26 небольших, но значимых вещей, как ребенок меняет вашу жизнь

KrasotkaМамочки26 небольших, но значимых вещей, как ребенок меняет вашу жизнь26 небольших, но значимых вещей, как ребенок меняет вашу жизньKrasotka.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать5 апреля 2018 г., 13:11Роды. Фото иллюстративноеФОТО: ScanpixТакова жизнь! Как только вы станете матерью, вы будете проводить почти все время со своим ребенком.Такие вещи, как тренировки или маникюр больше не кажутся необходимыми, потому что мешают проводить время с малышом.То же самое касается принятия ванны или мытья волос.С другой стороны, вы не будете чувствовать вину, если пропустите занятие в спортзале и будете ходить с неухоженными ногтями. Потому что, кого это волнует???Материнство автоматически улучшает ваше чувство перспективы.Оно также делает вас суперрешительной, главным образом потому, что у вас нет времени, чтобы задумываться о выборе. У вас есть подгузник, который нужно поменять и пища, которую нужно измельчить в пюре!Когда вы станете родителем, ваши возможности значительно ограничатся. Однако радости материнства перечеркнут этот недостаток.Оглядываясь на свою старую жизнь, вы поймете парадокс выбора: больше возможностей не гарантирует больше счастливых минут.Тем не менее, будут моменты, когда вы со вздохом вспомните о своем беззаботном существовании. Если у вас будет на это время…У вас не будет выходных……и полноценного отпуска, если вы едете куда-то вместе с ребенком.Вы по-новому поймете значение выражения «много вещей».Восход солнца, когда-то кажущийся столь романтичным, теперь будет виднеться во время утреннего кормления или успокаивающего укачивания ребенка.Вы станете ранней пташкой, независимо от того, во сколько вы привыкли просыпаться до этого.И человеком, который укладывается спать слишком рано и дремает на протяжении дня.Вы также будете замечать самые разные мелочи……потому что окажется, что ваш ребенок невероятен.Вы будете плакать чаще, чем раньше, отчасти потому, что вы будете измучены и истощены.Вы бросите вызов самой себе, чтобы стать лучшей версией себя — не ради себя, а для малыша. В конце концов, ваш долг – показывать хороший пример.Каждое принятое вами решение оказывает влияние. Вы осознаете это внезапно.С рождением ребенка у вас будет больше денег.Если у вас с мужем крепкие и здоровые отношения, вы еще больше влюбитесь друг в друга, когда станете родителями.С другой стороны, если у вас проблемы с партнером, ребенок может разлучить вас.Вы, наконец, поймете, почему родители публикуют так много фотографий своих детей.У вас может возникнуть соблазн последовать примеру других и заменить фото вашего профиля на снимок вашего ребенка.Ваш ребенок не затмит вас, просто он всегда будет дороже вас самих. Это естественный порядок вещей.вещижизньсмена