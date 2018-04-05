четверг, 5 апреля 2018 г.
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  • Лейтон Мистер перекрасилась в платиновую блондинку и стала настоящей секс-бомбой!

Лейтон Мистер перекрасилась в платиновую блондинку и стала настоящей секс-бомбой!

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ФОТО: BG023/Bauergriffin.com/BG023/Bauergriffin.com/MEGA

На днях звезда сериала «Сплетница» Лейтон Мистер удивила кардинальной сменой имиджа. Актриса подстриглась и перекрасилась в платиновую блондинку. Такое неожиданное перевоплощение впечатлило поклонников Мистер.

С момента выхода первой серии «Сплетницы» в 2007 году телезрители ассоциируют Лейтон Мистер с избалованной стервой Блэр Уолдорф с длинными темными волосами. Актриса не раз говорила, что ей надоело, что люди видят в ней ее персонажа из сериала. Видимо, поэтому она решилась на кардинальное преображение.

ФОТО: BG023/Bauergriffin.com/BG023/Bauergriffin.com/MEGA

Поклонникам знаменитости пришлась по нраву ее бьюти-трансформация. «Мне нравится твой новый цвет волос», «Не понимаю, почему ты перекрасилась в блондинку только сейчас», «Тебе к лицу блонд», «Вау, какая ты красивая», — написали подписчики в комментарии под фото. К слову, быть блондинкой актрисе не впервой. У Лейтон от природы светлые волосы. Ради роли Блэр Уолдорф ей пришлось перекраситься в каштановый. После окончания сериала актриса осветляла волосы на время, но позже все равно возвращалась к темным оттенкам. 

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Лейтон Мистер с мужем.

ФОТО: Dimitrios Kambouris/AFP

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