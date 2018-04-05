Деми Мур не может закрывать глаза из-за очередной подтяжки лица?

Деми Мур долго отрицала, что регулярно посещает кабинет пластического хирурга, списывая все на «хорошие гены» и здоровое питание, однако факты говорят обратное — звезда увеличила грудь, сделала липосакцию коленей и ряд других процедур, направленных на возвращение молодости.

По слухам, одно из последних обращений в клинику обернулась для звезды не самыми удачными последствиями. Поговаривают, что из-за очередной подтяжки лица Деми не может закрывать глаза. Данную информацию подтверждает и тот факт, что в последнее время Мур не так активно выходит в свет или старается спрятаться от фотографов. На мероприятие в рамках кинофестиваля в Сан-Валли в марте этого года актриса пришла в огромных очках, отвлекающих внимание от ее широко распахнутых глаз.