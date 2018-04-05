четверг, 5 апреля 2018 г.
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Деми Мур не может закрывать глаза из-за очередной подтяжки лица?

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ФОТО: Vivien Killilea/AFP

В последнее время о Дэми Мур чаще всего вспоминают, когда речь заходит о звездах, увлекающихся пластическими операциями. Вот и на этот раз в Сети заговорили о том, что 55-летняя актриса сделала очередную и не самую удачную бьюти-процедуру, передает woman.ru.

ФОТО: MEGA/MEGA

Деми Мур долго отрицала, что регулярно посещает кабинет пластического хирурга, списывая все на «хорошие гены» и здоровое питание, однако факты говорят обратное — звезда увеличила грудь, сделала липосакцию коленей и ряд других процедур, направленных на возвращение молодости. 

ФОТО: Rachel Murray/AFP

По слухам, одно из последних обращений в клинику обернулась для звезды не самыми удачными последствиями. Поговаривают, что из-за очередной подтяжки лица Деми не может закрывать глаза. Данную информацию подтверждает и тот факт, что в последнее время Мур не так активно выходит в свет или старается спрятаться от фотографов. На мероприятие в рамках кинофестиваля в Сан-Валли в марте этого года актриса пришла в огромных очках, отвлекающих внимание от ее широко распахнутых глаз. 

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