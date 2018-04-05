Девять признаков, что он решил расстаться, но еще боится сказать тебе об этом

1. Он избегает тебя.

Он очень боится сказать тебе, что хочет расстаться, потому решил просто избегать тебя, чем быть честным и прямолинейным. Если твой бойфренд неожиданно начал отменять все ваши планы, менять тему разговора, когда речь заходит о чем-то серьезном, может он просто не знает, как тебе сказать о своем решении.

2. Он перестал говорить о вашем будущем.

Раньше вы могли часами мечтать о будущем. От свадьбы и детей до переезда и путешествий по миру — у вас было много планов на будущее. Но вдруг он больше не хочет говорить об этом и меняет тему. Да, будущее может пугать, но если он вдруг начал избегать таких разговоров, пора задать вопрос, почему.

3. Он перестал прилагать усилия.

Отношения требуют усилий двоих партнеров. Это значит планировать свидания, мириться после ссор, усилия в отношениях — это то, как люди показывают, что заботятся друг о друге.

Если он перестал стараться, вероятно он думает о том, чтобы уйти. Особенно если он перестал что-либо делать по вашим особенным датам (годовщина и т.д.).

4. Он ставит своих друзей на первое место.

Если он стал больше времени проводить с друзьями, возможно он избегает тебя. Попробуй напроситься к ним на посиделки. Если он плохо на это отреагирует, это плохой знак.

5. У вас нет интима.

Может вы стали больше друзьями, чем парнем и девушкой. Ваша близость превратилась в дружескую болтовню, а объятия и поцелуи стали просто «дай пять». Если он допускает это, может он этого и хочет.

6. У него появились секреты.

Если ты замечаешь, что он начал закрывать от тебя экран телефона, быстро выходит из своего аккаунта, не читает при тебе сообщения друзей, пора насторожиться.

7. Он угрожает уйти от тебя.

Если он говорит об этом в ссоре или даже шутит так, значит он об этом думает. Может он сам хочет натолкнуть тебя на эту мысль, чтобы это не была только его идея.

8. Он начинает ссоры из ничего.

Все ссорятся время от времени, но если он умеет делать из мухи слона, это проблема. Особенно, если раньше за ним такого не замечалось, а теперь его начало все раздражать.

9. Он не отвечает тебе.