картофель. Все знают способность последнего на несколько дней выводить руки хозяйки из строя. Существует несколько хитростей, которые помогут вам почистить молодой картофель без ущерба для красоты. Во-первых, можно чистить под струёй холодной воды (летом ведь и холодная вода – не холодная). Во-вторых, можно замочить картофель в соленой воде (одна столовая ложка соли на один литр воды). В-третьих, можно просто помыть картофель и сварить его в мундире, а потом почистить шкурку. В любом из перечисленных случаев ваши руки останутся пригодными для торжественного получения очередного колечка или просто сохранят естественный цвет и мягкость для поцелуев.

Так, теперь надо приготовить соус. Вернее, его надо начать готовить. Замочите в кипятке чернослив на минуту-полторы. Потом отделите половину и поместите ее в блендер. Туда же налейте вино и немного майонеза (пару столовых ложек). Пусть настоится. Вторую половину чернослива опять поделите – часть оставьте целой, а вторую острым ножом нарежьте на узкие полоски.

Думаю, индейка уже достаточно постояла в майонезе, надобно ее печь. На противень выкладываем куски птицы, домазываем сверху стекшим майонезом, тут же посыпаем зеленью укропа, загружаем в предварительно разогретую духовку и печем пять минут на максимальном огне. Потом огонь убавляем и печем далее до готовности, которую проверяем проколами: кровь потекла – еще печь, прозрачная юшка сочится – индюшка готова. За десять минут до извлечения птицы выдвиньте противень, обмажьте куски соком, в котором они пекутся, и поместите на противень те кусочки чернослива, которые вы не нарезали.

Через час после того, как начали запекать индейку, ставим вариться картофель. Делаем это обычно, солим, как всегда. Когда все готово, выкладываем на большое красивое блюдо картофель (в центр), обкладываем его вокруг кусками индейки и припеченного чернослива. Да, картошку нужно полить половиной того сока, который остался на противне от индейки, и притрусить укропом.

Вторую половину сока нужно смешать с тем, что у вас находится в блендере, и измельчить все его содержимое до образования соуса. последний нужно слить в красивый соусник, предварительно соединив с черносливом, нарезанным тонкими ломтиками, сверху соус украсить мятой.