Лейтон Мистер перекрасилась в платиновую блондинку и стала настоящей секс-бомбой!

С момента выхода первой серии «Сплетницы» в 2007 году телезрители ассоциируют Лейтон Мистер с избалованной стервой Блэр Уолдорф с длинными темными волосами. Актриса не раз говорила, что ей надоело, что люди видят в ней ее персонажа из сериала. Видимо, поэтому она решилась на кардинальное преображение.

Поклонникам знаменитости пришлась по нраву ее бьюти-трансформация. «Мне нравится твой новый цвет волос», «Не понимаю, почему ты перекрасилась в блондинку только сейчас», «Тебе к лицу блонд», «Вау, какая ты красивая», — написали подписчики в комментарии под фото. К слову, быть блондинкой актрисе не впервой. У Лейтон от природы светлые волосы. Ради роли Блэр Уолдорф ей пришлось перекраситься в каштановый. После окончания сериала актриса осветляла волосы на время, но позже все равно возвращалась к темным оттенкам.